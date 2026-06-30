 2026-06-24T10:25:44.617Z

Allgemeines

Regionalliga & Oberligen: NOFV gibt Staffeleinteilung bekannt!

Mit der Veröffentlichung der offiziellen Spielklasseneinteilung hat der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) den Grundstein für die Saison 2026/27 gelegt.

von PM NOFV / FuPa · Heute, 12:27 Uhr · 0 Leser
Zuletzt gemeinsam in der Regionalliga, jetzt in der Oberliga Süd: ZFC Meuselwitz & FC Eilenburg.
Zuletzt gemeinsam in der Regionalliga, jetzt in der Oberliga Süd: ZFC Meuselwitz & FC Eilenburg. – Foto: © Tanja Kaltofen

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Regionalliga Nordost
NOFV-Oberliga Süd
NOFV-Oberliga Nord
Erfurt
FC CZ Jena

In der Regionalliga Nordost sowie den beiden Oberliga-Staffeln Nord und Süd stehen die Teilnehmerfelder nun fest. Während einige Traditionsvereine den Gang aus höheren Ligen antreten müssen, dürfen sich mehrere Aufsteiger auf ihre neue sportliche Herausforderung freuen.

Regionalliga Nordost

  1. FC Erzgebirge Aue (Absteiger aus der 3. Liga)
  2. 1. FC Lokomotive Leipzig
  3. FC Carl Zeiss Jena
  4. FSV Zwickau
  5. Hallescher FC
  6. FC Rot-Weiß Erfurt
  7. VSG Altglienicke
  8. Chemnitzer FC
  9. BFC Preussen
  10. 1. FC Magdeburg II
  11. FSV 63 Luckenwalde
  12. SV Babelsberg 03
  13. BFC Dynamo
  14. BSG Chemie Leipzig
  15. Hertha BSC II
  16. Greifswalder FC
  17. SV Tasmania Berlin (Aufsteiger Oberliga Nord)
  18. RSV Eintracht 1949 (Aufsteiger Oberliga Süd)

NOFV-Oberliga Nord

In der Oberliga Nord gehen 16 Mannschaften an den Start. Mit Hertha 03 Zehlendorf stößt ein Regionalliga-Absteiger hinzu, während die Füchse Berlin Reinickendorf und der FC Mecklenburg Schwerin den Sprung aus den Verbandsligen geschafft haben. Besonders bemerkenswert: Gleich acht Berliner Vereine sind in der Staffel vertreten und versprechen zahlreiche attraktive Stadtduelle.

  1. F.C. Hertha 03 Zehlendorf (Absteiger aus der Regionalliga)
  2. SV Lichtenberg 47
  3. F.C. Hansa Rostock II
  4. TSG Neustrelitz
  5. SG Union Klosterfelde
  6. SV Siedenbollentin
  7. BSV Eintracht Mahlsdorf
  8. TuS Makkabi Berlin
  9. FC Anker Wismar
  10. SV Sparta Lichtenberg
  11. FSV Optik Rathenow
  12. Tennis Borussia Berlin
  13. Berliner AK 07
  14. 1. FC Lok Stendal
  15. Füchse Berlin Reinickendorf (Aufsteiger BFV)
  16. FC Mecklenburg Schwerin (Aufsteiger Mecklenburg-Vorpommern)

NOFV-Oberliga Süd

Auch die Oberliga Süd verspricht eine spannende Saison. Mit ZFC Meuselwitz und dem FC Eilenburg kommen zwei Regionalliga-Absteiger hinzu. Ergänzt wird das Teilnehmerfeld durch drei ambitionierte Aufsteiger aus Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Aus Thüringen gibt es keinen Aufsteiger.

  1. ZFC Meuselwitz (Absteiger aus der Regionalliga)
  2. FC Eilenburg (Absteiger aus der Regionalliga)
  3. SC Freital
  4. VFC Plauen
  5. VfB Auerbach
  6. VfB Germania Halberstadt
  7. VfL Halle 96
  8. FSV Budissa Bautzen
  9. VfB 1921 Krieschow
  10. VfB Empor Glauchau
  11. SG Union Sandersdorf
  12. FC Einheit Wernigerode
  13. FC Einheit Rudolstadt
  14. 1. FC Frankfurt (Oder) (Aufsteiger FLB)
  15. SG Dynamo Dresden II (Aufsteiger SFV)
  16. SSC Weißenfels (Aufsteiger FSA)