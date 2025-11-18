Regionalliga Top-Duell: Kann Bocholt Schalke ll stoppen?

Am Samstag um 14:00 Uhr trifft der 1. FC Bocholt im heimischen Stadion auf FC Schalke 04 II. Die Partie gehört zum nächsten Spieltag der Regionalliga West und bietet beiden Mannschaften eine klare Standortbestimmung. Schalke II geht als aktueller Tabellenzweiter in die Begegnung und befindet sich mitten im Rennen um die Spitzenplätze. Der 1. FC Bocholt steht dagegen auf Platz 9 und möchte den Abstand nach oben verkürzen.
Für Bocholt ist das Heimspiel eine Gelegenheit, gegen eines der Topteams der Liga ein Ausrufezeichen zu setzen. Die Mannschaft wird versuchen, kompakt aufzutreten und die eigenen Offensivmomente konsequent auszuspielen, um Schalke II vor Probleme zu stellen. Der Verein weiß, dass man gegen die U23-Mannschaften der Profivereine viel Disziplin benötigt, um das Spiel offen zu halten.
Schalke II reist mit breiter Brust an, muss aber zugleich damit rechnen, dass Bocholt vor eigenem Publikum engagiert auftreten wird. Die Schalker Nachwuchsmannschaft präsentiert sich in dieser Saison konstant und hat sich im oberen Tabellenbereich festgesetzt. Dennoch zeigt ein Blick auf das letzte direkte Aufeinandertreffen, dass Bocholt durchaus in der Lage ist, mitzuhalten: Die vorherige Begegnung endete 0:0, was auch für das Duell am Samstag eine enge Partie erwarten lässt.
Wie schon im Hinspiel könnte es erneut auf Geduld, Zweikampfintensität und Effizienz ankommen. Bocholt will den Heimvorteil nutzen, Schalke II dagegen den eigenen Tabellenstatus untermauern. Beide Mannschaften dürften auf ein strukturiertes Spiel setzen, während Kleinigkeiten und einzelne Aktionen den Ausschlag geben könnten.
Expertentipp: Aufgrund der Tabellenlage leichte Vorteile für die Gäste – 1:2 für Schalke II.
Hinweis: Das Spiel könnt ihr wie gewohnt live bei uns im FuPa-Liveticker verfolgen.