Regionalliga-Trainer beim Zweitligisten, Zugang, Spielabsage, Trauer

Bei den Vereinen und Fußballbezirken aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
+++
+++
Das teilt der Verein über Instagram mit:
Wer rastet, der rostet.
Während unsere Mannschaft bereits in der wohlverdienten Winterpause verweilt, befindet sich unser Chefcoach Pascal Reinhardt diese Woche noch bei Hannover 96-Cheftrainer Christian Titz und seinem Team für eine mehrtägige Hospitation, um einige wertvolle Erfahrungen zu sammeln und mitzunehmen.
Herzlichen Dank dafür & viel Erfolg fürs Heimspiel gegen den VfL Bochum!
+++
+++
Das teilt der Verein über Instagram mit:
Lirim Armbruster zurück an alter Wirkungsstätte!
Wir freuen uns riesig, Lirim Armbruster wieder im Trikot der Schneggen begrüßen zu dürfen!
Nach vier Jahren beim SV Walddorf schließt sich der Linksfuß erneut unserem SSV an und wird unser Team der Zweiten verstärken.
Daniel Kuhn zum Wechsel: „Unser verlorener Sohn ist wieder da! Lirim Armbruster gehört einfach zu den Schneggen.
Als gebürtiger Riagerter trägt er unseren Verein im Herzen – und genau deshalb freuen wir uns enorm, dass er den Weg zurück zu uns gefunden hat.“
Willkommen zurück zuhause, Lirim!
+++
+++
Das teilt der Verein über Instagram mit:
Der SV Offenhausen trauert um FC Burlafingen-Trainer Thomas Schmidt.
Uns erreichte die traurige Nachricht vom viel zu frühen Tod von Thomas Schmidt, Trainer des FC Burlafingen. Bei solchen Nachrichten spielen der Fußball und das Derby keine Rolle mehr, wir wünschen der Familie, allen Angehörigen und dem FC Burlafingen viel Kraft in dieser schweren Zeit!
Ruhe in Frieden, Thomas.
+++
+++
Das teilt der Fußballbezirk mit:
Spielabsage in der Kreisliga B4: Samstag, 13.12.2025, SGM Neustadt II /Hohenacker III – SV Remshalden II – von der SGM aufgrund Spielermangels abgesagt.
+++
+++
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
__________________________________________________________________________________________________
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________