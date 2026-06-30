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Regionalliga & Oberligen: NOFV gibt Staffeleinteilung bekannt!
Mit der Veröffentlichung der offiziellen Spielklasseneinteilung hat der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) den Grundstein für die Saison 2026/27 gelegt.
In der Regionalliga Nordost sowie den beiden Oberliga-Staffeln Nord und Süd stehen die Teilnehmerfelder nun fest. Während einige Traditionsvereine den Gang aus höheren Ligen antreten müssen, dürfen sich mehrere Aufsteiger auf ihre neue sportliche Herausforderung freuen.
Regionalliga Nordost
FC Erzgebirge Aue (Absteiger aus der 3. Liga)
1. FC Lokomotive Leipzig
FC Carl Zeiss Jena
FSV Zwickau
Hallescher FC
FC Rot-Weiß Erfurt
VSG Altglienicke
Chemnitzer FC
BFC Preussen
1. FC Magdeburg II
FSV 63 Luckenwalde
SV Babelsberg 03
BFC Dynamo
BSG Chemie Leipzig
Hertha BSC II
Greifswalder FC
SV Tasmania Berlin (Aufsteiger Oberliga Nord)
RSV Eintracht 1949 (Aufsteiger Oberliga Süd)
NOFV-Oberliga Nord
In der Oberliga Nord gehen 16 Mannschaften an den Start. Mit Hertha 03 Zehlendorf stößt ein Regionalliga-Absteiger hinzu, während die Füchse Berlin Reinickendorf und der FC Mecklenburg Schwerin den Sprung aus den Verbandsligen geschafft haben. Besonders bemerkenswert: Gleich acht Berliner Vereine sind in der Staffel vertreten und versprechen zahlreiche attraktive Stadtduelle.
F.C. Hertha 03 Zehlendorf (Absteiger aus der Regionalliga)
SV Lichtenberg 47
F.C. Hansa Rostock II
TSG Neustrelitz
SG Union Klosterfelde
SV Siedenbollentin
BSV Eintracht Mahlsdorf
TuS Makkabi Berlin
FC Anker Wismar
SV Sparta Lichtenberg
FSV Optik Rathenow
Tennis Borussia Berlin
Berliner AK 07
1. FC Lok Stendal
Füchse Berlin Reinickendorf (Aufsteiger BFV)
FC Mecklenburg Schwerin (Aufsteiger Mecklenburg-Vorpommern)
NOFV-Oberliga Süd
Auch die Oberliga Süd verspricht eine spannende Saison. Mit ZFC Meuselwitz und dem FC Eilenburg kommen zwei Regionalliga-Absteiger hinzu. Ergänzt wird das Teilnehmerfeld durch drei ambitionierte Aufsteiger aus Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Aus Thüringen gibt es keinen Aufsteiger.