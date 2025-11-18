Regionalliga Top-Duell: Kann Bocholt Schalke ll stoppen?

Am Samstag um 14:00 Uhr trifft der 1. FC Bocholt im heimischen Stadion auf FC Schalke 04 II. Die Partie gehört zum nächsten Spieltag der Regionalliga West und bietet beiden Mannschaften eine klare Standortbestimmung. Schalke II geht als aktueller Tabellenzweiter in die Begegnung und befindet sich mitten im Rennen um die Spitzenplätze. Der 1. FC Bocholt steht dagegen auf Platz 9 und möchte den Abstand nach oben verkürzen.

Für Bocholt ist das Heimspiel eine Gelegenheit, gegen eines der Topteams der Liga ein Ausrufezeichen zu setzen. Die Mannschaft wird versuchen, kompakt aufzutreten und die eigenen Offensivmomente konsequent auszuspielen, um Schalke II vor Probleme zu stellen. Der Verein weiß, dass man gegen die U23-Mannschaften der Profivereine viel Disziplin benötigt, um das Spiel offen zu halten.