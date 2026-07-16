Regionalliga-Vorbereitung mit Hindernissen beim VfB Hilden Der Aufstieg in die Regionalliga ist Euphorie – und ganz viel Arbeit. Noch fehlen dem Oberliga-Meister VfB 03 Hilden Helfer, Schutzkappen und Wellenbrecher. Derweil humpeln zwei Spieler angeschlagen vom Platz. von RP / Birgit Sicker · Heute, 23:00 Uhr · 0 Leser

So läuft es aktuell beim VfB 03. – Foto: Markus Becker

Während sich die Fußballer des VfB 03 Hilden intensiv auf den Auftakt in der Regionalliga einstellen, herrscht auf der Führungsetage des Hildener Traditionsklubs nicht minder große Betriebsamkeit. Denn die 4. Liga fordert nicht nur sportlich, sondern auch organisatorisch an allen Ecken und Enden. Das Testspiel am Sonntag gegen Oberliga-Aufsteiger 1. Spvg. Solingen-Wald 03 kam deshalb einer Generalprobe gleich.

Dauerkartenverkauf lief bislang gut an Rund 300 Zuschauer fanden den Weg auf die Anlage am Bandsbusch. Der größte Teil der Fans nahm während der Partie die schattigen Plätze auf der Tribüne ein. Dort, wo der VfB 03-Vorstand für die kommende Spielzeit eine Mauer errichten will – sprichwörtlich wohlgemerkt. 500 Sitzplätze stehen für den Dauerkartenverkauf zur Verfügung. Nach dem Aufstiegsfinale waren innerhalb einer Woche die ersten 100 Tickets zum Preis von 203 Euro verkauft. Bis zum Wochenende stieg die Zahl der „Bausteine“ auf 150. Inzwischen dürften noch einige mehr hinzugekommen sein, denn am Sonntag war es vor Ort möglich, sich Eintrittskarten für das „Abenteuer Regionalliga“ zu sichern und damit als „Pionier“ mit dem Verein Geschichte zu schreiben. Wer sich lieber für einen Stehplatz entscheidet, zahlt übrigens 103 Euro. Vor dem Anpfiff der Partie gegen die Solinger Mannschaft leisteten die Helfer zunächst Schwerstarbeit, denn Getränke- und Grillstand mussten aufgebaut werden. Dazu konnten die Hildener Anhänger an einem eigens eingerichteten Pavillon das richtige VfB 03-Outfit für den Regionalliga-Start erwerben. Interesse weckten auch „Löwengang und Löwenkäfig“ auf der Tribünengegenseite. Ein Teil der dortigen Stehplätze ist in Zukunft den Gästefans vorbehalten. Auf den ersten Blick wirkte der in den vergangenen Wochen errichtete Zaun, bei dem im Notfall gelbe Fluchttore geöffnet werden können, bereits perfekt. Allerdings fehlen noch einige Kleinigkeiten wie Schutzkappen, und dann müssen noch neun weitere dünnere Wellenbrecher in einer oberen Reihe einbetoniert werden. Das soll in der nächsten Woche erledigt werden, denn die Abnahme der Bandsbusch-Anlage durch den Westdeutschen Fußballverband ist, Stand jetzt, auf den 20. Juli festgelegt.

Die Finalisierung der Baumaßnahmen im Stadion ist das eine. Daneben wirbt der Vorstand des VfB 03 weiterhin fieberhaft um Helfer, um alle Auflagen des Verbandes, aber auch die eigenen ambitionierten Wünsche erfüllen zu können. Aufgaben gibt es einige. So fehlt es noch an der notwendigen Unterstützung für den Kartenvorverkauf und die Tageskasse an den Heimspieltagen. Das gilt ebenso für den Auf- und Abbau bei den Partien am Bandsbusch. Erstmals waren am Sonntag Ballkinder im Einsatz. Die waren in der Oberliga noch nicht vonnöten, nun aber sind sie Pflicht. So werden im Fußball jugendliche Helfer bezeichnet, die bei den Partien Bälle einsammeln, die ins Seiten- oder Toraus gehen.