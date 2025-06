Regionalliga-Top-Scorer Beckhoff wechselt in die 3. Liga

Das ist Phil Beckhoff. – Foto: Kamil Wilkowski

Phil Beckhoff ist in der Regionalliga bestens bekannt, vor allem auch am Niederrhein. Der mittlerweile 25-Jährige absolvierte im Trikot des FC Güterlsoh seine persönlich stärkste Saison und wechselt nun in die 3. Liga. Ein Comeback am Niederrhein gibt es damit erstmal nicht.

15 Tore und zwölf Vorlagen in 33 Spielen: Beckhoff war ein Schlüsselspieler des FC Gütersloh, dem überraschenden Vizemeister der Regionalliga West. Dem Vernehmen nach war eine Rückkehr an den Niederrhein im Sommer ein Thema, doch nun hat ein anderer Drittligist den Zuschlag bekommen: Der ehemalige Jugendspieler von Arminia Bielefeld, FC Schalke 04 und SC Paderborn wechselt in die 3. Liga zum Zweitliga-Absteiger SSV Jahn Regensburg. Beckhoff hat sich den Sprung erarbeitet

FuPa kann einen Bericht des RevierSport bestätigen; Beckhoff soll zeitnah in Regensburg aufschlagen und erstmals Nordrhein-Westfalen verlassen. In seiner zweiten Seniorenjahr-Saison empfahl sich der Angreifer mit 15 Toren im Trikot des SC Wiedenbrück für einen Wechsel zu Borussia Mönchengladbach, allerdings blieb bei den Fohlen der große Sprung aus. Auch im Anschluss waren seine Leistungen beim Wuppertaler SV nicht auf dem Niveau wie in Gütersloh; zweifelsfrei gehörte Beckhoff zu den besten Spielern der abgeschlossenen Regionalliga-Saison und hat sich deshalb den Sprung in die höhere Liga verdient. Die offizielle Bestätigung des Wechsels steht noch aus. Gütersloh verliert einen seiner besten Spieler, immerhin bleibt Torjäger Patrik Twardzik, der mit 21 Treffern Torschützenkönig wurde, mit 25 Scorerpunkten aber weniger hatte als sein kongenialer Mitstreiter Beckhoff (27).