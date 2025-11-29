Regionalliga-Topspiel abgesagt! Nur drei Spiele am Samstag

Bereits seit Freitagnachmittag ist klar, dass das letzte Heimspiel des SV Wacker Burghausen im Jahr 2025 nicht wie geplant von der Bühne gehen wird. Die Partie gegen den Tabellenführer, den 1. FC Nürnberg, ist frühzeitig abgesagt worden.

Grund dafür ist die Unbespielbarkeit des Platzes im flatbuy-Stadion an der Liebigstraße aufgrund der äußeren Bedingungen. Ein Nachholtermin für das Regionalliga-Topspiel steht noch nicht fest.

Auch VfB Eichstätt kann nicht mehr spielen