Regionalliga-Überraschung: FC Bayern München II verliert klar gegen Kellerkind Vilzing

Der FC Bayern München II musste in den vergangenen Wochen einige Rückschläge hinnehmen. Nun gab es eine herbe Pleite gegen die DJK Vilzing.

Vorbericht: München – Nach zuletzt zwei Niederlagen zum Restart reist der FC Bayern II am 24. Spieltag in der Regionalliga Bayern zum Kellerkind nach Vilzing. Die letzten Wochen am Bayern-Campus waren alles andere als einfach. Das Team von Holger Seitz verlor im neuen Jahr beide Pflichtspiele gegen Schweinfurt und Würzburg und klagte kürzlich über mehrere Verletzte.

DJK Vilzing gegen FC Bayern München II LIVE: U19-Talente füllen Bayern-Kader auf