Regionalliga-Tipp: Wiedenbrück und Bonn überraschen, Bocholt heimstark

André Nückel, Leiter von FuPa Niederrhein, tippt den 5. Spieltag der Regionalliga West und setzt direkt mal auf Überraschungen des SC Wiedenbrück und des Bonner SC. Während der 1. FC Bocholt seine Heimstärke demonstriert, befreit sich RW Oberhausen aus seiner Schaffenskrise. Der FC Gütersloh verspielt ein 2:0 im Topspiel gegen Fortuna Köln, dafür jubeln Borussia Dortmund II und der FC Schalke 04 II.

Tipp: Gladbach II hat die vergangenen drei Partien gegen Rödinghausen nicht gewonnen, wird entsprechend vorsichtig in die Partie gehen, aber diesmal souverän mit 3:0 gewinnen.

Nach der 0:2-Pleite gegen den VfL Bochum U21 rangiert der SV Rödinghausen knapp vor der Abstiegszone. Die Ostwestfalen erleben einen Saisonstart zum Vergessen und gastieren nun beim Tabellenführer. Was gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach spricht? Aktuell sehr wenig.

Tipp: Die Serie des 1. FC Bocholt hält an. Daheim folgt mit dem nächsten 4:0 erneut ein eindrucksvoller Auftritt.

Der 1. FC Bocholt und der SC Paderborn U21 sind mit sieben Zählern im Verfolgerfeld von Borussia Mönchengladbach U23. Paderborn will wieder eine ordentliche Rolle spielen, die Bocholter gehören zum Titelanwärterkreis und müssen dafür vor allem zuhause überzeugend auftreten. Das ist bisher eindrucksvoll gelungen.

Beim VfL Bochum U21 und der U23 von Borussia Dortmund platzte zuletzt der Knoten, wenngleich der BVB seinen Sieg in Lotte beim 2:2 gegen den Wuppertaler SV nicht vergoldet hat. Bochum II siegte seinerseits in Rödinghausen und darf sich nun im Derby mit Dortmund zeigen. Tipp: Auch wenn Bochum II als Aufsteiger dem Absteiger alles abverlangt, wird es nicht für etwas Zählbares im Ruhrstadion reichen. Der BVB gewinnt 2:1.

Erst am Mittwoch jubelte der FC Schalke 04 II beim 3:0 gegen die Sportfreunde Lotte über den ersten Sieg der laufenden Saison. Der Wuppertaler SV kämpfte sich beim BVB zurück, belegt in der Heimtabelle allerdings mit 0:7-Toren den letzten Platz. Tipp: Schalkes U23 schlägt beim WSV spät zu und ergattert beim 1:0 die drei Punkte.

Wiedenbrück und Bonn überraschen

Sa., 23.08.2025, 14:00 Uhr Sportfreunde Siegen SF Siegen SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück 14:00 live PUSH

Die Sportfreunde Siegen wissen in den ersten Saisonspielen zu begeistern und präsentieren sich als starker Aufsteiger. Siegen hat allerdings nur zwei Punkte mehr als der SC Wiedenbrück, der auswärts mit 0:7-Toren bislang chancenlos war. Spricht für eine klare Angelegenheit, oder? Tipp: Es gibt diese Spielverläufe, in denen am Ende die Mannschaft gewinnt, die sich vorrangig auf die Defensive konzentriert hat und dann den Lucky Punch setzt. So gewinnt Wiedenbrück in Siegen mit 1:0.