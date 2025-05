Regionalliga-Traum lebt: ETB bezwingt Schonnebeck im Derby

Die Schwarz-Weißen siegten mit 4:1 (1:1), sind seit zwölf Spielen ungeschlagen und nun punktgleich mit der SpVg Schonnebeck, die durch die Niederlage auf Platz zwei in der Oberliga Niederrhein abrutschte. Den Platz an der Sonne hat nun die SSVg Velbert inne, die vor dem letzten Spieltag zwei Punkte vor dem ETB und der SpVg liegt. Das Team vom Uhlenkrug muss nächsten Sonntag zum VfB Homberg reisen, während Schonnebeck zuhause den SV Sonsbeck empfängt.

Der ETB legte los wie die Feuerwehr und ging bereits nach 15 Sekunden mit 1:0 in Führung! Umut Yildiz hatte den Gästen den Ball abgeluchst, setzte sich klasse im Strafraum durch und hatte dann kein Problem, das runde Leder aus kurzer Entfernung über die Linie zu bugsieren (1.). In der 9. Spielminute hätten die Hausherren dann fast das 2:0 nachgelegt, aber ein Schuss von Lukas Korytowski aus 14 Metern flog knapp am linken Pfosten vorbei. Knapp 20 Minuten danach wurde dann auch die SpVg erstmalig gefährlich: Ein gut getretener Freistoß von Kevin Kehrmann aus 22 Metern flog aber knapp über die Querlatte (28.). In der 34. Minute fiel dann der 1:1-Ausgleich für Schonnebeck. Top-Torjäger Arne Wessels hatte aus 23 Metern einfach mal draufgehalten und sein toller Schuss schlug unhaltbar in der linken Ecke ein.

ETB legt weiter nach

Nach dem Seitenwechsel hatte Wessels das 2:1 für die Schwalben auf dem Fuß, als er im Sechszehner frei an den Ball kam. Seinen Lupfer aus kurzer Entfernung konnte ETB-Keeper Ryan Valentine aber mit einem guten Reflex entschärfen (49.). In der 58. Spielminute hatten die Anhänger der Schwarz-Weißen bereits den Torschrei auf den Lippen, aber ein Flachschuss vom starken Yildiz aus zehn Metern wurde noch leicht abgefälscht und ging um Millimeter am rechten Pfosten vorbei. Nach der anschließenden Ecke durften die Gastgeber dann aber doch jubeln, als Robin Urban für das 2:1 sorgte: Aus elf Metern traf er mit einem Schuss aus der Drehung unhaltbar in die linke Ecke (59.). Zehn Zeigerumdrehungen danach hätte der ETB auf 3:1 erhöhen müssen, aber Yildiz scheiterte aus kurzer Entfernung am klasse parierenden Gäste-Torhüter Lukas Lingk. 30 Sekunden später machte er es dann aber deutlich besser und erzielte freistehend aus zehn Metern das vielumjubelte 3:1 für sein Team (69.). In der 76. Spielminute fiel dann die endgültige Entscheidung für die Schwarz-Weißen: Nach einem guten Zuspiel vom eingewechselten Almedin Gusic blieb Nico Lucas vor dem Tor eiskalt und traf mit einem präzisen Flachschuss zum 4:1 in die rechte Torecke. Kurz danach hätte Sanjin Vrebac das Ergebnis noch erhöhen können, aber im Eins-Gegen-Eins mit Lingk behielt der Keeper die Oberhand (78.).

"Brutales Geschäft"

Dirk Tönnies (SpVg Schonnebeck): „Wir sind mit dem frühen Gegentor sehr schlecht in die Partie reingekommen. Da haben wir geschlafen und waren gedanklich wohl noch in der Kabine. Wir sind dann aber relativ gut zurückgekommen. Wir haben am Anfang etwas Probleme mit dem Spielaufbau vom ETB gehabt, aber nach 20-25 Minuten haben wir auch das in den Griff bekommen. Dann waren wir die spielbestimmende Mannschaft und haben den ETB vom Tor weggehalten. Wir haben uns das 1:1 dann erarbeitet, was Arne Wessels in unnachahmlicher Art dann vollendet hat. Vor der Halbzeit und kurz nach dem Seitenwechsel waren wir dem 2:1 näher als der ETB. Wir bekommen mit der ersten Chance der Gastgeber dann direkt das 1:2. Wir mussten danach umstellen und hinten aufmachen, weil uns ein Punkt auch nicht gereicht hätte. Wir mussten das Spiel gewinnen, um Tabellenführer zu bleiben. Mir tun die Jungs und der Verein heute unendlich leid, weil sie so lange oben waren und sehr viel investiert haben. Das haben sie nicht verdient, aber der Fußball kann halt auch ein brutales Geschäft sein. Die Messe ist aber noch nicht gelesen.“

Julian Stöhr (ETB SW Essen): „Ich wusste, wie Schonnebeck steht, und dass nach dem Anstoß etwas möglich ist. Dass der Ball dann aber direkt reingeht, ist schon klasse. Es ist schon toll, wie die Jungs das umsetzen, was ich ihnen vor dem Anpfiff zeige. Beim 2:1 haben sie auch die Standardsituation hervorragend umgesetzt, die wir trainiert haben. Ich habe noch nie eine Mannschaft gesehen, die Standards, die wir vom Trainerteam vorgeben, so hervorragend umsetzt. Da muss ich der Truppe ein Riesenkompliment machen. Nach dem 1:1 wollten wir nur noch irgendwie in die Halbzeit kommen, weil der Gegner eine enorme Qualität hat und bei uns nicht mehr so viel ging. Nach der Halbzeitpause konnten wir dann nach der Standardsituation das 2:1 machen. Danach war es dann einfach perfekt, auch wenn wir noch einige Chancen haben liegen lassen. Der 4:1-Sieg ist vielleicht ein Tor zu hoch, aber das nehmen wir sehr gerne mit. Was meine Mannschaft in der Rückrunde gezeigt hat, ist überragend.“