Regionalliga-Topspiel zwischen Haching und dem FC Bayern II im Livestream

Der BR überträgt zusammen mit dem BFV die Top-Spiele der Regionalliga Bayern, darunter das Derby zwischen der SpVgg Unterhaching und dem FC Bayern II.
München – Die Spielzeit 2025/2026 im bayerischen Fußball ist bereits voll im Gange. In der Bayernliga und Landesliga steht schon der fünfte Spieltag an. Die höchste Amateurspielklasse, die Regionalliga, befindet sich einen Spieltag dahinter.
Neben den Topfavoriten FC Bayern II und Würzburger Kickers gelten auch die SpVgg Bayreuth, der SV Wacker Burghausen sowie die Viktoria Aschaffenburg als Anwärter auf die Meisterschaft. Hinzu kommt der attraktive Absteiger SpVgg Unterhaching. Die Mannschaft von Neu-Cheftrainer Sven Bender spielte eine überzeugende Vorbereitung und startete mit drei Siegen aus drei Spielen erfolgreich in die neue Saison. Und trifft nun im Top-Spiel auf die ebenfalls ungeschlagenen Bayern. Für alle Fans gibt es dazu frohe Nachrichten.
Denn: In dieser gibt es erneut die Möglichkeit, Spiele hautnah zu verfolgen. Der Bayerische Rundfunk (BR) wird an jedem der 34 Spieltage das Top-Spiel vom Freitag im Livestream übertragen. In Englischen Wochen wird zudem ein ausgewähltes Spiel unter der Woche gezeigt. Möglich macht dies eine Kooperation zwischen dem Bayerischen Fußball-Verband und dem BR.
Die Partien für den Saisonbeginn sind bereits festgelegt. Darunter ist eben auch das Derby zwischen Haching und den FC Bayern Amateuren, auf das die oberbayerischen Fans in dieser Saison mit Sicherheit besonders schauen werden. Das erste der beiden Lokalduelle findet am achten Spieltag statt. Die Partie wurde allerdings vorgezogen. Anstoß im Sportpark Unterhaching ist somit bereits am heutigen Freitag, den 15. August, um 19 Uhr.
Zum Saisonbeginn zeigte der BR am Donnerstag das Heimspiel der SpVgg Ansbach gegen Aufstiegskandidat SpVgg Bayreuth (24. Juli). Eine Woche später traf der FC Memmingen auf den 1. FC Nürnberg II (01. August).
Am dritten Spieltag konnte das Spitzenspiel zwischen den Bayreuthern und der Viktoria aus Aschaffenburg live im Stream verfolgt werden (08. August). Nach dem Derby zwischen Haching und Bayern II stehen sich der TSV Aubstadt und die Würzburger Kickers gegenüber (22. August/19 Uhr). Nach den ersten fünf Spieltagen wird sich dann bereits zeigen, in welche Richtung es für die vermeintlichen Spitzenteams gehen wird. (Alexander Nikel)