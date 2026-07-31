Regionalliga- und Oberliga-Erfahrung für Bezirksligist MTV Stuttgart

– Foto: Timo Scharer

Nach dem Abstieg des MTV Stuttgart in die Bezirksliga Stuttgart/Böblingen und einigen Abgängen kann der letztjährige Landesligist die ersten Neuzugänge melden.

Ebenfalls Oberligaerfahrung von der TSG Backnang bringt Rui Tiago Caldas De Carvalho, der vom TSV Münchingen zum MTV wechselt, mit. Der 35-Jährige verstärkt die Offensive neben Raphael Hahn und Vanja Lukic

Simon Knecht (29) vom TV Neuler bringt bereits Erfahrung aus der Oberliga (Normannia Gmünd) und der Verbandsliga (TSV Essingen) mit. „Simon hat sich nach seinem Umzug nach Stuttgart uns selbst angeboten. Da haben wir natürlich sofort zugegriffen. Er ist variabel auf beiden Außenbahnen einsetzbar, ein absoluter Glücksfall für uns“ berichtet der sportliche Leiter Luca Luchetta vom Neuzugang.

Ebenfalls vom TSV Münchingen kommt Antonio de Matteo (31) zum MTV. Mit einigen Jahren Erfahrung aus der Verbandsliga beim TSV Heimerdingen soll er als torgefährlicher Sechser Stabilität in die Defensive bringen.

Weitere Neuzugang ist Charley Bastos Queiros (21), der vom Rems-Murr-Kreisligisten FC Mezopotam zum MTV stößt.

Aus der zweiten Mannschaft rücken Leo Henke (21) und Maximilian Reinders (26) in den Kader der ersten Mannschaft auf.

Ein weiterer sehr interessanter neuer Name beim MTV ist Constantin Schöttgen. In seiner Jugendzeit durchlief er das gesamte NLZ des SC Freiburg und stand anschließend sogar im Kader des Zweitligisten, allerdings ohne ein Spiel in der Bundesliga zu machen. Dann spielte er einige Jahre beim SC Freiburg II in der Ober- und Regionalliga, bevor er nach einer schwere Verletzung nicht mehr höherklassig spielen konnte.

„Constantin wollte sich nach seinem beruflichen Umzug nach Stuttgart in unserer zweiten Mannschaft wieder fit machen, wir haben ihn dann aber sofort nach oben gezogen, nachdem wir seine spielerische Klasse gesehen haben“, berichtet Luchetta von diesem Neuzugang. „Constantin macht sich bei uns jetzt in der Vorbereitung wieder fit und trainiert schon voll mit. Er wird uns dann sicherlich mit seiner Klasse und Erfahrung in nächster Zeit sportlich und menschlich weiterhelfen."

„Wir müssen nun sehen, wie unser neuer Chefcoach Sahin Üste die Neuzugänge schnell im Team integriert, die ersten Eindrücke beim 5:2-Testspielsieg gegen den Bezirksligisten TSV Schmiden waren schon sehr positiv“, weiß Luchetta zu berichten.