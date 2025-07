Regionalliga-Umfrage: BVB zwischen Titel & Enttäuschung

24,8 Prozent der Teilnehmer rechnen mit einer Meisterschaft von Borussia Dortmunds U23, die also den direkten Wiederaufstieg in die 3. Liga schaffen würde. Der BVB hat das Voting vor Rot-Weiß Oberhausen (17,4 Prozent), dem 1. FC Bocholt (15,7 Prozent) und Fortuna Köln (15,7 Prozent) gewonnen, allerdings gibt es laut Verteilung nicht den Top-Favoriten laut Urteil der Befragten. Der FC Bocholt hat es in Umfragen anderer Medien auf den ersten Platz geschafft. Vizemeister FC Gütersloh belegt Rang fünf mit 7,2 Prozent und die Sportfreunde Lotte folgen als Sechster mit 5,4 Prozent. Aufsteiger Sportfreunde Siegen ist die größte Überraschung des Ergebnisses mit 4,4 Prozent. Die anderen U23- und U21-Mannschaften wie die von Borussia Mönchengladbach, 1. FC Köln oder FC Schalke 04 haben allesamt (teils deutlich) weniger als 2 Prozent der Stimmen erhalten.

Wer wird die größte Enttäuschung der Saison?

Was paradox klingen mag, ergibt beim näheren Betrachten allerdings Sinn: Der BVB hat auch das größte Potenzial für die Enttäuschung der Saison; knapp über 22 Prozent der Nutzer rechnen mit einer schwierigen Spielzeit von Schwarz-Gelb. Das liegt natürlich an der Erwartungshaltung, schließlich gilt Dortmund qua Position und Status als Top-Favorit. Es gibt einige Veränderungen im Team, deshalb müssen erstmal alle Rädchen greifen. Dicht dahinter folgt mit rund 20 Prozent der Wuppertaler SV, dem im Titelrennen fast niemand etwas zutraut. Der WSV steht vor einer neuen Zeitrechnung, hat geringere Mittel und entwickelt sich neu. Das gilt in Stück weit auch für RW Oberhausen, denn RWO hat einen großen Umbruch vollzogen und muss sich ebenfalls finden. Die 13,3 Prozent sind sicherlich in der Skepsis begründet, die ein Umbruch mit sich bringt. Alle anderen Klubs haben weniger als 10 Prozent, bewegen sich teilweise auf dem Niveau des 1. FC Bocholt, der mit 7,8 Prozent auf Rang vier der möglichen Enttäuschungen liegt.