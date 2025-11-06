Regionalliga-Tipp: Wechsel an der Tabellenspitze, SSVg im freien Fall

Spannende Duelle um die Tabellenführung und wichtige Punkte im Abstiegskampf stehen in der Regionalliga West am 15. Spieltag auf der Agenda. FuPa-Redakteur Marcel Eichholz tippt den Matchday und erwartet einen Wechsel an der Tabellenspitze. Außerdem verschärft sich die Lage für Schlusslicht SSVg Velbert, während Fortuna Köln es richtig krachen lässt.

Die Tipps zum 15. Spieltag 1. FC Bocholt - Borussia Mönchengladbach

Zum durchaus spannenden Duell zweier Verfolger kommt es zwischen dem 1. FC Bocholt und der U23 von Borussia Mönchengladbach. Beide Mannschaften waren in der Liga zuletzt sehr erfolgreich unterwegs und auch im direkten Aufeinandertreffen wird den Zuschauern einiges geboten. Tipp: Gladbach baut seine Serie aus und schlägt Bocholt 4:2. Borussia Dortmund II - FC Schalke 04 II

Das "kleine" Revierderby zwischen den zweiten Mannschaften von Borussia Dortmund und Schalke 04 steht an. Die Favoritenrolle ist hier klar vergeben, denn Königsblau geht als Spitzenreiter der Regionalliga in das Duell gegen die Dortmunder, die auf Rang sieben stehen. Tipp: Derby ist Derby. Schalke und Dortmund trennen sich 2:2. SV Rödinghausen - 1. FC Köln II

Der SV Rödinghausen kommt in dieser Saison einfach nicht in Schwung. Auch gegen den Nachwuchs des 1. FC Köln hat das Team vor heimischer Kulisse wenig Grund zur Freude. Tipp: Die Domstädter fahren einen 3:1-Auswärtserfolg ein. SSVg Velbert - SC Wiedenbrück

Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr SSVg Velbert SSVg Velbert SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück 14:00 live PUSH

Viel mehr Kellerduell geht nicht. Die SSVg Velbert, mit mageren vier Pünktchen auf dem Konto, empfängt den SC Wiedenbrück, der mit elf Zählern ebenfalls tief in der Abstiegszone steht. Die Elf von Sascha Mölders kann aber durch einen Sieg in Velbert den Abstand zum rettenden Ufer deutlich verringern. Tipp: Wiedenbrück gewinnt in Velbert mit 3:1. Fortuna Köln - SC Paderborn II

So., 09.11.2025, 14:00 Uhr SC Fortuna Köln Fortuna Köln SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 II 14:00 PUSH

Fortuna Köln greift nach der Tabellenführung. Läuft alles wie geplant, kann die Fortuna am Sonntag vom Remis der Schalker profitieren und im Klassement vorbeiziehen. Entsprechend motiviert gehen die Südstädter auch das Duell gegen den Nachwuchs des SC Paderborn an. Tipp: Köln eiskalt - 4:0. Bonner SC - Sportfreunde Siegen

So., 09.11.2025, 14:00 Uhr Bonner SC Bonner SC Sportfreunde Siegen SF Siegen 14:00 PUSH

Das Trainerdebüt bei den Sportfreunden Siegen ist geglückt. Im Aufeinandertreffen mit Mit-Aufsteiger Bonner SC läuft es für die Sportfreunde aber nicht so gut. Die Rheinlöwen zeigen vor heimischem Publikum einen starken Auftritt und setzten sich in der oberen Tabellenhälfte fest. Tipp: Der BSC bezwingt die Sportfreunde mit 2:1. Fortuna Düsseldorf II - Sportfreunde Lotte

Die U23 von Fortuna Düsseldorf befindet sich im Abwärtsstrudel. Jubeln durfte das Team von Jens Langenecke schon lange nicht mehr und daran wird sich auch im Spiel gegen die Sportfreunde Lotte nichts ändern. Lotte holt wichtige Punkte, die Düsseldorfer rutschen weiter in die Abstiegszone. Tipp: Lotte kommt in Düsseldorf zu einem 3:1-Erfolg. FC Gütersloh - Wuppertaler SV

So., 09.11.2025, 14:00 Uhr FC Gütersloh FC Gütersloh Wuppertaler SV Wuppertaler SV 14:00 PUSH

Auch der FC Gütersloh wittert seine Chance, sich in der Tabelle zu verbessern. Mit zwei Toren Unterschied müssen die Ostwestfalen gegen den Wuppertaler SV gewinnen und sie legen auch gleich schwungvoll los. Rasch steht es 1:0, in der Schlussphase folgen zwei weitere Torerfolge. Tipp: Der FC Gütersloh besiegt den Wuppertaler SV mit 3:0. Rot-Weiß Oberhausen - VfL Bochum II

So., 09.11.2025, 14:00 Uhr RW Oberhausen RW Oberhausen VfL Bochum VfL Bochum II 14:00 live PUSH