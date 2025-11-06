 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Fortuna Köln greift nach der Spitzenposition.
Fortuna Köln greift nach der Spitzenposition.

Regionalliga-Tipp: Wechsel an der Tabellenspitze, SSVg im freien Fall

Die Redaktion von FuPa Niederrhein tippt den 15. Spieltag der Regionalliga West.

Spannende Duelle um die Tabellenführung und wichtige Punkte im Abstiegskampf stehen in der Regionalliga West am 15. Spieltag auf der Agenda. FuPa-Redakteur Marcel Eichholz tippt den Matchday und erwartet einen Wechsel an der Tabellenspitze. Außerdem verschärft sich die Lage für Schlusslicht SSVg Velbert, während Fortuna Köln es richtig krachen lässt.

Die Tipps zum 15. Spieltag

1. FC Bocholt - Borussia Mönchengladbach

Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG II
14:00

Zum durchaus spannenden Duell zweier Verfolger kommt es zwischen dem 1. FC Bocholt und der U23 von Borussia Mönchengladbach. Beide Mannschaften waren in der Liga zuletzt sehr erfolgreich unterwegs und auch im direkten Aufeinandertreffen wird den Zuschauern einiges geboten.

Tipp: Gladbach baut seine Serie aus und schlägt Bocholt 4:2.

Borussia Dortmund II - FC Schalke 04 II

Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund II
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04 II
14:00

Das "kleine" Revierderby zwischen den zweiten Mannschaften von Borussia Dortmund und Schalke 04 steht an. Die Favoritenrolle ist hier klar vergeben, denn Königsblau geht als Spitzenreiter der Regionalliga in das Duell gegen die Dortmunder, die auf Rang sieben stehen.

Tipp: Derby ist Derby. Schalke und Dortmund trennen sich 2:2.

SV Rödinghausen - 1. FC Köln II

Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr
SV Rödinghausen
SV RödinghausenSV Rödinghausen
1. FC Köln
1. FC Köln1. FC Köln II
14:00

Der SV Rödinghausen kommt in dieser Saison einfach nicht in Schwung. Auch gegen den Nachwuchs des 1. FC Köln hat das Team vor heimischer Kulisse wenig Grund zur Freude.

Tipp: Die Domstädter fahren einen 3:1-Auswärtserfolg ein.

SSVg Velbert - SC Wiedenbrück

Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
SC Wiedenbrück
SC WiedenbrückSC Wiedenbrück
14:00

Viel mehr Kellerduell geht nicht. Die SSVg Velbert, mit mageren vier Pünktchen auf dem Konto, empfängt den SC Wiedenbrück, der mit elf Zählern ebenfalls tief in der Abstiegszone steht. Die Elf von Sascha Mölders kann aber durch einen Sieg in Velbert den Abstand zum rettenden Ufer deutlich verringern.

Tipp: Wiedenbrück gewinnt in Velbert mit 3:1.

Fortuna Köln - SC Paderborn II

So., 09.11.2025, 14:00 Uhr
SC Fortuna Köln
SC Fortuna KölnFortuna Köln
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07SC Paderborn 07 II
14:00

Fortuna Köln greift nach der Tabellenführung. Läuft alles wie geplant, kann die Fortuna am Sonntag vom Remis der Schalker profitieren und im Klassement vorbeiziehen. Entsprechend motiviert gehen die Südstädter auch das Duell gegen den Nachwuchs des SC Paderborn an.

Tipp: Köln eiskalt - 4:0.

Bonner SC - Sportfreunde Siegen

So., 09.11.2025, 14:00 Uhr
Bonner SC
Bonner SCBonner SC
Sportfreunde Siegen
Sportfreunde SiegenSF Siegen
14:00

Das Trainerdebüt bei den Sportfreunden Siegen ist geglückt. Im Aufeinandertreffen mit Mit-Aufsteiger Bonner SC läuft es für die Sportfreunde aber nicht so gut. Die Rheinlöwen zeigen vor heimischem Publikum einen starken Auftritt und setzten sich in der oberen Tabellenhälfte fest.

Tipp: Der BSC bezwingt die Sportfreunde mit 2:1.

Fortuna Düsseldorf II - Sportfreunde Lotte

So., 09.11.2025, 14:00 Uhr
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld. II
Sportfreunde Lotte
Sportfreunde LotteSF Lotte
14:00

Die U23 von Fortuna Düsseldorf befindet sich im Abwärtsstrudel. Jubeln durfte das Team von Jens Langenecke schon lange nicht mehr und daran wird sich auch im Spiel gegen die Sportfreunde Lotte nichts ändern. Lotte holt wichtige Punkte, die Düsseldorfer rutschen weiter in die Abstiegszone.

Tipp: Lotte kommt in Düsseldorf zu einem 3:1-Erfolg.

FC Gütersloh - Wuppertaler SV

So., 09.11.2025, 14:00 Uhr
FC Gütersloh
FC GüterslohFC Gütersloh
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppertaler SV
14:00

Auch der FC Gütersloh wittert seine Chance, sich in der Tabelle zu verbessern. Mit zwei Toren Unterschied müssen die Ostwestfalen gegen den Wuppertaler SV gewinnen und sie legen auch gleich schwungvoll los. Rasch steht es 1:0, in der Schlussphase folgen zwei weitere Torerfolge.

Tipp: Der FC Gütersloh besiegt den Wuppertaler SV mit 3:0.

Rot-Weiß Oberhausen - VfL Bochum II

So., 09.11.2025, 14:00 Uhr
RW Oberhausen
RW OberhausenRW Oberhausen
VfL Bochum
VfL BochumVfL Bochum II
14:00

Der VfL Bochum II ist noch immer nicht wirklich in der Liga angekommen. Dass es nun ausgerechnet gegen gut aufgelegte Kicker von Rot-Weiß Oberhausen geht, macht es da nicht unbedingt einfacher. Entsprechen gehemmt wirken die Bochumer, die den Kleeblättern viel Raum überlassen. Oberhausen findet zunächst die Lücke nicht, doch sticht in der zweiten Halbzeit gnadenlos zu.

Tipp: RWO schlägt den VfL Bochum mit 2:0.

Aufrufe: 06.11.2025, 15:30 Uhr
Marcel EichholzAutor