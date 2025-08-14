Regionalliga-Tipp: Velbert mit Überraschungs-Coup, Siegen verliert

Manchmal muss man doch auch mal Risiken eingehen. Vielleicht ist das auch der mögliche Weg zum Erfolg in der Spieltagsprognose der FuPa-Redaktion, erneut mit Redakteur Markus Becker. Sollten sich seine Tipps bewahrheiten, wird lediglich die U21 des SC Paderborn noch ungeschlagen durch die Saison marschieren. Demnach würde die SSVg Velbert den ersten Dreier der Saison verbuchen, die Sportfreunde Siegen erstmals leer ausgehen.

Fortuna Düsseldorf U23 - 1. FC Bocholt

Ohne etwas Dusel stünden die Düsseldorfer jetzt vielleicht statt sieben bei einem Zähler. So liest sich das Tabellenbild in der Landeshauptstadt natürlich sehr angenehm. Den Status des Top-Teams hat sich die Fortuna aber noch lange nicht verdient. Bocholt trat wiederum mit Ausnahme der Niederlage gegen Gütersloh (3:6) wie ein Team mit Aufstiegsambitionen auf. Tipp: Bocholt nimmt den Schwung aus der Vorwoche mit und fährt dank der herausragenden Offensiv mit einem 3:1-Sieg weitere Punkte ein. Fortuna Köln - RW Oberhausen

Mit einem Sieg wäre der Anschluss an die Spitzenplätze für beide Seiten wieder hergestellt. Auch wenn ligaweit grundsätzlich große Kampfansagen vermieden werden, muss man sowohl in Köln als auch in Oberhausen ob des vorhandenen Personals zumindest auf den Aufstiegskampf schielen. Tipp: Köln geht zunächst gegen RWO in Führung, kassiert in der Schlussphase aber noch den 1:1-Ausgleich. SV Rödinghausen - VfL Bochum U21

