Regionalliga-Traum? Abstiegs-Angst? Gebenbach wieder extrem?

In Gebenbach hätte man wohl nichts dagegen, dass in dieser Spielzeit dauerhaft Jubel-Bilder produziert werden. – Foto: Jonas Löffler

Aufstiegsrelegant 2023, Abstiegsrelegant 2025, Rangvierter 2026 – diese drei Saisonbilanzen in den vergangenen Jahren machen deutlich, dass die DJK Gebenbach der Neuzeit offensichtlich ein Verein der Extreme ist. Wenn auch die zwei Siege zum Auftakt dieser Spielzeit einen ersten richtungsweisenden Eindruck hinterlassen, ist aufgrund der Sprunghaftigkeit des oberpfälzischen Bayernligisten komplett offen, wohin die Reise geht in dieser Runde. Oder doch nicht? Manager Erdal Izmire dazu im FuPa-Interview...

Erdal, gibt’s bei der DJK Gebenbach eigentlich nur Hopp oder Top? Einer Saison im Keller folgt meistens eine an der Spitze der Tabelle... Das ist tatsächlich ein bisschen unser Weg gewesen in den vergangenen Jahren. Aber ich glaube, das zeigt vor allem, wie ausgeglichen die Bayernliga ist. Zwischen einer sehr guten und einer schwierigen Saison liegen oft nur Kleinigkeiten. Wir versuchen, uns kontinuierlich weiterzuentwickeln. Extreme Ausschläge nach oben oder unten braucht niemand!

Welche Spielzeit kommt nun auf Euch zu? Habt Ihr das Zeug zu einem Top-Team, oder geht’s nur um den Klassenerhalt?

Wir gehen sehr demütig in die Saison. Die Bayernliga ist unglaublich ausgeglichen und jeder Gegner muss ernst genommen werden. Unser Ziel ist es, in jedem Spiel das Maximum herauszuholen. Wo wir am Ende landen, wird sich zeigen. Wichtig ist, dass wir als Mannschaft funktionieren und uns Woche für Woche weiterentwickeln.



Was sind die beiden Auftaktsiege wert? Und welche Rückschlüsse lassen sie auf die restliche Runde zu?

Es sind sechs Punkte, mehr aber auch nicht. Natürlich geben Siege Selbstvertrauen und bestätigen die tägliche Arbeit der Mannschaft und des Trainerteams. Gleichzeitig wissen wir aber natürlich auch, dass die Saison noch lang ist. Wir dürfen uns jetzt weder blenden lassen und keinesfalls glauben, dass es von alleine weiterläuft.









Zwei Spiele, zwei Siege – das sind die Fakten der noch jungen Saison. Offensichtlich hat das Team also den doch größeren Umbruch im Sommer gut und schnell verdaut, oder?

Den Eindruck können wir bislang bestätigen. Die neuen Spieler wurden von Anfang an hervorragend aufgenommen, das spricht für unsere Mannschaft. Trotzdem braucht jeder Umbruch Zeit. Wir sehen noch Entwicklungspotenzial, und genau das stimmt uns optimistisch. Die Mannschaft zählt zu einen der jüngsten Teams der Bayernliga Nord.



Wie siehst Du die neue DJK Gebenbach ohne langjährige Säulen wie Timo Kohler, Johannes Scherm oder noch etwas weiter zurück Niko Becker und Dominik Haller? Hat sich der Charakter des Teams dadurch verändert?

Solche Persönlichkeiten kann man nicht eins zu eins ersetzen. Sie haben den Verein über viele Jahre geprägt und dafür sind wir ihnen sehr dankbar. Gleichzeitig ist es im Fußball wichtig, dass neue Spieler Verantwortung übernehmen. Genau das passiert aktuell! Der Charakter verändert sich natürlich mit jeder Generation, aber Werte wie Zusammenhalt, Einsatz und Bodenständigkeit bleiben bei der DJK Gebenbach unverändert. Die DNA des Vereins ist unantastbar.







Einst Spieler, nun Manager: Erdal Izmire kennt die DJK Gebenbach in- und auswendig. – Foto: DJK Gebenbach





Die vergangene Saison, die lange Zeit eher durchwachsen lief, endete am Ende noch auf Rang 4. Wie eng ist der Aufschwung mit der Person Dominic Rühl verbunden?

Dominic hat einen großen Anteil daran. Er hat der Mannschaft eine klare Idee vermittelt und viele Dinge positiv entwickelt. Trotzdem wäre es unfair, den Erfolg nur an einer Person festzumachen. Trainerteam, Mannschaft, Staff, Vorstand und alle Helfer ziehen bei uns an einem Strang. Genau das macht unseren Verein aus!



Hat es der neue Trainer im Kreuz, den Verein in die Regionalliga zu führen? Der große Sehnsuchtsort, der in der Vergangenheit zweimal knapp in der Relegation verpasst worden ist...

Wir sind überzeugt, dass Dominic ein sehr guter Trainer ist, der das mit uns schaffen kann. Aber wir sollten nichts erzwingen! Die Regionalliga wäre für jeden im Verein etwas Besonderes, keine Frage. Trotzdem müssen wir realistisch bleiben und unseren Weg Schritt für Schritt gehen. Wenn wir uns nachhaltig weiterentwickeln, kommt alles andere von selbst. Zu diesem Zeitpunkt, verschwenden wir keine Gedanken an die Regionalliga und möchten und auch nicht in eine Rolle zwingen lassen, die nur Unruhe bringt.



Zur neuen DJK gehört auch Du. Du gehst in Deine vierte Saison als Sportlicher Leiter. Dein Zwischenfazit?

Ich bin sehr dankbar, für diesen Verein arbeiten zu dürfen. Wir haben gemeinsam einiges aufgebaut, aber genauso auch schwierige Phasen erlebt. Beides gehört dazu! Besonders stolz macht mich, dass wir als Verein zusammenhalten und viele Entscheidungen gemeinsam und langfristig treffen. Das macht die Arbeit hier besonders. Hier gibt es keine One-man Show!



Fr., 31.07.2026, 19:00 Uhr TSV Neudrossenfeld Neudrossenf. DJK Gebenbach Gebenbach 19:00 live PUSH

Es wirkt so, dass die DJK inzwischen in sich so gefestigt ist, dass mindestens die Bayernliga das natürliche Gefilde ist. Siehst Du das ähnlich? Verliert Gebenbach somit nicht irgendwie den Charakter eines klassischen Dorfvereins? Die vergangene Saison, die lange Zeit eher durchwachsen lief, endete am Ende noch auf Rang 4. Wie eng ist der Aufschwung mit der Person Dominic Rühl verbunden?Dominic hat einen großen Anteil daran. Er hat der Mannschaft eine klare Idee vermittelt und viele Dinge positiv entwickelt. Trotzdem wäre es unfair, den Erfolg nur an einer Person festzumachen. Trainerteam, Mannschaft, Staff, Vorstand und alle Helfer ziehen bei uns an einem Strang. Genau das macht unseren Verein aus!Hat es der neue Trainer im Kreuz, den Verein in die Regionalliga zu führen? Der große Sehnsuchtsort, der in der Vergangenheit zweimal knapp in der Relegation verpasst worden ist...Wir sind überzeugt, dass Dominic ein sehr guter Trainer ist, der das mit uns schaffen kann. Aber wir sollten nichts erzwingen! Die Regionalliga wäre für jeden im Verein etwas Besonderes, keine Frage. Trotzdem müssen wir realistisch bleiben und unseren Weg Schritt für Schritt gehen. Wenn wir uns nachhaltig weiterentwickeln, kommt alles andere von selbst. Zu diesem Zeitpunkt, verschwenden wir keine Gedanken an die Regionalliga und möchten und auch nicht in eine Rolle zwingen lassen, die nur Unruhe bringt.Zur neuen DJK gehört auch Du. Du gehst in Deine vierte Saison als Sportlicher Leiter. Dein Zwischenfazit?Ich bin sehr dankbar, für diesen Verein arbeiten zu dürfen. Wir haben gemeinsam einiges aufgebaut, aber genauso auch schwierige Phasen erlebt. Beides gehört dazu! Besonders stolz macht mich, dass wir als Verein zusammenhalten und viele Entscheidungen gemeinsam und langfristig treffen. Das macht die Arbeit hier besonders. Hier gibt es keine One-man

Nein, ganz im Gegenteil! Natürlich wollen wir uns sportlich in der Bayernliga etablieren. Aber wir werden immer ein Dorfverein bleiben. Genau das ist unsere Stärke. Bei uns kennt jeder jeden, viele Ehrenamtliche investieren unglaublich viel Zeit und Herzblut. Darauf sind wir stolz und das möchten wir uns unbedingt bewahren.



Abschließend der obligatorische Blick in die Zukunft: Wie schauts aus die nächsten Jahre?

Unser Ziel ist es, den Verein nachhaltig weiterzuentwickeln – sportlich, wirtschaftlich und im Nachwuchsbereich. Wir wollen jungen Spielern eine Perspektive bieten und gleichzeitig eine Mannschaft stellen, mit der sich unsere Zuschauer identifizieren können. Wenn wir diesen Weg gemeinsam weitergehen, bin ich überzeugt, dass die DJK Gebenbach auch in den kommenden Jahren eine gute Rolle spielen wird. Alles Weitere ergibt sich mit harter Arbeit und einer gesunden Portion Demut.



Vielen Dank für das Gespräch – und alles Gute für die Zukunft!