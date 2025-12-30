Regionalliga-Torhüter verabschiedet sich

Einen Abgang gibt es beim Regionalligisten TSG Balingen. Torhüter Dennis Klose verlässt den Verein und teilt auf seiner Facebook-Seite dies heute mit:
"Danke TSG Balingen
Nach einer intensiven und besonderen Zeit heißt es für mich Abschied nehmen.
Die gemeinsame Zeit mit der TSG Balingen werde ich immer in sehr guter Erinnerung behalten, vor allem die unglaubliche Unterstützung und Wertschätzung der Fans haben diese Zeit für mich sehr besonders gemacht.
Ich durfte hier nicht nur sportlich viel erleben, sondern auch viele tolle Menschen kennenlernen, für die ich sehr dankbar bin und die ich nicht vergessen werde. Gemeinsam konnten wir schöne Erfolge feiern – der Aufstieg in die Regionalliga, das Finale im württembergischen Pokal und Spiele wie auf dem Betzenberg gegen den 1. FC Kaiserslautern waren echte Highlights, an die ich mich immer gerne erinnern werde.
Für all diese Momente bin ich der TSG Balingen, dem gesamten Umfeld und den Fans sehr dankbar.
Nun ist es für mich an der Zeit, mich einer neuen sportlichen Herausforderung zu stellen.
Ich wünsche der TSG Balingen, allen Verantwortlichen, Spielern und Fans für die Zukunft nur das Beste und weiterhin viel Erfolg.
Danke für alles.
Euer Deka"
+++
So sieht die Tabelle der Regionalliga Südwest aus:
1. SGV Freiberg 20 12-5-3 43:18 41
2. SG Sonnenhof Großaspach (Auf) 20 11-7-2 60:29 40
3. FSV Mainz 05 II 20 9-7-4 34:27 34
4. FSV Frankfurt 20 10-3-7 32:24 33
5. SV Sandhausen (Ab) 20 10-3-7 34:36 33
6. FC 08 Homburg 20 8-8-4 40:27 32
7. TSV Steinbach Haiger 20 8-8-4 40:28 32
8. FC-Astoria Walldorf 20 9-4-7 42:40 31
9. SV Stuttgarter Kickers 20 9-2-9 28:30 29
10. KSV Hessen Kassel 20 7-7-6 35:30 28
11. SV Eintracht Trier 05 20 8-4-8 35:33 28
12. Kickers Offenbach 20 7-6-7 34:36 27
13. SG Barockstadt Fulda Lehnerz 20 6-8-6 32:27 26
14. SC Freiburg II 20 7-5-8 41:47 26
15. Bayern Alzenau (Auf) 20 4-4-12 24:42 16
16. TSG Balingen (Auf) 20 4-4-12 23:49 16
17. Bahlinger SC 20 2-5-13 18:47 11
18. TSV Schott Mainz (Auf) 20 2-4-14 22:47 10