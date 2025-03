Regionalliga-Torjäger weckt Begehrlichkeiten

Nach Stationen bei Rot-Weiss Essen, seinem Jugendverein, und der SG Wattenscheid 09 wechselte Timur Mehmet Kesim 2023 zum ETB Schwarz-Weiß Essen in die Oberliga Niederrhein. Am Uhlenkrug zündete der 21-Jährige durch und erzielte in 29 Spielen 14 Tore und legte weitere sieben Tore auf. Diese starken Leistungen bescherten ihm einen Wechsel in die Regionalliga West, bei Rot-Weiß Oberhausen kann der junge Stürmer seine Leistungen mehr als bestätigen und weckt deshalb Begehrlichkeiten.