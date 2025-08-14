Regionalliga-Tipp: Velbert mit Überraschungs-Coup, Siegen verliert

Manchmal muss man doch auch mal Risiken eingehen. Vielleicht ist das auch der mögliche Weg zum Erfolg in der Spieltagsprognose der FuPa-Redaktion, erneut mit Redakteur Markus Becker. Sollten sich seine Tipps bewahrheiten, wird lediglich die U21 des SC Paderborn noch ungeschlagen durch die Saison marschieren. Demnach würde die SSVg Velbert den ersten Dreier der Saison verbuchen, die Sportfreunde Siegen erstmals leer ausgehen.
Ohne etwas Dusel stünden die Düsseldorfer jetzt vielleicht statt sieben bei einem Zähler. So liest sich das Tabellenbild in der Landeshauptstadt natürlich sehr angenehm. Den Status des Top-Teams hat sich die Fortuna aber noch lange nicht verdient. Bocholt trat wiederum mit Ausnahme der Niederlage gegen Gütersloh (3:6) wie ein Team mit Aufstiegsambitionen auf.
Tipp: Bocholt nimmt den Schwung aus der Vorwoche mit und fährt dank der herausragenden Offensiv mit einem 3:1-Sieg weitere Punkte ein.
Mit einem Sieg wäre der Anschluss an die Spitzenplätze für beide Seiten wieder hergestellt. Auch wenn ligaweit grundsätzlich große Kampfansagen vermieden werden, muss man sowohl in Köln als auch in Oberhausen ob des vorhandenen Personals zumindest auf den Aufstiegskampf schielen.
Tipp: Köln geht zunächst gegen RWO in Führung, kassiert in der Schlussphase aber noch den 1:1-Ausgleich.
Der SV Rödinghausen untermauerte gegen Wuppertal furios (5:0), dass man mit den Abstiegsrängen wie in den Jahren zuvor nichts zu tun haben möchte. Zumindest für diese Partie schienen die Automatismen in der größtenteils neu zusammengestellten Mannschaft besser zu greifen. Den ersten Saisonsieg hatten auch die Bochumer lange im Blick. Für die junge Mannschaft gilt es, den bitteren Ausgleichstreffer gegen Velbert (2:2) nicht lange nachwirken zu lassen.
Tipp: Rödinghausen kommt besser in Fahrt und setzt sich 3:1 durch.
Das zuletzt breite Lazarett des WSV scheint sich allmählich zu lichten. Ob Trainer Sebastian Tyrala daraus einen wesentlichen Mehrwert ziehen, bleibt abzuwarten. Jedenfalls stellte die deutliche Niederlage aus der Vorwoche den ersten großen Schönheitsfehler eines bis dahin ordentlichen Saisonauftakts dar. Auf der anderen Seite drehte der BVB gegen Lotte (5:3) erstmals so richtig auf.
Tipp: Dortmund setzt sich dank einer insgesamt tadellosen Vorstellung mit 2:0 durch.
An mancher Stelle als Abstiegskandidat Nummer eins angesehen, hält sich Velbert bislang wacker und zeigte nun auch schon bei beiden Punktgewinnen das persönliche Vermögen, nach einem Rückstand das Spiel wieder an sich zu reißen. Gladbach scheint einmal mehr einen vielversprechenden Kader zu stellen, der aber schon in der Vorsaison immer wieder überraschend Punkte liegen ließ.
Tipp: Gladbach hat mehr vom Spiel, geht auch in Führung, doch steckt am Ende eines 1:2 in Velbert die erste Saisonpleite ein.
Gerade junge Spieler lassen sich gerne von Trends in die eine oder andere Richtung tragen. So behalten die Paderborner aktuell den positiven Schwung bei. Für Wiedenbrück gab es nicht nur mit dem peinlichen Aus im Landespokal gegen den SuS Bad Westernkotten mehr Licht als Schatten zu Saisonbeginn.
Tipp: Paderborn behauptet nach dem 3:1-Sieg weiterhin die Tabellenspitze.
Getragen vom euphorischen Anhang präsentiert sich Siegen als eindeutige Bereicherung für die Liga. Auch sportlich zeigte das Team von Thorsten Neubauer durchaus Potenzial, musste sich aber phasenweise auch an das neue Niveau gewöhnen.
Tipp: Ein erster Rückschlag im Wachstumsprozess der Siegener, die ohne Punkte und mit einem 0:2 aus der Domstadt abreisen.
Durch die DFB-Pokalpartie von Gütersloh geht es am ungewöhnlichen Dienstag in der Liga weiter. Spielerisch wusste der FCG bislang durchweg zu überzeugen, auch wenn es gegen Düsseldorf an der Chancenverwertung scheiterte. Bonn wurde nach der Tabellenführung an Spieltag eins wieder auf den Boden der Tatsachen geholt.
Tipp: Es läuft wieder für Gütersloh, das auswärts dem BSC mit einem 3:0-Sieg keine wirkliche Chance lässt.
Schalke wartet nach zwei Unentschieden noch auf den ersten Erfolg der neuen Saison, von Lotte war aus den bisherigen Auftritten vielleicht etwas mehr zu erwarten. Vorher geht es aber auch für die Sportfreunde in den DFB-Pokal gegen den SC Freiburg.
Tipp: Lotte hat die spielerische Oberhand, kommt aber nicht über ein 1:1 hinaus.