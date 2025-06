Regionalliga-Torschützenkönig im Anflug: 1860-Boss Werner reagiert

In Kürze will Christian Werner öffentlich über die Pläne der Sportlichen Leitung Auskunft geben. Fans konnten über die Social-Media-Kanäle drängende Frage einreichen – die Antworten darauf wird der Geschäftsführer auf demselben Wege geben. Folgerichtig ist, dass auch die Kaderfinalisierung den neuen Taktikplänen angepasst wird. Ein Team, das in der Tabelle angreifen will, sollte jede Position im Kader doppelt (gut) besetzt haben.

Das 3-5-2 vorausgesetzt, fehlt es den Löwen noch an einem vierten Stürmer (Hobsch bleibt wohl, Schubert soll gehen), an einem Backup für Danhof auf der rechten Außenbahn, einer Alternative zu Jakob links (Lucoqui?), an einer Lösung fürs offensive Mittelfeld (bleibt Guttau?) – und an einem zusätzlichen Qualitätssechser. Dass auch noch die Hiller-Nachfolge geklärt werden muss, versteht sich von selbst, und speziell bei diesem anspruchsvollen System wäre es wichtig, mit einer erfahrenen, über jeden Zweifel erhabenen Nummer eins ins Rennen zu gehen.