Regionalliga-Tipp: RW Oberhausen setzt seinen Siegeszug fort

Die Regionalliga West startet am Freitag in die Rückrunde, Spitzenreiter Fortuna Köln ist hauchdünn als Spitzeneiter über die Halbzeit-Linie gegangen. Schon am Wochenende könnte es wieder einen Führungswechsel geben. An die Spitze drängt etwa das zuletzt bärenstarke Rot-Weiß Oberhausen. Wir geben unsere Prognose für den 18. Spieltag ab, diesmal macht das Sascha Köppen, der stellvertretende Leiter von FuPa Niederrhein.
SSvg Velbert - Sportfreunde Lotte
Fr., 16.01.2026, 19:00 Uhr
Die SSVg Velbert
benötigt als Aufsteiger und Schlusslicht wirklich jeden Punkt, um ihre Chance auf den Verbleib in der Liga aufrechtzuhalten. Doch die Gäste von den Sportfreunden Lotte
haben sich zuletzt wieder stabilisiert, auch wenn es jüngst ein klares 0:4 beim Spitzenreiter Fortuna Köln gab.
Tipp: Die Lotter werden die Punkte mitnehmen, die Gastgeber machen es den Sportfreunden beim 1:2 aber nicht leicht.
Fortuna Düsseldorf II - Borussia Mönchengladbach II
Fr., 05.12.2025, 19:30 Uhr
Die Saison der Gäste von Borussia Mönchengladbach II
verläuft in Wellentälern. War vor zwei Wochen noch die Tabellenführung möglich, so gab es zunächst die heftige Klatsche gegen Rot-Weiß Oberhausen, danach noch ein 1:2 beim FC Gütersloh, beide fraglos Top-Teams der Liga. Fortuna Düsseldorf II
hingegen haben vor zwei Wochen in Wuppertal ihre Negativserie beendet, dann aber auch wieder 0:2 gegen den VfL Bochum verloren.
Tipp: Im kleinen rheinischen Derby gibt es keinen Sieger, das Spiel endet 1:1.
Fortuna Köln - Wuppertaler SV
Fr., 05.12.2025, 19:30 Uhr
Keine Frage: Niederlagen ist Spitzenreiter Fortuna Köln
nicht mehr gewohnt, hatte jüngst aber mit zwei Punkteteilungen verpasst, sich an der Spitze weiter als derzeit sichtbar abzusetzen. Beim Wuppertaler SV
ist das Bild eher umgekehrt. Keine der 18 Regionalliga-Mannschaften ist laut FuPa-Tabelle formschwächer, zwei Punkte gab es zuletzt aus fünf Spielen. Kein anders Team blieb in diesem Zeitraum ohne Sieg.
Tipp: Das Spiel wird eine klare Sache für die Gastgeber, Fortuna Köln gewinnt 3:0.
1. FC Köln II - 1. FC Bocholt
Sa., 06.12.2025, 14:00 Uhr
Bei den Gästen des 1. FC Bocholt
hat in der Woche Teamchef Christopher Schorch
ein Zeichen gesetzt und sich von der Position auf der Bank bei den "Schwatten" zurückgezogen. Gabriele di Benedetto
wird die Verantwortung für das Team tragen. Drei Niederlagen in Folge waren wohl nicht zuletzt der Auslöser dafür. Der 1. FC Köln II
hingegen siegte in drei seiner vier jüngsten Partien, dürfte also die deutlich breitere Brust haben.
Tipp: Zaubern kann der neue Verantwortliche auf der Bank des 1. FC Bocholt auch nicht, die Kölner entscheiden das Spiel mit 2:1 für sich.
SV Rödinghausen - Sportfreunde Siegen
Sa., 06.12.2025, 14:00 Uhr
Der SV Rödinghausen
hat nach seinem Abrutschen ins Mittelfeld mit drei Niederlagen in Folge zuletzt beim 2:1 gegen den SC Paderborn II wieder mal ein Spiel gewonnen, während die Sportfreunde Siegen
dreimal in Folge die Punkte teilten. Dazu gehörten sowohl die Partie gegen Spitzenreiter Fortuna Köln als auch gegen Schlusslicht SSVg Velbert.
Tipp: Wenn Siegen so gerne die Punkte teilt, passiert das auch in Rödinghausen noch einmal. Das Spiel endet 2:2.
Borussia Dortmund II - SC Paderborn II
Sa., 06.12.2025, 16:00 Uhr
Die Gastgeber von Borussia Dortmund II
schieben sich in der Liga derzeit weiter nach vorne, mussten nach zwei Siegen zuletzt gegen den SC Wiedenbrück aber mit einem 2:2 leben. Die Mannschaft des SC Paderborn II
, die schon in der Vorsaison immer für eine Überraschung gut war, hatte zuletzt von Sieg bis Niederlage alles im Repertoire.
Tipp: Die Dortmunder halten die Punkte im eigenen Stadion, setzten sich mit 2:1 durch.
FC Schalke 04 II - SC Wiedenbrück
Sa., 06.12.2025, 14:00 Uhr
Der FC Schalke 04 II
, eine Weile Spitzenreiter der Liga, hat zuletzt zwei von drei Spielen verloren und so die Position ganz oben eingebüßt. Nun geht es darum, den Kontakt nicht abreißen zu lassen. Der SC Wiedenbrück
könnte da aber ein Gegner zur rechten Zeit sein. Allerdings gab es im Abstiegskampf nach drei Niederlagen in Folge zuletzt immerhin ein 2:2 beim großen Schalker Rivalen, Borussia Dortmund II.
Tipp: Die Wiedenbrücker entführen auch in Gelsenkirchen einen Punkt und spielen 1:1.
FC Gütersloh - Rot-Weiß Oberhausen
Sa., 06.12.2025, 14:00 Uhr
Die Gäste von Rot-Weiß Oberhausen
pflügen derzeit durch die Regionalliga West, haben sich mit einem goldenen November und vier Siegen in Serie ganz weit ins Aufstiegsrennen geschoben. Dort mischt allerdings auch der FC Gütersloh
mit, der nur einen Zähler hinter RWO rangiert. Fraglos das absolute Topspiel des 18. Spieltags.
Tipp: Die Oberhausener sind derzeit nicht aufzuhalten, auch vom FC Gütersloh nicht, RWO nimmt einen 2:1-Sieg mit nach Hause.
Bonner SC - VfL Bochum II
So., 07.12.2025, 14:00 Uhr
Der Bonner SC
rangiert mit 20 Zählern oberhalb der unmittelbaren Gefahrenzone, in der sich Mitaufsteiger VfL Bochum II
voll befindet, mit erst 13 Punkten. Die Bochumer machten zuletzt aber mit einem 2:0-Sieg bei Fortuna Düsseldorf II auf sich aufmerksam. Ist das eine Trendwende?
Tipp: Die Partie in Bonn endet mit einem 2:2, was den Gastgebern weit mehr hilft.