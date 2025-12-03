Regionalliga-Tipp: RW Oberhausen setzt seinen Siegeszug fort

Die Regionalliga West startet am Freitag in die Rückrunde, Spitzenreiter Fortuna Köln ist hauchdünn als Spitzeneiter über die Halbzeit-Linie gegangen. Schon am Wochenende könnte es wieder einen Führungswechsel geben. An die Spitze drängt etwa das zuletzt bärenstarke Rot-Weiß Oberhausen. Wir geben unsere Prognose für den 18. Spieltag ab, diesmal macht das Sascha Köppen, der stellvertretende Leiter von FuPa Niederrhein.

SSvg Velbert - Sportfreunde Lotte

Die SSVg Velbert benötigt als Aufsteiger und Schlusslicht wirklich jeden Punkt, um ihre Chance auf den Verbleib in der Liga aufrechtzuhalten. Doch die Gäste von den Sportfreunden Lotte haben sich zuletzt wieder stabilisiert, auch wenn es jüngst ein klares 0:4 beim Spitzenreiter Fortuna Köln gab. Tipp: Die Lotter werden die Punkte mitnehmen, die Gastgeber machen es den Sportfreunden beim 1:2 aber nicht leicht. Fortuna Düsseldorf II - Borussia Mönchengladbach II

Die Saison der Gäste von Borussia Mönchengladbach II verläuft in Wellentälern. War vor zwei Wochen noch die Tabellenführung möglich, so gab es zunächst die heftige Klatsche gegen Rot-Weiß Oberhausen, danach noch ein 1:2 beim FC Gütersloh, beide fraglos Top-Teams der Liga. Fortuna Düsseldorf II hingegen haben vor zwei Wochen in Wuppertal ihre Negativserie beendet, dann aber auch wieder 0:2 gegen den VfL Bochum verloren. Tipp: Im kleinen rheinischen Derby gibt es keinen Sieger, das Spiel endet 1:1. Fortuna Köln - Wuppertaler SV

Keine Frage: Niederlagen ist Spitzenreiter Fortuna Köln nicht mehr gewohnt, hatte jüngst aber mit zwei Punkteteilungen verpasst, sich an der Spitze weiter als derzeit sichtbar abzusetzen. Beim Wuppertaler SV ist das Bild eher umgekehrt. Keine der 18 Regionalliga-Mannschaften ist laut FuPa-Tabelle formschwächer, zwei Punkte gab es zuletzt aus fünf Spielen. Kein anders Team blieb in diesem Zeitraum ohne Sieg. Tipp: Das Spiel wird eine klare Sache für die Gastgeber, Fortuna Köln gewinnt 3:0.

1. FC Köln II - 1. FC Bocholt