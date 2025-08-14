 2025-08-14T11:39:53.462Z

Allgemeines
Feiert Velbert den ersten Dreier?
Feiert Velbert den ersten Dreier? – Foto: Patrik Otte

Regionalliga-Tipp: Velbert mit Überraschungs-Coup, Siegen verliert

Es war bislang alles andere als ein Zuckerschlecken, diese Spielzeit der Regionalliga West vorauszusagen. Die FuPa-Redaktion wagt am 4. Spieltag einen neuen Anlauf und setzt auf einen ersten Dreier für die SSVg Velbert und einen SC Paderborn, der die Tabellenspitze weiter behauptet.

Verlinkte Inhalte

Regionalliga West
Bor.Dortmund II
Schalke 04 II
Borussia MG II
1. FC Köln II

Manchmal muss man doch auch mal Risiken eingehen. Vielleicht ist das auch der mögliche Weg zum Erfolg in der Spieltagsprognose der FuPa-Redaktion, erneut mit Redakteur Markus Becker. Sollten sich seine Tipps bewahrheiten, wird lediglich die U21 des SC Paderborn noch ungeschlagen durch die Saison marschieren. Demnach würde die SSVg Velbert den ersten Dreier der Saison verbuchen, die Sportfreunde Siegen erstmals leer ausgehen.

Fortuna Düsseldorf U23 - 1. FC Bocholt

Sa., 16.08.2025, 14:00 Uhr
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld. II
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
14:00live

Ohne etwas Dusel stünden die Düsseldorfer jetzt vielleicht statt sieben bei einem Zähler. So liest sich das Tabellenbild in der Landeshauptstadt natürlich sehr angenehm. Den Status des Top-Teams hat sich die Fortuna aber noch lange nicht verdient. Bocholt trat wiederum mit Ausnahme der Niederlage gegen Gütersloh (3:6) wie ein Team mit Aufstiegsambitionen auf.

Tipp: Bocholt nimmt den Schwung aus der Vorwoche mit und fährt dank der herausragenden Offensiv mit einem 3:1-Sieg weitere Punkte ein.

Fortuna Köln - RW Oberhausen

Sa., 16.08.2025, 14:00 Uhr
SC Fortuna Köln
SC Fortuna KölnFortuna Köln
RW Oberhausen
RW OberhausenRW Oberhausen
14:00live

Mit einem Sieg wäre der Anschluss an die Spitzenplätze für beide Seiten wieder hergestellt. Auch wenn ligaweit grundsätzlich große Kampfansagen vermieden werden, muss man sowohl in Köln als auch in Oberhausen ob des vorhandenen Personals zumindest auf den Aufstiegskampf schielen.

Tipp: Köln geht zunächst gegen RWO in Führung, kassiert in der Schlussphase aber noch den 1:1-Ausgleich.

SV Rödinghausen - VfL Bochum U21

Sa., 16.08.2025, 14:00 Uhr
SV Rödinghausen
SV RödinghausenSV Rödinghausen
VfL Bochum
VfL BochumVfL Bochum II
14:00live

Der SV Rödinghausen untermauerte gegen Wuppertal furios (5:0), dass man mit den Abstiegsrängen wie in den Jahren zuvor nichts zu tun haben möchte. Zumindest für diese Partie schienen die Automatismen in der größtenteils neu zusammengestellten Mannschaft besser zu greifen. Den ersten Saisonsieg hatten auch die Bochumer lange im Blick. Für die junge Mannschaft gilt es, den bitteren Ausgleichstreffer gegen Velbert (2:2) nicht lange nachwirken zu lassen.

Tipp: Rödinghausen kommt besser in Fahrt und setzt sich 3:1 durch.

Borussia Dortmund U23 - Wuppertaler SV

So., 17.08.2025, 14:00 Uhr
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund II
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppertaler SV
14:00

Das zuletzt breite Lazarett des WSV scheint sich allmählich zu lichten. Ob Trainer Sebastian Tyrala daraus einen wesentlichen Mehrwert ziehen, bleibt abzuwarten. Jedenfalls stellte die deutliche Niederlage aus der Vorwoche den ersten großen Schönheitsfehler eines bis dahin ordentlichen Saisonauftakts dar. Auf der anderen Seite drehte der BVB gegen Lotte (5:3) erstmals so richtig auf.

Tipp: Dortmund setzt sich dank einer insgesamt tadellosen Vorstellung mit 2:0 durch.

SSVg Velbert - Borussia Mönchengladbach U23

So., 17.08.2025, 14:00 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG II
14:00live

An mancher Stelle als Abstiegskandidat Nummer eins angesehen, hält sich Velbert bislang wacker und zeigte nun auch schon bei beiden Punktgewinnen das persönliche Vermögen, nach einem Rückstand das Spiel wieder an sich zu reißen. Gladbach scheint einmal mehr einen vielversprechenden Kader zu stellen, der aber schon in der Vorsaison immer wieder überraschend Punkte liegen ließ.

Tipp: Gladbach hat mehr vom Spiel, geht auch in Führung, doch steckt am Ende eines 1:2 in Velbert die erste Saisonpleite ein.

SC Wiedenbrück - SC Paderborn U21

So., 17.08.2025, 14:00 Uhr
SC Wiedenbrück
SC WiedenbrückSC Wiedenbrück
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07SC Paderborn 07 II
14:00

Gerade junge Spieler lassen sich gerne von Trends in die eine oder andere Richtung tragen. So behalten die Paderborner aktuell den positiven Schwung bei. Für Wiedenbrück gab es nicht nur mit dem peinlichen Aus im Landespokal gegen den SuS Bad Westernkotten mehr Licht als Schatten zu Saisonbeginn.

Tipp: Paderborn behauptet nach dem 3:1-Sieg weiterhin die Tabellenspitze.

1. FC Köln U21 - Sportfreunde Siegen

So., 17.08.2025, 14:00 Uhr
1. FC Köln
1. FC Köln1. FC Köln II
Sportfreunde Siegen
Sportfreunde SiegenSF Siegen
14:00live

Getragen vom euphorischen Anhang präsentiert sich Siegen als eindeutige Bereicherung für die Liga. Auch sportlich zeigte das Team von Thorsten Neubauer durchaus Potenzial, musste sich aber phasenweise auch an das neue Niveau gewöhnen.

Tipp: Ein erster Rückschlag im Wachstumsprozess der Siegener, die ohne Punkte und mit einem 0:2 aus der Domstadt abreisen.

Bonner SC - FC Gütersloh

Di., 19.08.2025, 19:00 Uhr
Bonner SC
Bonner SCBonner SC
FC Gütersloh
FC GüterslohFC Gütersloh
19:00live

Durch die DFB-Pokalpartie von Gütersloh geht es am ungewöhnlichen Dienstag in der Liga weiter. Spielerisch wusste der FCG bislang durchweg zu überzeugen, auch wenn es gegen Düsseldorf an der Chancenverwertung scheiterte. Bonn wurde nach der Tabellenführung an Spieltag eins wieder auf den Boden der Tatsachen geholt.

Tipp: Es läuft wieder für Gütersloh, das auswärts dem BSC mit einem 3:0-Sieg keine wirkliche Chance lässt.

FC Schalke U23 - Sportfreunde Lotte

Mi., 20.08.2025, 19:00 Uhr
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04 II
Sportfreunde Lotte
Sportfreunde LotteSF Lotte
19:00live

Schalke wartet nach zwei Unentschieden noch auf den ersten Erfolg der neuen Saison, von Lotte war aus den bisherigen Auftritten vielleicht etwas mehr zu erwarten. Vorher geht es aber auch für die Sportfreunde in den DFB-Pokal gegen den SC Freiburg.

Tipp: Lotte hat die spielerische Oberhand, kommt aber nicht über ein 1:1 hinaus.

Aufrufe: 014.8.2025, 21:00 Uhr
Markus BeckerAutor