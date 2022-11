Regionalliga: TuS Wörrstadt holt einen Punkt Torloses Remis am Ende

WÖRRSTADT. Aus TuS Wörrstadts Auswärtstrip nach Niederkirchen wurde ein Heimspiel: Kurzfristig verständigten sich die beiden Frauenfußball-Regionalligisten, sich am Neuborn zu messen. Am Ende kam ein torloses Remis dabei raus, das keiner der beiden abstiegsbedrohten Mannschaften weiterhilft.

Die Wörrstädterinnen spielten aber wenigstens mal ein zu null. „Glücklich“, wie TuS-Trainerin Josie Rothmann betonte. Die Niederkirchener dominierten die erste Hälfte und scheiterten mehrfach an Theresa Kehl oder am Gehäuse. „Nach dem Wechsel verzeichneten wir eine Leistungssteigerung“, so die ehemalige Torhüterin. Unterm Strich habe ihr Team den Punkt erkämpft. Rothmann: „Für uns war das in Anbetracht der ersten Hälfte ein Erfolg“.

TuS Wörrstadt: Kehl – Wollmirstedt (46. Müller), Schneider, Rebholz, Kling, Ürsfeld, Graci (65. Seiff), Lauter, Immesberger, Kohl (84. Liebetanz), Weinel.