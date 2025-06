Regionalliga-Vizemeister TSV Buchbach startet Vorbereitung in ungewohnter Rolle

Bereits am kommenden Wochenende stehen die ersten beiden Testspiele auf dem Programm. Am Samstag, 21. Juni, geht es in Taufkirchen gegen Bayernliga-Aufsteiger FC Schwaig (17 Uhr) und am Sonntag, 22. Juni, in Langengeisling in einem Benefizspiel gegen die SpVgg Unterhaching (17 Uhr). Am 25. Juni empfängt der TSV den Landesligisten VfL Hallbergmoos (19 Uhr). Vom 27. bis 29. Juni steht ein Trainingslager in Bischofshofen (Österreich) auf dem Programm. Das erste Punktspiel der neuen Regionalliga-Saison findet Ende Juli statt.