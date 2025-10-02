Regionalliga-Tipp: Siegen übernimmt die Spitze, Coup für BSC

Markus Becker, Redakteur für FuPa Niederrhein, gibt seine Tipps für den 11. Spieltag der Regionalliga West ab. Er rechnet im so engen Kampf um die Top-Platzierungen um erneute Verschiebungen an der Tabellenspitze und mit einer SSVg Velbert, die nicht aus dem tabellarischen Sumpf herauskommt.

Statistisch ist Velbert mit drei Punkten stärker auf fremden Platz, als in der IMS-Arena. Ich konnte auch schon drei Heimspiel der Blauen Löwen (0:3 gegen den Wuppertaler SV, 0:3 gegen den FC Gütersloh, 0:0 gegen den Bonner SC) live anschauen. Und so blöd es klingt: Der Aufsteiger zeigte trotz miserabler Ausbeute jeweils immer wieder mutige Ansätze, Ballbesitzphasen, aber nicht die finale Konsequenz oder Kaltschnäuzigkeit. Den großen Befreiungsschlag möchte ich deshalb nicht prophezeien, ein Remis gegen die ebenfalls strauchelnden Gäste aus Rödinghausen dann wohl eher.

Die Rollen sind klar verteilt. Auch wenn Gütersloh zuletzt nicht die gewünschten Ergebnisse einfahren konnten, ist die qualitative Wucht des FCG unbestritten. Gegen das Kellerkind aus Wiedenbrück könnte sich die zuletzt schwächelnde Offensive wieder befreien.

Tipp: 4:1 für den FC Gütersloh

Im Tableau liegen die beiden Kontrahenten gleichauf. Doch während es für die Kleeblätter zuletzt stetig nach oben ging, verabschiedete sich Paderborn schrittweise aus der Spitzengruppe. Für beide Teams sind die Wege nach oben wie unten so auch noch nicht besonders groß. So könnte gerade ein solches Aufeinandertreffen zeigen, ob aus der Momentaufnahme ein klarer Trend wird. Tipp: 2:1 für RW Oberhausen

Die unglückliche wie unverdiente Pleite gegen Siegen (0:2) von vor knapp drei Wochen scheint Bocholt in positive Energie umgewandelt zu haben, der Blick nach ganz oben ist inzwischen wieder erlaubt. Dass der FCB seine Gegner an einem guten Tag überrennen kann, ist klar. Die Qualität eines klassischen Arbeitssieges müssen die Schwatten aber noch nachweisen. Und genau darauf könnte es gegen zuletzt in Aufwind geratenen Wuppertaler hinauslaufen. Gepusht vom stimmungsvollen Publikum am Hünting bleibt Bocholt auch im fünften Spiel in Folge gegen den WSV ungeschlagen. Tipp: 2:1 für den 1. FC Bocholt

Aus dem Nichts spielten zuletzt die Kölner immer besser auf, kämpften sich mit überzeugenden Auftritten und dem notwendigen Spielglück immer weiter nach oben und liefen damit auch gleichzeitig den stark gestarteten Düsseldorfern den Rang ab. Gegen die breite Brust der Geißböcke werden die Fortunen es außerordentlich schwer haben. Tipp: 2:0 für den 1. FC Köln II Dortmund ärgert den Tabellenführer

In dieser Saison scheint jemand schwarze Magie zugunsten der Domstädter zu betreiben. In acht der zehn Spiele kassierten Gegner der Fortuna mindestens einen Platzverweis. Fairerweise gewannen die Kölner auch die beiden Spiele, wo dies nicht der Fall war, zudem spielt das Team von Matthias Mink zuletzt auch einen sehr starken Fußball. In Anbetracht der aktuellen Form spricht also sehr viel für Köln, doch auch Dortmund scheint sich nach wackeligen Start gefangen zu haben und ist absolut in der Lage, dem derzeitigen Primus ein Beinchen zu stellen. Tipp: 3:2 für Borussia Dortmund II Sa., 04.10.2025, 14:00 Uhr VfL Bochum VfL Bochum II Sportfreunde Lotte SF Lotte 14:00 live PUSH Zuletzt drei Remis in Folge, davor drei Pleiten. Nach der Logik müsste Bochum nun doch eigentlich auch drei Mal in Folge gewinnen. Eine derartige Trendwende ist dem Aufsteiger in der aktuellen Verfassung aber noch nicht zuzutrauen. Gegen ebenfalls auf der stelle tretende Sportfreunde Lotte ist eine weitere Punkteteilung wohl naheliegender. Tipp: 0:0 Überraschungserfolg für Bonn

Auch wenn sich die Krönchenstädter weiterhin ihre Ungeschlagen-Serie auf die Fahne schreiben können, braucht es für den Durchmarsch in Liga drei mehr als zuletzt. Der Überraschungseffekt als Liganeuling ist inzwischen aufgebraucht, gegen seit vier Spielen sieglose Fohlen muss Siegen seine inzwischen etablierte Favoritenrolle auch ausspielen. Tipp: 3:1 für die Sportfreunde Siegen

