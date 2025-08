Regionalliga- und Oberliga-Spieler wechseln, Ex-Nationalspieler neu

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Mit gleich zwei Neuzugängen verstärken wir unser Team zur neuen Saison – beide bringen reichlich Erfahrung und Vielseitigkeit mit.

Julius König genoss seine Ausbildung im Nachwuchsleistungszentrum von Energie Cottbus, wo er als Stürmer in 36 Spielen starke 33 Tore erzielte. Über Stationen beim Halleschen FC (A-Jugend), dem VfL Halle 96 (Oberliga) und verschiedenen Verbandsliga-Vereinen entwickelte er sich zu einem robusten, taktisch klugen Mittelfeldakteur, der sowohl defensiv als auch offensiv Akzente setzen kann. Zuletzt spielte er bei Turbine Halle in der Landesliga.

Bayram Demir begann mit 13 Jahren in der Kreisliga beim NFC Rot-Weiß, arbeitete sich Schritt für Schritt nach oben und spielte sich über Cimbria Trabzonspor (Landesliga) bis in die Regionalliga beim Berliner AK hoch. Ursprünglich als Linksverteidiger eingesetzt, entwickelte er sich über die 6er- und 10er-Position zum dynamischen Flügelspieler, auf dem er aktuell seine Stärken ausspielt: Tempo, Technik und Spielwitz.

Beide Spieler stehen für Flexibilität, Erfahrung und Qualität – und passen nicht nur sportlich, sondern auch menschlich perfekt in unser Team.

Mit Krystian Peda (27) verstärkt uns ein technisch versierter und spielintelligenter Mittelfeldspieler, der reichlich Erfahrung aus dem polnischen Fußball mitbringt!

Krystian durchlief den Nachwuchs von Pogon Stettin und stand in der Saison 2018/19 beim ambitionierten Club Swit Stettin unter Vertrag. Auch Krystian hat bereits 2 Einsätze für die polnische U16-Nationalmannschaft gehabt. Zuletzt spielte er in der Brandenburgliga und nachfolgend in der Landesliga für Preußen Eberswalde – nun ist er bereit für einen neuen Schritt bei uns.