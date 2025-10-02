 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
FuPa Niederrhein tippt den 11. Spieltag in der Regionalliga West.
FuPa Niederrhein tippt den 11. Spieltag in der Regionalliga West. – Foto: Marco Bader

Regionalliga-Tipp: Siegen übernimmt die Spitze, Coup für BSC

FuPa Niederrhein tippt den 11. Spieltag in der Regionalliga West: Demnach verliert Fortuna Köln die Tabellenführung an die Sportfreunde Siegen, die Reserve vom FC Schalke 04 lässt beim Bonner SC Federn, der 1. FC Bocholt gewinnt den Niederrhein-Kracher gegen den Wuppertaler SV.

Verlinkte Inhalte

Regionalliga West
Bor.Dortmund II
Schalke 04 II
Borussia MG II
1. FC Köln II

Markus Becker, Redakteur für FuPa Niederrhein, gibt seine Tipps für den 11. Spieltag der Regionalliga West ab. Er rechnet im so engen Kampf um die Top-Platzierungen um erneute Verschiebungen an der Tabellenspitze und mit einer SSVg Velbert, die nicht aus dem tabellarischen Sumpf herauskommt.

>>> Folgt der Regionalliga West auf WhatsApp

Remis im Kellerduell, RWO setzt Trend fort

Morgen, 14:00 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
SV Rödinghausen
SV RödinghausenSV Rödinghausen
14:00live

Statistisch ist Velbert mit drei Punkten stärker auf fremden Platz, als in der IMS-Arena. Ich konnte auch schon drei Heimspiel der Blauen Löwen (0:3 gegen den Wuppertaler SV, 0:3 gegen den FC Gütersloh, 0:0 gegen den Bonner SC) live anschauen. Und so blöd es klingt: Der Aufsteiger zeigte trotz miserabler Ausbeute jeweils immer wieder mutige Ansätze, Ballbesitzphasen, aber nicht die finale Konsequenz oder Kaltschnäuzigkeit. Den großen Befreiungsschlag möchte ich deshalb nicht prophezeien, ein Remis gegen die ebenfalls strauchelnden Gäste aus Rödinghausen dann wohl eher.

Tipp: 1:1

Morgen, 18:00 Uhr
FC Gütersloh
FC GüterslohFC Gütersloh
SC Wiedenbrück
SC WiedenbrückSC Wiedenbrück
18:00live

Die Rollen sind klar verteilt. Auch wenn Gütersloh zuletzt nicht die gewünschten Ergebnisse einfahren konnten, ist die qualitative Wucht des FCG unbestritten. Gegen das Kellerkind aus Wiedenbrück könnte sich die zuletzt schwächelnde Offensive wieder befreien.

Tipp: 4:1 für den FC Gütersloh

Morgen, 19:30 Uhr
RW Oberhausen
RW OberhausenRW Oberhausen
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07SC Paderborn 07 II
19:30live

Im Tableau liegen die beiden Kontrahenten gleichauf. Doch während es für die Kleeblätter zuletzt stetig nach oben ging, verabschiedete sich Paderborn schrittweise aus der Spitzengruppe. Für beide Teams sind die Wege nach oben wie unten so auch noch nicht besonders groß. So könnte gerade ein solches Aufeinandertreffen zeigen, ob aus der Momentaufnahme ein klarer Trend wird.

Tipp: 2:1 für RW Oberhausen

Morgen, 19:30 Uhr
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppertaler SV
19:30live

Die unglückliche wie unverdiente Pleite gegen Siegen (0:2) von vor knapp drei Wochen scheint Bocholt in positive Energie umgewandelt zu haben, der Blick nach ganz oben ist inzwischen wieder erlaubt. Dass der FCB seine Gegner an einem guten Tag überrennen kann, ist klar. Die Qualität eines klassischen Arbeitssieges müssen die Schwatten aber noch nachweisen. Und genau darauf könnte es gegen zuletzt in Aufwind geratenen Wuppertaler hinauslaufen. Gepusht vom stimmungsvollen Publikum am Hünting bleibt Bocholt auch im fünften Spiel in Folge gegen den WSV ungeschlagen.

Tipp: 2:1 für den 1. FC Bocholt

Morgen, 19:30 Uhr
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld. II
1. FC Köln
1. FC Köln1. FC Köln II
19:30live

Aus dem Nichts spielten zuletzt die Kölner immer besser auf, kämpften sich mit überzeugenden Auftritten und dem notwendigen Spielglück immer weiter nach oben und liefen damit auch gleichzeitig den stark gestarteten Düsseldorfern den Rang ab. Gegen die breite Brust der Geißböcke werden die Fortunen es außerordentlich schwer haben.

Tipp: 2:0 für den 1. FC Köln II

Dortmund ärgert den Tabellenführer

Sa., 04.10.2025, 14:00 Uhr
SC Fortuna Köln
SC Fortuna KölnFortuna Köln
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund II
14:00live

In dieser Saison scheint jemand schwarze Magie zugunsten der Domstädter zu betreiben. In acht der zehn Spiele kassierten Gegner der Fortuna mindestens einen Platzverweis. Fairerweise gewannen die Kölner auch die beiden Spiele, wo dies nicht der Fall war, zudem spielt das Team von Matthias Mink zuletzt auch einen sehr starken Fußball. In Anbetracht der aktuellen Form spricht also sehr viel für Köln, doch auch Dortmund scheint sich nach wackeligen Start gefangen zu haben und ist absolut in der Lage, dem derzeitigen Primus ein Beinchen zu stellen.

Tipp: 3:2 für Borussia Dortmund II

Sa., 04.10.2025, 14:00 Uhr
VfL Bochum
VfL BochumVfL Bochum II
Sportfreunde Lotte
Sportfreunde LotteSF Lotte
14:00live

Zuletzt drei Remis in Folge, davor drei Pleiten. Nach der Logik müsste Bochum nun doch eigentlich auch drei Mal in Folge gewinnen. Eine derartige Trendwende ist dem Aufsteiger in der aktuellen Verfassung aber noch nicht zuzutrauen. Gegen ebenfalls auf der stelle tretende Sportfreunde Lotte ist eine weitere Punkteteilung wohl naheliegender.

Tipp: 0:0

Überraschungserfolg für Bonn

So., 05.10.2025, 14:00 Uhr
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG II
Sportfreunde Siegen
Sportfreunde SiegenSF Siegen
14:00live

Auch wenn sich die Krönchenstädter weiterhin ihre Ungeschlagen-Serie auf die Fahne schreiben können, braucht es für den Durchmarsch in Liga drei mehr als zuletzt. Der Überraschungseffekt als Liganeuling ist inzwischen aufgebraucht, gegen seit vier Spielen sieglose Fohlen muss Siegen seine inzwischen etablierte Favoritenrolle auch ausspielen.

Tipp: 3:1 für die Sportfreunde Siegen

So., 05.10.2025, 16:30 Uhr
Bonner SC
Bonner SCBonner SC
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04 II
16:30live

Nach langzeitigem Abstiegskampf in der Vorsaison dürfen die Knappen nun sogar nach ganz oben schauen, etablierten sich über die vergangenen Wochen als stärkste U-Mannschaft der Liga. Doch nach wackligem Saisonstart dürften besonders den Schalkern bewusst sein, wie eng das Feld in der Regionalliga gestaffelt ist. Der BSC scheint sich nämlich unter Neu-Coach Björn Mehnert auch gefangen zu haben und könnte das nächste Ausrufezeichen setzen.

Tipp: 2:1 für den Bonner SC

>>> Folgt der Regionalliga West auf WhatsApp

Aufrufe: 02.10.2025, 21:15 Uhr
Markus BeckerAutor