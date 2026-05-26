Regionalliga-Vizemeister verpflichtet torgefährlichen Stürmer fest

Der SGV Freiberg bindet einen wichtigen Offensivspieler fest an sich. Nach der Vizemeisterschaft in der Regionalliga Südwest verpflichtet der Verein Meghon Valpoort endgültig vom FC Rot-Weiß Erfurt. Der 25-jährige Stürmer hatte bereits als Leihspieler überzeugt und soll nun auch künftig eine zentrale Rolle einnehmen in Freiberg im Angriff des SGV.
Die feste Verpflichtung von Meghon Valpoort ist für den SGV Freiberg mehr als nur eine Personalentscheidung. Sie ist ein weiteres Zeichen dafür, dass der Vizemeister der Regionalliga Südwest seinen erfolgreichen Weg mit klarer Kontinuität fortsetzen will. Valpoort war in der abgelaufenen Saison bereits auf Leihbasis vom FC Rot-Weiß Erfurt nach Freiberg gekommen und fügte sich schnell in die Offensive ein.
In 27 Regionalliga-Einsätzen erzielte der 25 Jahre alte Stürmer acht Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor. Damit gehörte er zu den Spielern, die der Freiberger Offensive Tiefe, Tempo und Abschlussqualität gaben. Der Verein selbst verweist auf seine starken Leistungen und sieht in ihm einen wichtigen Baustein für die kommende Spielzeit.
Sportdirektor Dieter Gerstung betonte, Valpoort habe gezeigt, welchen Wert er für die Mannschaft besitze. Entsprechend groß ist die Freude beim SGV, dass der Angreifer nun fest an den Verein gebunden werden konnte. Über die Wechselmodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen.
Auch sportlich passt die Entscheidung in das Gesamtbild. Freiberg beendete die Saison mit 62 Punkten auf Rang zwei hinter Meister und Aufsteiger SG Sonnenhof Großaspach. 18 Siege, acht Remis und nur acht Niederlagen sowie ein Torverhältnis von 68:38 unterstreichen die starke Runde. Mit der Verpflichtung von Valpoort bleibt ein Spieler, der diesen Weg bereits kennt und mitgestaltet hat. Für den SGV ist es ein nächster Schritt in der Kaderplanung – und für Valpoort die Chance, seine Entwicklung in Freiberg dauerhaft fortzusetzen. Nach nur zwei Einsätzen für Erfurt und dem anschließenden Wechsel nach Freiberg hat er in der Regionalliga Südwest schnell Spuren hinterlassen. Nun soll er helfen, dass der SGV auch nach der starken Vizemeisterschaft ambitioniert bleibt und offensiv weiter verlässlich Gefahr ausstrahlt und seine Quote weiter ausbauen kann.