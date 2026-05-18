Regionalliga: Trainer geht und Spielerabgang Nummer 9

– Foto: Julius Schwalenberg

Der Greifswalder FC stellt nach dem erfolgreich bewältigten Klassenerhalt in der Regionalliga Nordost die Weichen für die Zukunft völlig neu. Wie aus einer Pressemitteilung des Vereins hervorgeht, wird der auslaufende Vertrag mit Trainer Björn Lipfert im Sommer nicht verlängert. Neben dem Trainer verlässt auch der langjährige Führungsspieler und Innenverteidiger Mike Eglseder den Klub als neunter Abgang. Der Verein kündigt im Zuge dessen einen radikalen, auf Nachhaltigkeit und Jugend ausgerichteten Neustart für die fünfte Regionalliga-Saison an, während bereits der erste Termin für die anstehende Sommervorbereitung feststeht.

Laut Pressemitteilung des Vereins läuft der Vertrag mit Trainer Björn Lipfert zum Saisonende aus und wird nicht verlängert. Der Trainer hatte die Mannschaft in einer überaus schwierigen Phase übernommen. Mit einer klaren Haltung, harter Arbeit und großem persönlichen Einsatz gelang es ihm, den Verbleib in der Regionalliga Nordost vorzeitig zu sichern, wofür ihm der aufrichtige Dank des Vereins gebührt.

Der emotionale Rückblick des scheidenden Trainers

Laut Pressemitteilung des Vereins zog Björn Lipfert folgendes Fazit zu seiner intensiven Amtszeit an der Ostseeküste: „Ich bin dem Verein dankbar für die Chance, in der Regionalliga Nordost als Cheftrainer arbeiten zu dürfen. Die vergangenen sechs Monate waren intensiv, lehrreich und emotional. Umso stolzer bin ich darauf, dass wir gemeinsam unser Ziel erreichen und den Menschen in der Region ein fünftes Jahr Regionalliga-Fußball ermöglichen konnten. Natürlich hätte ich diesen Weg gerne weiter begleitet - gerade weil mir der Verein und die Stadt viel bedeuten. Trotzdem wünsche ich dem Greifswalder FC für die Zukunft nur das Beste und hoffe, dass der eingeschlagene Weg erfolgreich sein wird.“

Der geplante strategische Neustart im Sommer

Mit dem offiziellen Ende dieser Spielzeit geht der Verein laut Pressemitteilung einen Schritt weiter und leitet einen bewussten Neustart ein. Vor dem Antritt der mittlerweile fünften Regionalliga-Saison haben sich die Verantwortlichen gezielt dafür entschieden, grundlegende Veränderungen im sportlichen Bereich anzustoßen.

Die zukünftige sportliche Identität des Klubs

Laut Pressemitteilung des Vereins will der Greifswalder FC wieder eine klare Identität entwickeln, die sich über die Attribute mutig, hungrig und nachhaltig definiert. Der Fokus liegt in Zukunft verstärkt auf jungen Spielern, die einen klaren Entwicklungswillen zeigen, hochmotiviert sind und die Bereitschaft mitbringen, alles für das Trikot zu geben. Ziel ist es, den Verein so aufzustellen, dass er nicht nur für die nächste Saison, sondern auch für die Jahre danach sportlich fest verankert ist.

Der Abschied von Innenverteidiger Mike Eglseder

Laut Pressemitteilung des Vereins wird auch der zum Saisonende auslaufende Kontrakt mit Mike Eglseder nicht verlängert, womit der Innenverteidiger als Abgang Nummer neun feststeht. Seit seinem Wechsel im Juli 2023 zum Greifswalder FC gehörte Mike Eglseder zu den Führungsspielern im Kader und überzeugte als Akteur, der stets vorangegangen ist. Durch seine Identifikation mit der Region und seine ausgeprägte Fannähe war er im gesamten Umfeld des Vereins stets sehr beliebt. Insgesamt lief er 75-mal mit dem Greifen auf der Brust in der Regionalliga Nordost auf, erzielte zwei Treffer, bereitete ein Tor vor und feierte mit dem Landespokal-Sieg 2023/2024 einen großen Titelerfolg.

Die Abschiedsworte des beliebten Abwehrspielers

Mike Eglseder äußerte sich in der Pressemitteilung des Vereins emotional zu seinem persönlichen Abschied: „Ich bedanke mich beim Greifswalder FC und seinen Fans für die vergangenen drei Jahre. Ich habe sehr viele sympathische Menschen kennengelernt. Wir hatten zusammen viele positive Erlebnisse mit dem Verein. Wir werden uns definitiv das ein oder andere Mal in Greifswald wiedersehen – darauf freue ich mich besonders“.

Der Auftakt in die kommende Sommervorbereitung 2026/27

Laut Pressemitteilung des Vereins wirft die Zukunft trotz der gerade erst beendeten Saison bereits ihre Schatten voraus, denn der erste Termin für die Sommervorbereitung auf die Saison 2026/27 ist fixiert. Am Samstag, 20. Juni, gastieren die Greifswalder anlässlich des dortigen Sommerfestes im Jahnstadion beim SV Gützkow. Der Anstoß erfolgt um 16 Uhr, während weitere Informationen bezüglich des Ticketverkaufs und eines Livestreams noch folgen werden.