Sven Bender (l.) und Holger Seitz werden sich im Derby gegenüberstehen. – Foto: Imago

Regionalliga-Topspiel zwischen Haching und dem FC Bayern II im Livestream Kooperation zwischen BR und BFV Verlinkte Inhalte Regionalliga Bayern Haching FC Bayern II

Der BR überträgt zusammen mit dem BFV die Top-Spiele der Regionalliga Bayern, darunter das Derby zwischen der SpVgg Unterhaching und dem FC Bayern II.

München – Die Spielzeit 2025/2026 im bayerischen Fußball ist bereits voll im Gange. In der Bayernliga und Landesliga steht schon der fünfte Spieltag an. Die höchste Amateurspielklasse, die Regionalliga, befindet sich einen Spieltag dahinter. Neben den Topfavoriten FC Bayern II und Würzburger Kickers gelten auch die SpVgg Bayreuth, der SV Wacker Burghausen sowie die Viktoria Aschaffenburg als Anwärter auf die Meisterschaft. Hinzu kommt der attraktive Absteiger SpVgg Unterhaching. Die Mannschaft von Neu-Cheftrainer Sven Bender spielte eine überzeugende Vorbereitung und startete mit drei Siegen aus drei Spielen erfolgreich in die neue Saison. Und trifft nun im Top-Spiel auf die ebenfalls ungeschlagenen Bayern. Für alle Fans gibt es dazu frohe Nachrichten.

BR zeigt Derby zwischen SpVgg Unterhaching und FC Bayern II Denn: In dieser gibt es erneut die Möglichkeit, Spiele hautnah zu verfolgen. Der Bayerische Rundfunk (BR) wird an jedem der 34 Spieltage das Top-Spiel vom Freitag im Livestream übertragen. In Englischen Wochen wird zudem ein ausgewähltes Spiel unter der Woche gezeigt. Möglich macht dies eine Kooperation zwischen dem Bayerischen Fußball-Verband und dem BR.