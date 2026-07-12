Regionalliga: Torwart-Rückkehr und zwei Testspielsiege

– Foto: Stefan Fiebiger

Der RSV Eintracht 1949 stellt wichtige Weichen für die neue Saison in der Regionalliga Nordost. Mit der Rückkehr von Torwart Linus Löffler gewinnt der Verein ein vertrautes Gesicht für den Kader zurück. Dass auch die sportliche Form in der aktuellen Vorbereitungsphase bereits stimmt, beweisen zwei aufeinanderfolgende 3:1-Erfolge in den jüngsten Testspielen gegen Oberligisten.

Die Rückkehr in das heimische Stahnsdorf Der RSV Eintracht 1949 kann in der kommenden Spielzeit wieder fest auf Linus Löffler im Gehäuse setzen. Nach einer Ausleihe in der vergangenen Saison kehrt der 21-jährige Torwart dauerhaft zur Eintracht zurück. Löffler verbindet eine lange Historie mit dem Club, da er seine Fußballerkarriere einst hier im Verein startete, bevor er zum Ende der D-Jugend nach Babelsberg wechselte. Im Männerbereich gelang es ihm schließlich, sich in der Oberliga bei Ludwigsfelde erfolgreich zu etablieren. Von dort aus folgte ein Wechsel nach Babelsberg, ehe sein Weg ihn nun wieder zurück nach Stahnsdorf führte.

Erster Erfolg im Testspiel gegen Tennis Borussia Neben den personellen Nachrichten schlägt sich die positive Energie auch direkt auf dem Spielfeld nieder. Im gestrigen Testspiel traf der RSV Eintracht 1949 auf den Oberligisten Tennis Borussia Berlin. Die Mannschaft zeigte eine zielgerichtete Leistung und konnte die intensive Partie am Ende mit einem 3:1-Sieg für sich entscheiden.