Regionalliga-Tippspiel: Schlägt SSVg Velbert auch RW Oberhausen?

Velbert empfängt RWO. – Foto: SSVg Velbert 02

In der Regionalliga West steigt am Freitagabend ein spannendes Niederrhein-Duell: Die zuletzt formstarke SSVg Velbert empfängt um 19.30 Uhr RW Oberhausen, das zuletzt das Topspiel gegen Fortuna Köln 1:3 verlor. Wer macht das Rennen?

Tabellarisch ist es eine klare Angelegenheit, denn RWO ist Tabellendritter der Liga und 23 Punkte mehr auf dem Konto als Velbert, das erst durch die beiden 1:0-Siege gegen den Wuppertaler SV und die U23 von Borussia Mönchengladbach die rote Laterne abgegeben hat. Allerdings hat RWO durch die Niederlage gegen Tabellenführer Köln wohl auch die Chance auf den Aufstieg verspielt, denn Fortuna hat neun Punkte Vorsprung, wenngleich auch ein Spiel mehr absolviert.

SSVg Velbert kann im Februar den Nichtabstiegsplatz erreichen

Entsprechend geht es zumindest aktuell für die Velberter um mehr. Gelingt Bogdan Komorowski mit seiner Mannschaft der dritte Streich in Folge, wäre der Aufsteiger mehr denn je im Rennen um den Klassenerhalt. Dann wäre im Februar sogar noch das Erreichen des Nichtabstiegsplatzes möglich. Die Bilanz spricht allerdings auch für RWO: Velbert siegte laut FuPa-Datenbank in Pflichtspielen zweimal, viermal gab es ein Remis und sechsmal feierte Oberhausen einen Erfolg im direkten Duell. Das Hinspiel endete mit einer Nullnummer.