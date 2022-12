Regionalliga Urgestein empfängt „Liga-Neuling“

Wir schreiben die Saison 2009/10, das erste Regionalliga-Jahr für den ZFC Meuselwitz. Seitdem ist Zipsendorf Bestandteil dieser Liga und zählt somit zu den Urgesteinen. Tennis Borussia Berlin ist dagegen ein „Newcomer“ in dieser Staffel Nordost. Die Lila-Weißen sind nach dem Abstieg 2020 wieder in die vierthöchste Spielklasse Deutschlands zurückgekehrt. Dennoch sollte die große Historie von TeBe nicht in Vergessenheit geraten. Nach zahlreichen Anläufen gelang es den Berlinern in der Saison 1974/75 das erste Mal, Bundesliga zu spielen. In den darauffolgenden Jahren war es eher ein „ Wechselbad der Gefühle“. Immer wieder stiegen sie mal auf in die 2.Bundesliga oder ab in die Regionalliga. 2009/10 sollte das erste, aber auch für lange Zeit das letzte Aufeinandertreffen zwischen dem ZFC und TeBe sein. Denn nach dieser Saison verabschiedete sich die Borussia für 10 Jahre von der Regionalliga. Im Jahr 2020 erfolgte dann das Wiedersehen beider Mannschaften. Seitdem hat sich natürlich viel in der Regionalliga getan, weswegen TeBe wieder als „Neuling“ gilt.