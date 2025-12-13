Regionalliga-Trainer beim Zweitligisten, Zugang, Spielabsage, Trauer

SSV Rübgarten

Das teilt der Verein über Instagram mit:

Lirim Armbruster zurück an alter Wirkungsstätte!

Wir freuen uns riesig, Lirim Armbruster wieder im Trikot der Schneggen begrüßen zu dürfen!

Nach vier Jahren beim SV Walddorf schließt sich der Linksfuß erneut unserem SSV an und wird unser Team der Zweiten verstärken.

Daniel Kuhn zum Wechsel: „Unser verlorener Sohn ist wieder da! Lirim Armbruster gehört einfach zu den Schneggen.

Als gebürtiger Riagerter trägt er unseren Verein im Herzen – und genau deshalb freuen wir uns enorm, dass er den Weg zurück zu uns gefunden hat.“

Willkommen zurück zuhause, Lirim!

