Regionalliga: Vereine entsenden ihre Vertreter in den Aufsichtsrat

– Foto: Claus G. Stoll

Im Rahmen der Ligaversammlung der Regionalliga Südwest, die am gestrigen Mittwochabend in den Räumlichkeiten der Sportschule Schöneck in Karlsruhe stattfand, haben die Vereine ihre Vertreter für den Aufsichtsrat der RLSW Regionalliga Südwest GmbH entsendet.







Als Vereinsvertreter wurden Rafael Kowollik (FC 08 Homburg) und Robert Lempka (FSV Frankfurt) in den Aufsichtsrat berufen. Sie vertreten ab dem 16. Oktober 2026 für die Dauer von vier Jahren die Interessen der Vereine innerhalb des Gremiums und wirken an den strategischen Entscheidungen rund um die Weiterentwicklung der Liga mit. Die Ligaversammlung ist das zentrale Organ der vereinsseitigen Mitbestimmung in der Regionalliga Südwest. Über sie entsenden die Klubs ihre Vertreter in den Aufsichtsrat und nehmen damit unmittelbar Einfluss auf wesentliche Fragen der Organisation, Ausrichtung und Kontrolle des Ligabetriebs.