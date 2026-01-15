Regionalliga: Vereine entsenden ihre Vertreter in den Aufsichtsrat

Im Rahmen der Ligaversammlung der Regionalliga Südwest, die am gestrigen Mittwochabend in den Räumlichkeiten der Sportschule Schöneck in Karlsruhe stattfand, haben die Vereine ihre Vertreter für den Aufsichtsrat der RLSW Regionalliga Südwest GmbH entsendet.
Als Vereinsvertreter wurden Rafael Kowollik (FC 08 Homburg) und Robert Lempka (FSV Frankfurt) in den Aufsichtsrat berufen. Sie vertreten ab dem 16. Oktober 2026 für die Dauer von vier Jahren die Interessen der Vereine innerhalb des Gremiums und wirken an den strategischen Entscheidungen rund um die Weiterentwicklung der Liga mit.
Die Ligaversammlung ist das zentrale Organ der vereinsseitigen Mitbestimmung in der Regionalliga Südwest. Über sie entsenden die Klubs ihre Vertreter in den Aufsichtsrat und nehmen damit unmittelbar Einfluss auf wesentliche Fragen der Organisation, Ausrichtung und Kontrolle des Ligabetriebs.
Rafael Kowollik, der dem Aufsichtsrat bereits angehörte, erklärt: „Ich freue mich über das erneute Vertrauen der Vereine. Die Arbeit im Aufsichtsrat ist anspruchsvoll, konstruktiv und macht mir große Freude. Umso mehr schätze ich die Möglichkeit, diesen Weg gemeinsam weiterzugehen und die Entwicklung der Regionalliga Südwest weiterhin aktiv mitzugestalten.“
Robert Lempka betont die besondere Struktur der Liga: „Die Regionalliga Südwest ermöglicht den Vereinen eine echte Teilhabe an den zentralen Entscheidungen der Liga. Diese Form der Mitbestimmung ist keineswegs selbstverständlich und aus meiner Sicht ein wichtiger Standortvorteil. Ich freue mich darauf, mich im Aufsichtsrat einzubringen und die Perspektive der Klubs aktiv zu vertreten.“
Mit der Entsendung der beiden Aufsichtsratsmitglieder bekräftigt die Regionalliga Süd-west ihren Anspruch, die Vereine strukturell in Entscheidungsprozesse einzubinden und die Weiterentwicklung der Liga gemeinsam zu gestalten.