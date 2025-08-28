Regionalliga-Tipp: RWO kann durchatmen, Düsseldorf springt nach oben

Die ersten fünf Spieltage haben vor allem eines deutlich gemacht: In der Regionalliga West kann jeder jeden schlagen. Ein Umstand, der das Tippspiel der FuPa-Redaktion nicht unbedingt vereinfacht. Für den 6. Spieltag wagen wir dennoch einen neuen Versuch.

SC Paderborn U21 - Sportfreunde Siegen

Morgen, 19:30 Uhr SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 II Sportfreunde Siegen SF Siegen 19:30 live PUSH

Paderborn zeigte in dieser Spielzeit in gewisser Hinsicht zwei Gesichter. Da wäre auf der einen Seite zwei souveräne Heimsiege mit acht Treffern und keinem Gegentor. Auf fremdem Geläuf wartet der SCP dafür in drei Partien noch auf den ersten Sieg. Umso gelegener darf das Team von Thomas Bertels den derzeitigen Tabellenführer auf bekanntem Terrain empfangen. Tipp: Die Paderborner Heimstärke und Siegens exzellente Form gleichen sich aus. Am Ende steht ein 1:1. SSVg Velbert - FC Gütersloh

Morgen, 19:30 Uhr SSVg Velbert SSVg Velbert FC Gütersloh FC Gütersloh 19:30 live PUSH

Die Kräfteverhältnisse sind klar: Velbert wartet bislang noch als einziges Team auf einen Sieg. Zu erwarten sind deutliche Vorteile in Sachen Ballbesitz für den FCG. Dennoch etabliert sich der Aufsteiger immer besser als giftiger und unangenehmer Kontrahent. Die Punkte müssen schließlich gegen die direkte Konkurrenz eingefahren werden. Tipp: Gütersloh ist eine Nummer zu groß und setzt sich insgesamt verdient mit 2:0 durch. Borussia Dortmund U23 - Borussia Mönchengladbach U23