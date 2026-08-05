Regionalliga vor dem Start: Das ist der Meisterschaftsfavorit der Fans

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Vor dem Auftakt der Regionalliga Südwest zeigt eine große Umfrage auf FuPa ein klares Bild. Über 3300 Nutzer haben abgestimmt, wer in der Saison 2026/2027 die Meisterschaft erringen wird. Das Ergebnis verspricht kurz vor dem ersten Anpfiff ein hochspannendes Rennen an der Spitze.

Die neue Spielzeit beginnt am Freitag sogleich mit einer echten Reifeprüfung: Das Knallerspiel zwischen den Stuttgarter Kickers und dem SSV Ulm 1846 Fußball eröffnet die Saison. Genau diese Paarung bündelt die große Leidenschaft einer Liga, die auch in dieser Spielzeit wieder von hoher Intensität geprägt sein dürfte.

Der Absteiger führt das Feld an

Beim Blick auf die Umfrage-Ergebnisse rangiert der SSV Ulm 1846 Fußball ganz vorne. Als Absteiger aus der 3. Liga verbuchem die Spatzen 22,6 Prozent der Stimmen auf sich. Auf dem zweiten Platz folgt der SV Sandhausen, dem 18,2 Prozent der Teilnehmer den Titel zutrauen.

Verfolger und ambitionierte Aufsteiger

Dahinter reiht sich Kickers Offenbach mit 12,1 Prozent der Stimmen ein, dicht gefolgt von den Stuttgarter Kickers mit 11,2 Prozent. Auf dem fünften Rang liegt der VfR Aalen, der als Aufsteiger aus der Oberliga starke 6,9 Prozent erzielt. Es folgen der KSV Hessen Kassel mit 6,2 Prozent und der SGV Heilbronn-Freiberg mit 6,1 Prozent.

Breites Mittelfeld der Traditionsvereine

Im Mittelfeld platziert sich der FC 08 Homburg mit 4,1 Prozent der Stimmen vor dem SV Eintracht Trier mit 3,6 Prozent. Dahinter folgen der FSV Frankfurt mit 2,0 Prozent sowie der Aufsteiger aus der Oberliga, der VfR Mannheim, mit 1,6 Prozent. Der TSV Steinbach Haiger verbucht 1,3 Prozent, während Eintracht Frankfurt II als weiterer Oberliga-Aufsteiger auf 1,1 Prozent kommt.

Skepsis gegenüber Nachwuchs und Außenseitern

Am Ende des Rankings stehen vor allem Nachwuchsteams und Außenseiter. Der SC Freiburg II nekommt 0,8 Prozent der Stimmen. Die Zweitvertretung vom 1. FC Kaiserslautern, ebenfalls ein Aufsteiger aus der Oberliga, kommt auf 0,7 Prozent. Die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz erreicht 0,6 Prozent, gefolgt vom 1. FSV Mainz 05 II mit 0,5 Prozent. Das Schlusslicht der Umfrage bildet der FC Astoria Walldorf mit 0,4 Prozent.

Das sind die Partien des 1. Spieltags:

Fr., 07.08.26 19:00 Uhr Stuttgarter Kickers - SSV Ulm 1846 Fußball

Sa., 08.08.26 14:00 Uhr FSV Frankfurt - VfR Mannheim

Sa., 08.08.26 14:00 Uhr FC 08 Homburg - FSV Mainz 05 II

Sa., 08.08.26 14:00 Uhr KSV Hessen Kassel - Eintracht Frankfurt II

Sa., 08.08.26 14:00 Uhr SV Sandhausen - TSV Steinbach Haiger

Sa., 08.08.26 14:00 Uhr SV Eintracht Trier 05 - SG Barockstadt Fulda Lehnerz

Sa., 08.08.26 14:00 Uhr Kickers Offenbach - FC-Astoria Walldorf

Sa., 08.08.26 14:00 Uhr 1. FC Kaiserslautern II - SGV Heilbronn-Freiberg

So., 09.08.26 14:00 Uhr VfR Aalen - SC Freiburg II

Wie endet das Auftaktspiel zwischen den Stuttgarter Kickers und dem SSV Ulm 1846 Fußball? Mache hier bei der WhatsApp-Umfrage von FuPa mit.