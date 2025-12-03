 2025-12-03T05:51:34.672Z

Spielbericht
Fortuna Köln geht als der Gejagte in die Rückrunde.
Fortuna Köln geht als der Gejagte in die Rückrunde. – Foto: Marco Bader

Regionalliga-Tipp: RW Oberhausen setzt seinen Siegeszug fort

Wir geben im Tipp unsere Prognose für den 18. Spieltag der Regionalliga West ab.

Verlinkte Inhalte

Regionalliga West
Bor.Dortmund II
Schalke 04 II
Borussia MG II
1. FC Köln II

Die Regionalliga West startet am Freitag in die Rückrunde, Spitzenreiter Fortuna Köln ist hauchdünn als Spitzeneiter über die Halbzeit-Linie gegangen. Schon am Wochenende könnte es wieder einen Führungswechsel geben. An die Spitze drängt etwa das zuletzt bärenstarke Rot-Weiß Oberhausen. Wir geben unsere Prognose für den 18. Spieltag ab, diesmal macht das Sascha Köppen, der stellvertretende Leiter von FuPa Niederrhein.

SSvg Velbert - Sportfreunde Lotte

Fr., 16.01.2026, 19:00 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
Sportfreunde Lotte
Sportfreunde LotteSF Lotte
19:00live
Die SSVg Velbert benötigt als Aufsteiger und Schlusslicht wirklich jeden Punkt, um ihre Chance auf den Verbleib in der Liga aufrechtzuhalten. Doch die Gäste von den Sportfreunden Lotte haben sich zuletzt wieder stabilisiert, auch wenn es jüngst ein klares 0:4 beim Spitzenreiter Fortuna Köln gab.

Tipp: Die Lotter werden die Punkte mitnehmen, die Gastgeber machen es den Sportfreunden beim 1:2 aber nicht leicht.

Fortuna Düsseldorf II - Borussia Mönchengladbach II

Fr., 05.12.2025, 19:30 Uhr
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld. II
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG II
19:30live
Die Saison der Gäste von Borussia Mönchengladbach II verläuft in Wellentälern. War vor zwei Wochen noch die Tabellenführung möglich, so gab es zunächst die heftige Klatsche gegen Rot-Weiß Oberhausen, danach noch ein 1:2 beim FC Gütersloh, beide fraglos Top-Teams der Liga. Fortuna Düsseldorf II hingegen haben vor zwei Wochen in Wuppertal ihre Negativserie beendet, dann aber auch wieder 0:2 gegen den VfL Bochum verloren.

Tipp: Im kleinen rheinischen Derby gibt es keinen Sieger, das Spiel endet 1:1.

Fortuna Köln - Wuppertaler SV

Fr., 05.12.2025, 19:30 Uhr
SC Fortuna Köln
SC Fortuna KölnFortuna Köln
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppertaler SV
19:30live
Keine Frage: Niederlagen ist Spitzenreiter Fortuna Köln nicht mehr gewohnt, hatte jüngst aber mit zwei Punkteteilungen verpasst, sich an der Spitze weiter als derzeit sichtbar abzusetzen. Beim Wuppertaler SV ist das Bild eher umgekehrt. Keine der 18 Regionalliga-Mannschaften ist laut FuPa-Tabelle formschwächer, zwei Punkte gab es zuletzt aus fünf Spielen. Kein anders Team blieb in diesem Zeitraum ohne Sieg.

Tipp: Das Spiel wird eine klare Sache für die Gastgeber, Fortuna Köln gewinnt 3:0.

1. FC Köln II - 1. FC Bocholt

Sa., 06.12.2025, 14:00 Uhr
1. FC Köln
1. FC Köln1. FC Köln II
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
14:00
Bei den Gästen des 1. FC Bocholt hat in der Woche Teamchef Christopher Schorch ein Zeichen gesetzt und sich von der Position auf der Bank bei den "Schwatten" zurückgezogen. Gabriele di Benedetto wird die Verantwortung für das Team tragen. Drei Niederlagen in Folge waren wohl nicht zuletzt der Auslöser dafür. Der 1. FC Köln II hingegen siegte in drei seiner vier jüngsten Partien, dürfte also die deutlich breitere Brust haben.

Tipp: Zaubern kann der neue Verantwortliche auf der Bank des 1. FC Bocholt auch nicht, die Kölner entscheiden das Spiel mit 2:1 für sich.

SV Rödinghausen - Sportfreunde Siegen

Sa., 06.12.2025, 14:00 Uhr
SV Rödinghausen
SV RödinghausenSV Rödinghausen
Sportfreunde Siegen
Sportfreunde SiegenSF Siegen
14:00live
Der SV Rödinghausen hat nach seinem Abrutschen ins Mittelfeld mit drei Niederlagen in Folge zuletzt beim 2:1 gegen den SC Paderborn II wieder mal ein Spiel gewonnen, während die Sportfreunde Siegen dreimal in Folge die Punkte teilten. Dazu gehörten sowohl die Partie gegen Spitzenreiter Fortuna Köln als auch gegen Schlusslicht SSVg Velbert.

Tipp: Wenn Siegen so gerne die Punkte teilt, passiert das auch in Rödinghausen noch einmal. Das Spiel endet 2:2.

Borussia Dortmund II - SC Paderborn II

Sa., 06.12.2025, 16:00 Uhr
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund II
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07SC Paderborn 07 II
16:00live
Die Gastgeber von Borussia Dortmund II schieben sich in der Liga derzeit weiter nach vorne, mussten nach zwei Siegen zuletzt gegen den SC Wiedenbrück aber mit einem 2:2 leben. Die Mannschaft des SC Paderborn II, die schon in der Vorsaison immer für eine Überraschung gut war, hatte zuletzt von Sieg bis Niederlage alles im Repertoire.

Tipp: Die Dortmunder halten die Punkte im eigenen Stadion, setzten sich mit 2:1 durch.

FC Schalke 04 II - SC Wiedenbrück

Sa., 06.12.2025, 14:00 Uhr
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04 II
SC Wiedenbrück
SC WiedenbrückSC Wiedenbrück
14:00
Der FC Schalke 04 II, eine Weile Spitzenreiter der Liga, hat zuletzt zwei von drei Spielen verloren und so die Position ganz oben eingebüßt. Nun geht es darum, den Kontakt nicht abreißen zu lassen. Der SC Wiedenbrück könnte da aber ein Gegner zur rechten Zeit sein. Allerdings gab es im Abstiegskampf nach drei Niederlagen in Folge zuletzt immerhin ein 2:2 beim großen Schalker Rivalen, Borussia Dortmund II.

Tipp: Die Wiedenbrücker entführen auch in Gelsenkirchen einen Punkt und spielen 1:1.

FC Gütersloh - Rot-Weiß Oberhausen

Sa., 06.12.2025, 14:00 Uhr
FC Gütersloh
FC GüterslohFC Gütersloh
RW Oberhausen
RW OberhausenRW Oberhausen
14:00
Die Gäste von Rot-Weiß Oberhausen pflügen derzeit durch die Regionalliga West, haben sich mit einem goldenen November und vier Siegen in Serie ganz weit ins Aufstiegsrennen geschoben. Dort mischt allerdings auch der FC Gütersloh mit, der nur einen Zähler hinter RWO rangiert. Fraglos das absolute Topspiel des 18. Spieltags.

Tipp: Die Oberhausener sind derzeit nicht aufzuhalten, auch vom FC Gütersloh nicht, RWO nimmt einen 2:1-Sieg mit nach Hause.

Bonner SC - VfL Bochum II

So., 07.12.2025, 14:00 Uhr
Bonner SC
Bonner SCBonner SC
VfL Bochum
VfL BochumVfL Bochum II
14:00
Der Bonner SC rangiert mit 20 Zählern oberhalb der unmittelbaren Gefahrenzone, in der sich Mitaufsteiger VfL Bochum II voll befindet, mit erst 13 Punkten. Die Bochumer machten zuletzt aber mit einem 2:0-Sieg bei Fortuna Düsseldorf II auf sich aufmerksam. Ist das eine Trendwende?

Tipp: Die Partie in Bonn endet mit einem 2:2, was den Gastgebern weit mehr hilft.

Aufrufe: 03.12.2025, 23:00 Uhr
Sascha KöppenAutor