Regionalliga-Tipp: Wiedenbrück und Bonn überraschen, Bocholt heimstark

André Nückel, Leiter von FuPa Niederrhein, tippt den 5. Spieltag der Regionalliga West und setzt direkt mal auf Überraschungen des SC Wiedenbrück und des Bonner SC. Während der 1. FC Bocholt seine Heimstärke demonstriert, befreit sich RW Oberhausen aus seiner Schaffenskrise. Der FC Gütersloh verspielt ein 2:0 im Topspiel gegen Fortuna Köln, dafür jubeln Borussia Dortmund II und der FC Schalke 04 II.
Bocholt überzeugt auch gegen den SC Paderborn II, Gladbach bleibt Tabellenführer
Sa., 23.08.2025, 14:00 Uhr
Der 1. FC Bocholt und der SC Paderborn U21
sind mit sieben Zählern im Verfolgerfeld von Borussia Mönchengladbach U23
. Paderborn will wieder eine ordentliche Rolle spielen, die Bocholter gehören zum Titelanwärterkreis und müssen dafür vor allem zuhause überzeugend auftreten. Das ist bisher eindrucksvoll gelungen.
Tipp: Die Serie des 1. FC Bocholt hält an. Daheim folgt mit dem nächsten 4:0 erneut ein eindrucksvoller Auftritt.
Sa., 23.08.2025, 14:00 Uhr
Nach der 0:2-Pleite gegen den VfL Bochum U21 rangiert der SV Rödinghausen
knapp vor der Abstiegszone. Die Ostwestfalen erleben einen Saisonstart zum Vergessen und gastieren nun beim Tabellenführer. Was gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach
spricht? Aktuell sehr wenig.
Tipp: Gladbach II hat die vergangenen drei Partien gegen Rödinghausen nicht gewonnen, wird entsprechend vorsichtig in die Partie gehen, aber diesmal souverän mit 3:0 gewinnen.
Erzrivalen Dortmund II und Schalke II im Aufwind
Sa., 23.08.2025, 14:00 Uhr
Beim VfL Bochum U21
und der U23 von Borussia Dortmund platzte zuletzt der Knoten, wenngleich der BVB seinen Sieg in Lotte beim 2:2 gegen den Wuppertaler SV nicht vergoldet hat. Bochum II siegte seinerseits in Rödinghausen und darf sich nun im Derby mit Dortmund zeigen.
Tipp: Auch wenn Bochum II als Aufsteiger dem Absteiger alles abverlangt, wird es nicht für etwas Zählbares im Ruhrstadion reichen. Der BVB gewinnt 2:1.
Sa., 23.08.2025, 14:00 Uhr
Erst am Mittwoch jubelte der FC Schalke 04 II beim 3:0 gegen die Sportfreunde Lotte über den ersten Sieg der laufenden Saison. Der Wuppertaler SV
kämpfte sich beim BVB zurück, belegt in der Heimtabelle allerdings mit 0:7-Toren den letzten Platz.
Tipp: Schalkes U23 schlägt beim WSV spät zu und ergattert beim 1:0 die drei Punkte.
Wiedenbrück und Bonn überraschen
Sa., 23.08.2025, 14:00 Uhr
Die Sportfreunde Siegen
wissen in den ersten Saisonspielen zu begeistern und präsentieren sich als starker Aufsteiger. Siegen hat allerdings nur zwei Punkte mehr als der SC Wiedenbrück, der auswärts mit 0:7-Toren bislang chancenlos war. Spricht für eine klare Angelegenheit, oder?
Tipp: Es gibt diese Spielverläufe, in denen am Ende die Mannschaft gewinnt, die sich vorrangig auf die Defensive konzentriert hat und dann den Lucky Punch setzt. So gewinnt Wiedenbrück in Siegen mit 1:0.
Sa., 23.08.2025, 14:00 Uhr
Der Bonner SC verkaufte sich am Dienstag gut gegen den FC Gütersloh, verlor aber trotz Führungen mit 2:3. Der Aufsteiger steckt unten drin und braucht deshalb wieder ein Erfolgserlebnis. Fortuna Düsseldorf
U23 spielt bislang über den Erwartungen und belegt einen starken Platz vier. Das Team von Jens Langeneke ist ebenfalls noch ungeschlagen.
Tipp: Selbes Spiel wie in Siegen, allerdings knackt der Bonner SC den Düsseldorfer Nachwuchs schon im ersten Durchgang und gewinnt am Ende verdient mit 3:1.
Fortuna Köln sticht Gütersloh aus, RW Oberhausen gewinnt zweites Spiel in dieser Woche, Lotte knackt Köln II
Sa., 23.08.2025, 14:00 Uhr
Der FC Gütersloh und Fortuna Köln gehören zu den Titelkandidaten in dieser Spielzeit und mischen wenig verwunderlich wieder oben mit. Beide Klubs haben zuletzt gewonnen und liegen in Reichweite zu Gladbach II, weshalb dieser Vergleich das Topspiel des 5. Spieltags der Regionalliga West.
Tipp: Mit einer Schlussoffensive drücken die Kölner auf den Ausgleich und erholen sich spät von einem 0:2-Rückstand. Das Topspiel endet also 2:2.
So., 24.08.2025, 14:00 Uhr
Rot-Weiß Oberhausen und die SSVg Velbert
rangieren beide auf Abstiegsplätzen, haben in der laufenden Woche aber im Niederrheinpokal
- mehr oder weniger - Selbstvertrauen getankt. Während die Gäste sicherlich einen Punkt unterschreiben würde, muss RWO daheim gewinnen.
Tipp: Oberhausen zeigt die bislang konzentrierteste Leistung der jungen Saison, weil Mannschaft und Trainerteam wissen, worum es geht. Velbert verliert im Stadion Niederrhein mit 0:2.
So., 24.08.2025, 14:00 Uhr
Die Sportfreunde Lotte
und der 1. FC Köln II
sind die Schießbuden der Regionalliga. Lotte steht nach dem 0:3 bei Schalke bei elf Gegentoren, die Kölner haben schon zwölf Gegentore geschluckt. Entsprechend stecken beide Klubs im unteren Drittel beziehungsweise Tabellenkeller fest.
Tipp: Eine Nullnummer ist bei dieser Paarung nicht wirklich zu erwarten, stattdessen sorgen Lotte und die U21 für das nächste Torfestival, dass die Kölner allerdings erneut verlieren. Lotte setzt sich mit 4:3 durch.