Regionalliga-Torschützenkönig Daniel Kasper wechselt nach Belgien

Er war eine der Entdeckungen schlechthin in der vergangenen Spielzeit 2024/25 in der Regionalliga Bayern: Daniel Kasper, im Sommer 2024 von Wormatia Worms zur Profireserve des Kleeblatts gekommen, startete auf Anhieb durch und erzielte 18 Treffer für die U23. Damit holte er sich zusammen mit Juan Cabrera vom FC Augsburg II, der übrigens den umgekehrten Weg geht und in Fürth vor Kurzem einen Vertrag unterschrieben hat, die Torjägerkanone. Obwohl es am Ronhof für Kasper blendend lief - zwischendurch wurde er auch mehrfach in den Profikader beordert und kam in der 2. Liga auf drei Einsätze - verlässt er nach einem Jahr die Mittelfranken wieder. Der Angreifer hat einen Vertrag beim belgischen Zweitligisten KAS Eupen unterschrieben. Über die Ablösemodalitäten haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart.