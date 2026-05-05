Regionalliga-Vizemeister stattet Talent mit Profivertrag aus

– Foto: Claus G. Stoll

Der SGV Freiberg bleibt auch als feststehender Vizemeister der Regionalliga Südwest seiner Linie treu. Mit James Ojiekhai erhält der nächste Spieler aus dem eigenen Nachwuchs einen Profivertrag. Der 18-Jährige steht damit beispielhaft für einen Verein, der sportlichen Erfolg und strukturelle Entwicklung miteinander verbinden will.

Ojiekhai ist bereits der dritte Jugendspieler, dem beim SGV Freiberg der Sprung in die erste Mannschaft gelingt. Zuvor hatte der Verein schon bekanntgegeben, dass Joel Malungo und Adam Krstanovic künftig fest zum Regionalliga-Kader gehören. Nun folgt mit Ojiekhai ein weiteres Talent, das seine Chance nicht nur auf dem Papier erhalten hat. Beim Spiel gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz feierte der 18-Jährige am vergangenen Samstag sein Profidebüt und wusste nach seiner Einwechslung unmittelbar zu überzeugen.

Sportlicher Leiter Mario Estasi sieht den Schritt als folgerichtige Konsequenz der Entwicklung des Nachwuchsspielers. „James hat sich diese Chance durch seine Entwicklung und seine Leistungen absolut verdient“, wird Estasi zitiert. Zugleich betont er, wie sehr es den Verein freue, erneut einen Spieler aus der eigenen Jugend in die erste Mannschaft integrieren zu können.