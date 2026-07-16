Regionalliga-Vorbereitung mit Hindernissen beim VfB Hilden

Während sich die Fußballer des VfB 03 Hilden intensiv auf den Auftakt in der Regionalliga einstellen, herrscht auf der Führungsetage des Hildener Traditionsklubs nicht minder große Betriebsamkeit. Denn die 4. Liga fordert nicht nur sportlich, sondern auch organisatorisch an allen Ecken und Enden. Das Testspiel am Sonntag gegen Oberliga-Aufsteiger 1. Spvg. Solingen-Wald 03 kam deshalb einer Generalprobe gleich.
Rund 300 Zuschauer fanden den Weg auf die Anlage am Bandsbusch. Der größte Teil der Fans nahm während der Partie die schattigen Plätze auf der Tribüne ein. Dort, wo der VfB 03-Vorstand für die kommende Spielzeit eine Mauer errichten will – sprichwörtlich wohlgemerkt. 500 Sitzplätze stehen für den Dauerkartenverkauf zur Verfügung. Nach dem Aufstiegsfinale waren innerhalb einer Woche die ersten 100 Tickets zum Preis von 203 Euro verkauft. Bis zum Wochenende stieg die Zahl der „Bausteine“ auf 150. Inzwischen dürften noch einige mehr hinzugekommen sein, denn am Sonntag war es vor Ort möglich, sich Eintrittskarten für das „Abenteuer Regionalliga“ zu sichern und damit als „Pionier“ mit dem Verein Geschichte zu schreiben. Wer sich lieber für einen Stehplatz entscheidet, zahlt übrigens 103 Euro.
Vor dem Anpfiff der Partie gegen die Solinger Mannschaft leisteten die Helfer zunächst Schwerstarbeit, denn Getränke- und Grillstand mussten aufgebaut werden. Dazu konnten die Hildener Anhänger an einem eigens eingerichteten Pavillon das richtige VfB 03-Outfit für den Regionalliga-Start erwerben. Interesse weckten auch „Löwengang und Löwenkäfig“ auf der Tribünengegenseite. Ein Teil der dortigen Stehplätze ist in Zukunft den Gästefans vorbehalten. Auf den ersten Blick wirkte der in den vergangenen Wochen errichtete Zaun, bei dem im Notfall gelbe Fluchttore geöffnet werden können, bereits perfekt. Allerdings fehlen noch einige Kleinigkeiten wie Schutzkappen, und dann müssen noch neun weitere dünnere Wellenbrecher in einer oberen Reihe einbetoniert werden. Das soll in der nächsten Woche erledigt werden, denn die Abnahme der Bandsbusch-Anlage durch den Westdeutschen Fußballverband ist, Stand jetzt, auf den 20. Juli festgelegt.
Die Finalisierung der Baumaßnahmen im Stadion ist das eine. Daneben wirbt der Vorstand des VfB 03 weiterhin fieberhaft um Helfer, um alle Auflagen des Verbandes, aber auch die eigenen ambitionierten Wünsche erfüllen zu können. Aufgaben gibt es einige. So fehlt es noch an der notwendigen Unterstützung für den Kartenvorverkauf und die Tageskasse an den Heimspieltagen. Das gilt ebenso für den Auf- und Abbau bei den Partien am Bandsbusch.
Erstmals waren am Sonntag Ballkinder im Einsatz. Die waren in der Oberliga noch nicht vonnöten, nun aber sind sie Pflicht. So werden im Fußball jugendliche Helfer bezeichnet, die bei den Partien Bälle einsammeln, die ins Seiten- oder Toraus gehen.
Der Sinn ist, Spielunterbrechungen zu verkürzen. Früher durften die jungen Helfer den Ball direkt den Spielern zuwerfen, doch das ist nicht mehr erlaubt. Dabei orientieren sich die Regularien in der Regionalliga West an der Bundesliga. Sinn ist es, den Heimvorteil – zum Beispiel durch absichtliche Verzögerung oder sehr schnelles Zuwerfen – zu minimieren. Die Helfer müssen Ersatzbälle auf dafür vorgesehene Hütchen an den Seiten- und Torauslinien legen und die Spieler müssen sich das Leder selbst von dort holen. Derweil besorgen die Ballkinder die ins Aus geschossene Kugel und platzieren sie auf einem leeren Hütchen. In der Regionalliga West ist die Zahl der Helfer, die meist aus der Jugend des eigenen Vereins kommen, variabel – oft sind es zwischen vier und sechs. Am Sonntag konnten die Kinder noch in Ruhe üben. Eine weitere Gelegenheit erhalten sie am Mittwoch, 22. Juli, wenn die SG Unterrath ihre Visitenkarte am Bandsbusch abgibt.
Spätestens am Samstag, 1. August, beim Heimauftakt gegen den 1. FC Bocholt (Anpfiff 14 Uhr) sollten die Abläufe dann sitzen. Das gilt auch für die neu formierte Mannschaft des VfB 03. „Wir werden viel und intensiv trainieren“, erklärte Trainer Toni Molina nach dem glatten 4:0-Erfolg über den Oberliga-Aufsteiger, mit dem sich seine Mannschaft für die 2:7-Niederlage beim letztjährigen Liga-Rivalen FC Büderich rehabilitierte. Zugleich merkte der 53-Jährige aber auch an: „Wir werden uns daran gewöhnen, dass es auch in die andere Richtung gehen kann.“ Will heißen: Nach der starken Rückrunde in der Oberliga hängen die Trauben für die Fußballer des VfB 03 ab August in der Regionalliga deutlich höher.
Dabei beklagt das Cheftrainerduo Toni Molina/Philipp Schütz nach dem Test am Sonntag bereits zwei verletzte Spieler. Mittelfeldmann Lukas Lier plagte sich mit Knieproblemen. Eine MRT-Untersuchung soll Gewissheit geben, ob es sich um eine Meniskusläsion handelt. Derweil humpelte Arton Tolaj bereits nach 18 Minuten in die Kabine. Den Neuzugang vom Oberligisten Holzheimer SG schmerzte die Achillessehne. Im schlimmsten Fall drohen die ersten längerfristigen Ausfälle.