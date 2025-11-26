Regionalliga und Oberliga: Das Restprogramm vor der Winterpause

Bevor für dieses Jahr die Bälle endgültig ruhen, stehen in der Regionalliga Südwest und Oberliga Baden-Württemberg noch einige Partien auf dem Programm. FuPa gibt den Überblick.

19. Spieltag Fr., 28.11.25 19:00 Uhr SG Sonnenhof Großaspach - FC-Astoria Walldorf Sa., 29.11.25 14:00 Uhr SGV Freiberg - FSV Frankfurt Sa., 29.11.25 14:00 Uhr TSV Steinbach Haiger - TSG Balingen Sa., 29.11.25 14:00 Uhr Bahlinger SC - TSV Schott Mainz Sa., 29.11.25 14:00 Uhr Bayern Alzenau - Kickers Offenbach So., 30.11.25 14:00 Uhr SV Sandhausen - SV Stuttgarter Kickers So., 30.11.25 14:00 Uhr FC 08 Homburg - SC Freiburg II So., 30.11.25 14:00 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz - SV Eintracht Trier 05 So., 30.11.25 14:00 Uhr FSV Mainz 05 II - KSV Hessen Kassel

20. Spieltag Fr., 05.12.25 19:00 Uhr Kickers Offenbach - FSV Mainz 05 II Fr., 05.12.25 19:00 Uhr FC-Astoria Walldorf - TSV Steinbach Haiger Fr., 05.12.25 19:00 Uhr SV Eintracht Trier 05 - SV Stuttgarter Kickers Sa., 06.12.25 14:00 Uhr FSV Frankfurt - SG Sonnenhof Großaspach Sa., 06.12.25 14:00 Uhr SC Freiburg II - Bayern Alzenau Sa., 06.12.25 14:00 Uhr KSV Hessen Kassel - SV Sandhausen Sa., 06.12.25 14:00 Uhr Bahlinger SC - FC 08 Homburg Sa., 06.12.25 14:00 Uhr TSV Schott Mainz - SGV Freiberg Sa., 06.12.25 14:00 Uhr TSG Balingen - SG Barockstadt Fulda Lehnerz

Oberliga Baden-Württemberg

19. Spieltag

Fr., 28.11.25 19:00 Uhr Karlsruher SC II - SV Oberachern

Sa., 29.11.25 14:00 Uhr 1. Göppinger SV - FC Nöttingen

Sa., 29.11.25 14:00 Uhr VfR Mannheim - FC Denzlingen

Sa., 29.11.25 14:00 Uhr TSV Essingen - FC 08 Villingen

Sa., 29.11.25 14:00 Uhr 1. FC Normannia Gmünd - FSV 08 Bietigheim-Bissingen

Sa., 29.11.25 14:30 Uhr VfR Aalen - FV Ravensburg

Sa., 29.11.25 14:30 Uhr FSV Hollenbach - TSG Backnang

Sa., 29.11.25 14:30 Uhr SSV Reutlingen - Türkspor Neckarsulm

So., 30.11.25 14:30 Uhr Türkischer SV Singen - 1. CfR Pforzheim

Nachholspiele vom 18. Spieltag

Sa., 06.12.25 14:00 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen - TSV Essingen

Sa., 06.12.25 14:00 Uhr Türkspor Neckarsulm - Türkischer SV Singen

Sa., 06.12.25 14:00 Uhr FC Denzlingen - VfR Aalen

Sa., 06.12.25 14:30 Uhr SV Oberachern - FSV Hollenbach