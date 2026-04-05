Regionalliga-Traum des VfB 03 Hilden hängt an einem Zaun

In den vergangenen zwei Wochen hatte die Führungsetage des aktuellen Oberliga-Zweiten VfB 03 Hilden alle Hände voll zu tun. Folge der spontanen Entscheidung, beim Westdeutschen Fußballverband den Antrag auf Erteilung der Regionalliga-Lizenz zu stellen. Fristgerecht reichte der Klub am Dienstag, 31. März, die notwendigen Unterlagen beim WDFV ein.
Als Spielstätte ist das Bandsbusch-Stadion in Hilden auserkoren. Die Bezirkssportanlage erfüllt fast alle wesentlichen Kriterien, die der Verband für die Regionalliga-Tauglichkeit vorgibt. Aber eben nicht alle, wie eine Ortsbesichtigung vor zehn Tagen im Beisein von Egbert Gössing, Sicherheitsbeauftragter der Regionalliga West, sowie Hans-Ullrich Schneider, Geschäftsführer der Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft ergab.
Knackpunkt ist die feste Umzäunung des Gästebereichs, der für rund 800 Zuschauer Platz bieten soll. Es reicht kein einfacher Bauzaun, sondern das Ganze muss ordentlich verbaut und am Boden verschraubt werden. „Dafür ist eine Baumaßnahme erforderlich“, bestätigt Hans-Ullrich Schneider auf Nachfrage unserer Redaktion und sagt: „Es gibt noch keine Vereinbarung, wie das gemacht wird und wer die Kosten – das wird bestimmt ein sechsstelliger Betrag – vollumfänglich tragen muss.“ Fragen, auf die erst Antworten möglich sind, wenn die Höhe der Kosten feststeht.
Der VfB 03 als Antragsteller bemüht sich derzeit um einen Kostenvoranschlag. „Eine von uns beauftragte Firma hat am Freitag den Gästebereich und den Weg dorthin gescannt. Im besten Fall liegt noch in dieser Woche ein Kostenvoranschlag vor“, berichtet Daniel Wittke. Der frisch gewählte 1. Vorsitzende des VfB 03 erklärt: „Ziel muss sein, im fünfstelligen Bereich zu bleiben. Wenn wir die Kosten kennen, machen wir uns Gedanken, wie wir das finanzieren. Dann geht es darum, wer was davon übernimmt.“
Der Zeitdruck ist groß. „Bis zum 30. April müssen wir glaubhaft machen, dass wir die Auflagen in Hilden erfüllen“, sagt Wittke. Allerdings entscheidet der Rat der Stadt Hilden, ob die Baumaßnahme überhaupt durchgeführt und wie sie finanziert wird. Das Gremium tagt das nächste Mal am 16. April. Eine Realisierung des Projekts bis zum ersten Spieltag der Regionalliga-Saison hält Hans-Ullrich Schneider aus SHB-Sicht für möglich. Wenn es dafür einen politischen Willen gibt und die Finanzierung steht. Stand jetzt ist der „Gästezaun“ für den VfB 03 quasi die Eintrittskarte für das Abenteuer Regionalliga – falls der Aufstieg tatsächlich Mitte Juni feststeht.