Regionalliga-Traum des VfB 03 Hilden hängt an einem Zaun

Der Zeitdruck ist groß. „Bis zum 30. April müssen wir glaubhaft machen, dass wir die Auflagen in Hilden erfüllen“, sagt Wittke. Allerdings entscheidet der Rat der Stadt Hilden, ob die Baumaßnahme überhaupt durchgeführt und wie sie finanziert wird. Das Gremium tagt das nächste Mal am 16. April. Eine Realisierung des Projekts bis zum ersten Spieltag der Regionalliga-Saison hält Hans-Ullrich Schneider aus SHB-Sicht für möglich. Wenn es dafür einen politischen Willen gibt und die Finanzierung steht. Stand jetzt ist der „Gästezaun“ für den VfB 03 quasi die Eintrittskarte für das Abenteuer Regionalliga – falls der Aufstieg tatsächlich Mitte Juni feststeht.