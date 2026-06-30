Regionalliga & Oberligen: NOFV gibt Staffeleinteilung bekannt!

Zuletzt gemeinsam in der Regionalliga, jetzt in der Oberliga Süd: ZFC Meuselwitz & FC Eilenburg. – Foto: © Tanja Kaltofen

In der Regionalliga Nordost sowie den beiden Oberliga-Staffeln Nord und Süd stehen die Teilnehmerfelder nun fest. Während einige Traditionsvereine den Gang aus höheren Ligen antreten müssen, dürfen sich mehrere Aufsteiger auf ihre neue sportliche Herausforderung freuen.

Regionalliga Nordost

FC Erzgebirge Aue (Absteiger aus der 3. Liga) 1. FC Lokomotive Leipzig FC Carl Zeiss Jena FSV Zwickau Hallescher FC FC Rot-Weiß Erfurt VSG Altglienicke Chemnitzer FC BFC Preussen 1. FC Magdeburg II FSV 63 Luckenwalde SV Babelsberg 03 BFC Dynamo BSG Chemie Leipzig Hertha BSC II Greifswalder FC SV Tasmania Berlin (Aufsteiger Oberliga Nord) RSV Eintracht 1949 (Aufsteiger Oberliga Süd)

NOFV-Oberliga Nord

In der Oberliga Nord gehen 16 Mannschaften an den Start. Mit Hertha 03 Zehlendorf stößt ein Regionalliga-Absteiger hinzu, während die Füchse Berlin Reinickendorf und der FC Mecklenburg Schwerin den Sprung aus den Verbandsligen geschafft haben. Besonders bemerkenswert: Gleich acht Berliner Vereine sind in der Staffel vertreten und versprechen zahlreiche attraktive Stadtduelle.

F.C. Hertha 03 Zehlendorf (Absteiger aus der Regionalliga) SV Lichtenberg 47 F.C. Hansa Rostock II TSG Neustrelitz SG Union Klosterfelde SV Siedenbollentin BSV Eintracht Mahlsdorf TuS Makkabi Berlin FC Anker Wismar SV Sparta Lichtenberg FSV Optik Rathenow Tennis Borussia Berlin Berliner AK 07 1. FC Lok Stendal Füchse Berlin Reinickendorf (Aufsteiger BFV) FC Mecklenburg Schwerin (Aufsteiger Mecklenburg-Vorpommern)

NOFV-Oberliga Süd

Auch die Oberliga Süd verspricht eine spannende Saison. Mit ZFC Meuselwitz und dem FC Eilenburg kommen zwei Regionalliga-Absteiger hinzu. Ergänzt wird das Teilnehmerfeld durch drei ambitionierte Aufsteiger aus Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Aus Thüringen gibt es keinen Aufsteiger.