Regionalliga-Torschützenkönig wechselt in das Ausland In der Regionalliga West hat der gebürtige Moerser Eduard Probst im Trikot des SV Rödinghausen die Torjägerkanone gewonnen - jetzt wechselt der Spieler in das Ausland und schließt sich Vitesse Arnheim in der 2. niederländischen Liga an. von André Nückel · Heute, 17:39 Uhr · 0 Leser

Eduard Probst (Mitte) wechselt in das Ausland. – Foto: IMAGO / Dünhölter S

Der Torschützenkönig der Regionalliga West verlässt die Liga: Eduard Probst wechselt vom SV Rödinghausen in die zweite niederländische Spielklasse und schließt sich Vitesse Arnheim an. Der Traditionsverein sichert sich damit einen treffsicheren Angreifer - für die Ostwestfalen ist der Abgang dagegen ein schwerer sportlicher Verlust. Ohne Probsts Tore wäre Rödinghausen in der vergangenen Saison abgestiegen.

Der 25-Jährige kommt nach vereinsangaben ablösefrei vom Regionalligisten und unterschreibt in Arnheim einen Vertrag bis zum Sommer 2028. Probst wagte 2022 den Sprung in die 3. Liga Probst stammt aus Moers und sammelte seine ersten Erfahrungen unter anderem beim VfB Homberg, bei Westfalia Rhynern, TSC Eintracht Dortmund, dem SC Wiedenbrück und der Hammer SpVg. In der Saison 2018/19 wurde er mit 19 Treffern Torschützenkönig der A-Junioren-Westfalenliga und wechselte anschließend in die U19 von Preußen Münster.

Nach dem Ende seiner Jugendzeit kehrte der Mittelstürmer nach Rhynern zurück. Dort gelang ihm spätestens in der Saison 2021/22 der Durchbruch, als er in 24 Oberliga-Partien 23 Tore erzielte. Seine Leistungen brachten ihm einen Vertrag beim SC Verl ein. Für Verl gab Probst im August 2022 sein Debüt in der 3. Liga - und traf gegen den SV Waldhof Mannheim direkt bei seinem ersten Einsatz. In seiner ersten Profisaison kam er auf 15 Drittliga-Partien und zwei Tore. Später spielte er auf Leihbasis für den FC Gütersloh, ehe er im Sommer 2025 nach Rödinghausen wechselte. Vitesse Arnheim sichert sich den besten Torjäger der Liga Beim SV Rödinghausen entwickelte sich Probst zum entscheidenden Offensivspieler. Mit seinen Treffern hatte er maßgeblichen Anteil daran, dass der Klub den Klassenerhalt in der Regionalliga West schaffte. Gleichzeitig sicherte er sich die Torjägerkanone und unterstreicht mit seiner Entwicklung abermals, wie attraktiv diese vierte Liga sein kann.