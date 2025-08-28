 2025-08-28T05:22:00.927Z

Regionalliga-Tipp: RWO kann durchatmen, Düsseldorf springt nach oben

Regionalliga West: Zum 6. Spieltag in der Regionalliga West tippt FuPa-Redakteur Markus Becker auf einen Befreiungsschlag für RW Oberhausen und einen Düsseldorfer U-Mannschaft, die den positiven Trend fortsetzt.

Die ersten fünf Spieltage haben vor allem eines deutlich gemacht: In der Regionalliga West kann jeder jeden schlagen. Ein Umstand, der das Tippspiel der FuPa-Redaktion nicht unbedingt vereinfacht. Für den 6. Spieltag wagen wir dennoch einen neuen Versuch.

SC Paderborn U21 - Sportfreunde Siegen

Morgen, 19:30 Uhr
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07 II
Sportfreunde Siegen
SF Siegen
19:30

Paderborn zeigte in dieser Spielzeit in gewisser Hinsicht zwei Gesichter. Da wäre auf der einen Seite zwei souveräne Heimsiege mit acht Treffern und keinem Gegentor. Auf fremdem Geläuf wartet der SCP dafür in drei Partien noch auf den ersten Sieg. Umso gelegener darf das Team von Thomas Bertels den derzeitigen Tabellenführer auf bekanntem Terrain empfangen.

Tipp: Die Paderborner Heimstärke und Siegens exzellente Form gleichen sich aus. Am Ende steht ein 1:1.

SSVg Velbert - FC Gütersloh

Morgen, 19:30 Uhr
SSVg Velbert
SSVg Velbert
FC Gütersloh
FC Gütersloh
19:30

Die Kräfteverhältnisse sind klar: Velbert wartet bislang noch als einziges Team auf einen Sieg. Zu erwarten sind deutliche Vorteile in Sachen Ballbesitz für den FCG. Dennoch etabliert sich der Aufsteiger immer besser als giftiger und unangenehmer Kontrahent. Die Punkte müssen schließlich gegen die direkte Konkurrenz eingefahren werden.

Tipp: Gütersloh ist eine Nummer zu groß und setzt sich insgesamt verdient mit 2:0 durch.

Borussia Dortmund U23 - Borussia Mönchengladbach U23

Sa., 30.08.2025, 14:00 Uhr
Borussia Dortmund
Bor.Dortmund II
Borussia Mönchengladbach
Borussia MG II
14:00

Rein qualitativ dürften sich beide Seiten auf einem ähnlichen Niveau bewegen, wenngleich der BVB von manchen Stimmen als Aufstiegsfavorit Nummer eins gehandelt wurde. Doch aufgrund einigen wackligen Auftritten stehen die Dortmunder noch zu recht im Tabellenmittelfeld.

Tipp: Offenes Visier zwischen den beiden Teams. Mit der 2:2-Punkteteilung können sich die Kontrahenten und Zuschauer letztlich gut anfreunden.

SV Rödinghausen - RW Oberhausen

Sa., 30.08.2025, 14:00 Uhr
SV Rödinghausen
SV Rödinghausen
RW Oberhausen
RW Oberhausen
14:00

Die so dringend erhoffte Trendwende lässt bei RWO weiter auf sich warten. Vier Treffer aus den ersten fünf Partien sind eine niederschmetternde Bilanz. In den sozialen Medien fürchten die ersten Anhänger sogar den Abstiegskampf. Auch Rödinghausen hätte sich den Saisonstart anders vorgestellt und erwartet einen Dreier sehnlichst.

Tipp: Ohne fußballerisch die Sterne vom Himmel zu spielen, löst RWO mit einem 1:0-Auswärtssieg die ersten Sorgenfalten.

Fortuna Köln - Fortuna Düsseldorf U23

Sa., 30.08.2025, 16:00 Uhr
SC Fortuna Köln
Fortuna Köln
Fortuna Düsseldorf
F. Düsseld. II
16:00

Seit der Neugründung der Regionalliga West 2009/10 stand die Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf ununterbrochen in der vierthöchsten Spielklasse. Das beste Abschneiden: Platz sechs. Dabei gelang insgesamt für die Spieler vom Flinger Broich nur drei Mal ein einstelliger Tabellenplatz. Wenn man sich das Tabellenbild zu Gemüte führt, darf man sich beinahe verwundert die Augen reiben. Die Düsseldorfer spielen ungeschlagen ganz oben mit. Selbst gegen die hoch gehandelte Konkurrenz hielt man mindestens auf Augenhöhe mit.

Tipp: Düsseldorf kann auch im Kölner Südstadion für die nächste Überraschung sorgen und setzt sich mit 2:1 durch.

Bonner SC - 1. FC Bocholt

Sa., 30.08.2025, 14:00 Uhr
Bonner SC
Bonner SC
1. FC Bocholt
1.FC Bocholt
14:00

Wenn Björn Mehnert auf die alte Flamme trifft, sprechen viele Vorzeichen gegen den BSC. Vier Niederlagen in Folge, vom euphorisierten Saisonauftakt ist inzwischen nicht mehr viel übrig. Besonders gegen die furiose Offensivabteilung des FCB wird sich zeigen, ob der viel zitierte "Trainereffekt" seine Wirkung zeigt.

Tipp: Bocholt lässt mit einem 4:1-Erfolg nichts anbrennen.

SC Wiedenbrück - Sportfreunde Lotte

Sa., 30.08.2025, 14:00 Uhr
SC Wiedenbrück
SC Wiedenbrück
Sportfreunde Lotte
SF Lotte
14:00

Lotte hängt im zweiten Jahr nach dem Aufstieg den eigenen Erfolgen noch etwas hinterher. Um die oberen Tabellenränge nicht komplett aus den Augen zu verlieren, braucht es recht schnell Zählbares. Wiedenbrück dürfte sich mit den unteren Tabellengefilden über die Jahre schon vertraut gemacht haben, ein weitere Dreier könnte für den Moment aber auch mal etwas Ruhe verschaffen.

Tipp: Wiedenbrück verteidigt zu Hause die Punkte mit einem 2:1-Sieg.

FC Schalke 04 U23 - VfL Bochum U21

So., 31.08.2025, 14:00 Uhr
FC Schalke 04
Schalke 04 II
VfL Bochum
VfL Bochum II
14:00

Nach zuletzt zwei Siegen machten die Schalker den rasanten Sprung ins Tabellenmittelfeld. Besonders die Defensive hielt in den beiden Erfolgen stand. Bochum ernährt sich wie das mühsame Eichhörnchen, wusste bislang aber auch häufig zu überzeugen.

Tipp: Ein hart umkämpfter 1:0-Heimsieg für den S04.

1. FC Köln U21- Wuppertaler SV

Mo., 01.09.2025, 19:00 Uhr
1. FC Köln
1. FC Köln II
Wuppertaler SV
Wuppertaler SV
19:00

Licht und Schatten wechselt sich beim WSV in dieser Saison mit aller Regelmäßigkeit ab. Besonders im heimischen Stadion am Zoo wollte den Bergischen Löwen noch nicht allzu viel gelingen. Dafür sind die Wuppertaler auf fremden Geläuf noch ungeschlagen.

Tipp: Der WSV setzt den Trend mit einem 3:1-Sieg am Montagabend fort.

