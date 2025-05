Regionalliga-Topstürmer verlässt den TSV Steinbach Haiger

Schmerzen tut dem TSV auch der Abgang des 21-jährigen Innenverteidigers Vincent Schwab, der ebenfalls eine Vertragsverlängerung ausgeschlagen hat. Nach bisher 25 Einsätzen für die Kicker aus dem nördlichen Lahn-Dill-Kreis wechselt das Talent zum Liga-Konkurrenten Stuttgarter Kickers. „Die Kickers sind ein Traditionsverein, der große Ziele hat. Das Stadion, die Fans, die Stimmung - das gibt es in dieser Liga nur bei diesem Klub“, so Schwab in der Meldung der Schwaben.

Während Marvin Jung, Nino Miotke, Daniel Steininger und Christopher Theisen allesamt kein neues Angebot des Vereins erhalten haben, hatten Christopher Wähling und die Mittelhessen zunächst Gespräche führt. Zuletzt hatten sich die Verantwortlichen aber dafür entschieden, dem 23-Jährigen kein neues Arbeitspapier vorzulegen.