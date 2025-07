Regionalliga-Umfrage: RWO folgt auf Alemannia Aachen & MSV Duisburg

FuPa Niederrhein hat zur traditionellen Umfrage vor dem Saisonstart der Regionalliga West aufgerufen - und 1.083 Personen haben geantwortet. Die Zuschauermagnete um Alemannia Aachen und MSV Duisburg spielen mittlerweile in der 3. Liga, deshalb die Fragen: Wer folgt auf die Traditionsvereine, und ist die Regionalliga West so unattraktiv wie nie?

Ist die Regionalliga West ohne den MSV Duisburg, ohne Alemannia Aachen, ohne Preußen Münster und ohne Rot-Weiss Essen so unattraktiv wie nie?

Diese Frage hängt natürlich auch mit dem Zuschauerschnitt zusammen, denn wie die höchsten Zuschauerschnitte der vergangenen vier Jahre zeigen, waren diese Zweit- und Drittligisten in der Regionalliga West echte Kassenschlager. Der MSV Duisburg und Alemannia Aachen haben in den vergangenen beiden Jahren mehrfach vor über 20.000 Zuschauern gespielt - und nicht zu vergessen: Auch die höheren Zuschauerschnitte der Konkurrenz haben die Fans der großen Klubs positiv beeinflusst. RWO hatte vergangene Saison den höchsten Schnitt seit einigen Jahren, weil das Heimspiel gegen den MSV Duisburg mit 14.000 Zuschauern ausverkauft war.

Die Regionalliga West dürfte seit Neugründung 2012/13 so wenig Zuschauer wie noch nie haben, denn nicht nur fehlen die Fans-starken Klubs, sondern es wird auch an Auswärtsfahrern mangeln. Ist die Liga deshalb so unattraktiv wie nie? Das spaltet die Community, denn 32,6 Prozent halten gegen diese These, 33,6 Prozent meinen, dass die Saison erst Aufschluss über den neuen Status Quo geben kann und 33,8 Prozent beantworten die Frage mit einem Ja.

Die fußballerische Qualität muss natürlich nicht schlechter werden, im Gegenteil. Auch die genannten vier Meister der vergangenen Jahre haben viele Kampfspiele für sich entschieden. Es dürfte vermutlich schwierig werden, pro Spieltag konstant über 10.000 Zuschauer in allen Stadien zu versammeln. Sollten sich allerdings spannende Auf- und Abstiegsszenarien entwickeln, dann kann diese Spannung vor allem nach dem Jahreswechsel für volle(re) Stadien sorgen und damit auch wieder die Attraktivität steigern.