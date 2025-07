Regionalliga-Umfrage: Das sind die Spieler der Saison

Vorab: Noah Pesch, der für die U23 von Borussia Mönchengladbach 20 Tore schoss und weitere neun Treffer seiner Mitspieler auflegte, hat keine einzige Stimme erhalten. Der 20-Jährige wurde erst kürzlich offiziell zum Spieler der Saison gekürt, wird aber mit einem Wechsel in die 2. Bundesliga in Verbindung gebracht - mehr hier .

Moritz Stoppelkamp hat mit 45 Stimmen mit Abstand die meisten aller Spieler erhalten. Der 38-Jährige hat in bislang 55 Regionalliga-Spiele für RWO gezeigt, dass er immer noch produktiv sein kann. Ihm gelangen in den vergangenen beiden Spielzeiten 27 Tore und 21 Vorlagen.

Serhat Koruk, Bonner SC

Stürmer Serhat Koruk schoss den Bonner SC mit 25 Toren zum Aufstieg. In der Regionalliga West gehörte der 29-Jährige schon einmal zu den besten Akteuren der Liga: 2020/21 schoss er 20 Tore in 39 Einsätzen für den SV Bergisch Gladbach. Mal abwarten, ob er an die Ausbeute noch einmal herankommt.

Florian Neuhaus, Borussia Mönchengladbach

Gut, dass Florian Neuhaus in dieser Liste auftauchen würde, wundert nur wenig, denn der ehemalige deutsche Nationalspieler wurde in die U23 der Gladbacher degradiert. Wer die Umstände der Entscheidung nicht kennt, findet an dieser Stelle die Erklärung. Neuhaus wird wohl kaum die Saison in der Regionalliga beenden, viel wahrscheinlicher ist ein Wechsel bis Anfang September.

Patrik Twardzik, FC Gütersloh

Der 32-jährige Patrik Twardzik darf in der Liste natürlich nicht fehlen, denn mit 21 Toren ist er der amtierende Torschützenkönig der Liga. Mit seinem FC Güterlsoh wurde er überraschend Vizemeister und will jetzt gemeinsam mit seinem Klub die starken Leistungen bestätigen.

Josue Santo, Sportfreunde Siegen

Zum ersten Mal spielt der 21-jährige Josue Santo in der Regionalliga. Bei ihm wurde expliziert "Top-Scorer" mehrfach ergänzt, entsprechend hoffen die FuPaner auf viele Tore und Vorlagen des Angreifers, der vom ASC 09 Dortmund zu Sportfreunde Siegen gewechselt ist. Ausgebildet wurde er in der Jugend des VfL Bochum. Seine Mitspieler Arif Güclü und Jubes Ticha sind knapp an der festgelegten Grenze gescheitert.

Luis Hartwig, VfL Bochum U21

Der MSV Duisburg hat Luis Hartwig an die U21 des VfL Bochum verliehen. Beim MSV kam der 22-jährige Stürmer nur zu neun Einsätzen. Zuvor spielte der ehemaliger Bochumer Jugendspieler, der jeweils einmal in der ersten und zweiten Bundesliga eingewechselt wurde, im Ausland. In der Vorbereitung startet er bislang mit zehn Toren durch.

Lucas Fox, 1. FC Bocholt

Lucas Fox zählt seit 2023 zu den besten Torhütern der Liga und hat sich deshalb auch seinen Platz in der Nationalmannschaft von Luxemburg verdient. Wenn der 1. FC Bocholt in dieser Saison wieder voll angreifen möchte, sind Top-Leistungen des Keepers die Voraussetzung für ein gutes Abschneiden.

Marc Heider, Sportfreunde Lotte

Was für Moritz Stoppelkamp gilt, gilt auch für Marc Heider, der zuletzt auf 19 Tore und 13 Vorlagen für die Sportfreunde Lotte kam. Der ehemalige Drittliga-Dauerbrenner des VfL Osnabrück ist mit seinen 39 Jahren auch spielender Co-Trainer und wird zwei Tage nach dem Saisonende 40 Jahre alt.

Leo Mirgartz, Fortuna Düsseldorf U23

Linksverteidiger Leo Mirgartz debütierte als Jugendspieler 2023/24 im Trikot von Alemannia Aachen in der Regionalliga und verbrachte die abgelaufene Saison im Trikot des FC Wegberg-Beeck in der Mittelrheinliga. Bei Fortuna Düsseldorf U23 will er nun durchstarten.

Arne Wessels, Borussia Dortmund U23

Arne Wessels ist als Top-Torjäger der Oberliga Niederrhein zur U23 von Borussia Dortmund gewechselt. Verletzungen bremsten den jungen pfeilschnellen Angreifer in der Schlussphase der abgelaufenen Spielzeit ab und an aus; wahrscheinlich war das auch ein Grund, warum die SpVg Schonnebeck den Aufstieg verpasst hat. Das ist nun das Zeil mit dem BVB.

Vigo Wernet, SC Wiedenbrück

Vermutlich ist Vigo Wernet der spannendste Name in der gesamten Liste. Die Community hat vergangene Saison sehr gut aufgepasst, denn Wernet, der im rechten Mittelfeld spielt, absolvierte im zarten Alter von 16 Jahren bereits sechs Spiele in der Regionalliga für den SC Wiedenbrück. Sascha Mölders schenkt dem Top-Talent das Vertrauen - und vielleicht startet Wernet, der zum Jahresende 17 Jahre alt wird, demnächst richtig durch.

Fritz Kleiner, Wuppertaler SV

Mit seinen 22 Jahren ist Fritz Kleiner dagegen ein alter Hase. Der Angreifer wechselte vom Bremer SV aus der Regionalliga Nord zum Wuppertaler SV und soll als neuer Torjäger durchstarten. Dem WSV wird in dieser Saison wenig zugetraut, was für einen Stürmer keine schlechten Voraussetzungen sind, denn Keiner könnte zunächst unter dem Radar für Aufsehen sorgen.

Jan Holldack, 1. FC Bocholt

Jan Holldack ist die Schlüsselfigur im Spiel des 1. FC Bocholt, denn der 29-jährige steht als Strippenzieher und Kapitän besonders im Fokus. Der frühere Junioren-Nationalspieler, der schon für den heutigen Premier-League-Klub FC Brentford auflief, will mit dem FCB hoch hinaus. Zuletzt kam er auf zehn Tore und sechs Vorlagen in 29 Einsätzen.