Regionalliga-Vizemeister verpflichtet torgefährlichen Stürmer fest Der SGV Freiberg sichert sich die Dienste von Meghon Valpoort vom FC Rot-Weiß Erfurt. von red · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

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Der SGV Freiberg bindet einen wichtigen Offensivspieler fest an sich. Nach der Vizemeisterschaft in der Regionalliga Südwest verpflichtet der Verein Meghon Valpoort endgültig vom FC Rot-Weiß Erfurt. Der 25-jährige Stürmer hatte bereits als Leihspieler überzeugt und soll nun auch künftig eine zentrale Rolle einnehmen in Freiberg im Angriff des SGV.

Die feste Verpflichtung von Meghon Valpoort ist für den SGV Freiberg mehr als nur eine Personalentscheidung. Sie ist ein weiteres Zeichen dafür, dass der Vizemeister der Regionalliga Südwest seinen erfolgreichen Weg mit klarer Kontinuität fortsetzen will. Valpoort war in der abgelaufenen Saison bereits auf Leihbasis vom FC Rot-Weiß Erfurt nach Freiberg gekommen und fügte sich schnell in die Offensive ein. In 27 Regionalliga-Einsätzen erzielte der 25 Jahre alte Stürmer acht Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor. Damit gehörte er zu den Spielern, die der Freiberger Offensive Tiefe, Tempo und Abschlussqualität gaben. Der Verein selbst verweist auf seine starken Leistungen und sieht in ihm einen wichtigen Baustein für die kommende Spielzeit.