Regionalliga vor Augen: Sven Bender sieht „klares Zeichen“ des Vereins Bruder Lars bald der direkte Konkurrent Verlinkte Inhalte 3. Liga SV Waldhof Viktoria Köln Haching

Die SpVgg Unterhaching hat den Abstieg in die Regionalliga vor Augen. Bleibt Sven Bender an Bord, träfe er dort auf Bruder Lars.

In dieser Woche, vielleicht auch schon heute Abend, könnte er formal besiegelt sein: der dritte Abstieg der SpVgg Unterhaching aus der 3. Liga (nach 2015 und 2021). Kassiert der abgeschlagene Tabellenletzte in Mannheim seine neunte Rückrunden-Niederlage bei entsprechenden Ergebnissen der Konkurrenz, könnte der Abstand zum rettenden Ufer auf 21 Punkte anwachsen. Das, in Verbindung mit einem negativen DFB-Bescheid, das abgesagte Rostock-Heimspiel betreffend, würde bedeuten, dass die SpVgg sechs Spieltage vor Schluss nicht mehr sportlich zu retten ist. Heute, 19:00 Uhr SV Waldhof Mannheim SV Waldhof SpVgg Unterhaching Haching 0 0 PUSH

Einspielen für die Regionalliga: Sven Bender setzt in Unterhaching noch mehr auf Talente Es wäre also wenig verwunderlich, würde Chefrainer Sven Bender beim SV Waldhof eine Elf auf den Platz schicken, die in Teilen auch für den Neuaufbau ab Sommer infrage kommt. Bereits im Spiel bei Viktoria Köln, als Haching trotz früher Führung mit 1:3 verlor, hatte Bender viele jugendliche Kräfte ins kalte Wasser geworden – wie den 18-jährigen Tim Hannemann, der sein Debüt in der 3. Liga feierte.