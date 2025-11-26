Regionalliga und Oberliga: Das Restprogramm vor der Winterpause

Bevor für dieses Jahr die Bälle endgültig ruhen, stehen in der Regionalliga Südwest und Oberliga Baden-Württemberg noch einige Partien auf dem Programm. FuPa gibt den Überblick.
19. Spieltag
Fr., 28.11.25 19:00 Uhr SG Sonnenhof Großaspach - FC-Astoria Walldorf
Sa., 29.11.25 14:00 Uhr SGV Freiberg - FSV Frankfurt
Sa., 29.11.25 14:00 Uhr TSV Steinbach Haiger - TSG Balingen
Sa., 29.11.25 14:00 Uhr Bahlinger SC - TSV Schott Mainz
Sa., 29.11.25 14:00 Uhr Bayern Alzenau - Kickers Offenbach
So., 30.11.25 14:00 Uhr SV Sandhausen - SV Stuttgarter Kickers
So., 30.11.25 14:00 Uhr FC 08 Homburg - SC Freiburg II
So., 30.11.25 14:00 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz - SV Eintracht Trier 05
So., 30.11.25 14:00 Uhr FSV Mainz 05 II - KSV Hessen Kassel
20. Spieltag
Fr., 05.12.25 19:00 Uhr Kickers Offenbach - FSV Mainz 05 II
Fr., 05.12.25 19:00 Uhr FC-Astoria Walldorf - TSV Steinbach Haiger
Fr., 05.12.25 19:00 Uhr SV Eintracht Trier 05 - SV Stuttgarter Kickers
Sa., 06.12.25 14:00 Uhr FSV Frankfurt - SG Sonnenhof Großaspach
Sa., 06.12.25 14:00 Uhr SC Freiburg II - Bayern Alzenau
Sa., 06.12.25 14:00 Uhr KSV Hessen Kassel - SV Sandhausen
Sa., 06.12.25 14:00 Uhr Bahlinger SC - FC 08 Homburg
Sa., 06.12.25 14:00 Uhr TSV Schott Mainz - SGV Freiberg
Sa., 06.12.25 14:00 Uhr TSG Balingen - SG Barockstadt Fulda Lehnerz
19. Spieltag
Fr., 28.11.25 19:00 Uhr Karlsruher SC II - SV Oberachern
Sa., 29.11.25 14:00 Uhr 1. Göppinger SV - FC Nöttingen
Sa., 29.11.25 14:00 Uhr VfR Mannheim - FC Denzlingen
Sa., 29.11.25 14:00 Uhr TSV Essingen - FC 08 Villingen
Sa., 29.11.25 14:00 Uhr 1. FC Normannia Gmünd - FSV 08 Bietigheim-Bissingen
Sa., 29.11.25 14:30 Uhr VfR Aalen - FV Ravensburg
Sa., 29.11.25 14:30 Uhr FSV Hollenbach - TSG Backnang
Sa., 29.11.25 14:30 Uhr SSV Reutlingen - Türkspor Neckarsulm
So., 30.11.25 14:30 Uhr Türkischer SV Singen - 1. CfR Pforzheim
Nachholspiele vom 18. Spieltag
Sa., 06.12.25 14:00 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen - TSV Essingen
Sa., 06.12.25 14:00 Uhr Türkspor Neckarsulm - Türkischer SV Singen
Sa., 06.12.25 14:00 Uhr FC Denzlingen - VfR Aalen
Sa., 06.12.25 14:30 Uhr SV Oberachern - FSV Hollenbach