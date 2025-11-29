Regionalliga-Topspiel abgesagt! Nur drei Spiele am Samstag

Auch der letzte Spieltag in der Regionalliga Bayern im Jahr 2025 vor der Winterpause kann nicht wie geplant stattfinden. Die Partien des VfB Eichstätt und des SV Wacker Burghausen sind abgesagt worden.
Bereits seit Freitagnachmittag ist klar, dass das letzte Heimspiel des SV Wacker Burghausen im Jahr 2025 nicht wie geplant von der Bühne gehen wird. Die Partie gegen den Tabellenführer, den 1. FC Nürnberg, ist frühzeitig abgesagt worden.
Grund dafür ist die Unbespielbarkeit des Platzes im flatbuy-Stadion an der Liebigstraße aufgrund der äußeren Bedingungen. Ein Nachholtermin für das Regionalliga-Topspiel steht noch nicht fest.
Auch die Partie zwischen der SpVgg Hankofen-Hailing und dem VfB Eichstätt ist den widrigen Wetterbedingungen zum Opfer gefallen. Die Partie des starken Aufsteigers beim Kellerkind ist frühzeitig verschoben worden. Der Platz im Maierhofer Bau-Stadion ist nicht bespielbar. Auch hier ist ein neuer Termin noch nicht fixiert worden.
Das letzte Duell der SpVgg Unterhaching ist am Freitagabend kurzfristig abgesetzt worden. Der Platz im uhlsport Park war stellenweise gefroren. Alle Beteiligten sahen die Gesundheit der Spieler gefährdet und entschieden sich dementsprechend, die Partie abzusagen. Wann diese nachgeholt wird, ist noch offen.
Auch in Memmingen kann nicht aufgelaufen werden. Die Partie des FCM gegen den TSV Aubstadt war ebenfalls bereits frühzeitig verschoben worden.
Stattfinden werden am Samstag dagegen die Begegnungen zwischen dem TSV Schwaben Augsburg und dem FC Bayern II, zwischen der SpVgg Ansbach und der DJK Vilzing sowie zwischen der SpVgg Greuther Fürth II und dem FV Illertissen.