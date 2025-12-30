Regionalliga-Torhüter verabschiedet sich

Einen Abgang gibt es beim Regionalligisten TSG Balingen. Torhüter Dennis Klose verlässt den Verein und teilt auf seiner Facebook-Seite dies heute mit:

Die gemeinsame Zeit mit der TSG Balingen werde ich immer in sehr guter Erinnerung behalten, vor allem die unglaubliche Unterstützung und Wertschätzung der Fans haben diese Zeit für mich sehr besonders gemacht.

Ich durfte hier nicht nur sportlich viel erleben, sondern auch viele tolle Menschen kennenlernen, für die ich sehr dankbar bin und die ich nicht vergessen werde. Gemeinsam konnten wir schöne Erfolge feiern – der Aufstieg in die Regionalliga, das Finale im württembergischen Pokal und Spiele wie auf dem Betzenberg gegen den 1. FC Kaiserslautern waren echte Highlights, an die ich mich immer gerne erinnern werde.