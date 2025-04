Regionalliga-Tipp: MSV-Dreier zum Aufstieg, Wiedenbrück gewinnt weiter

Auf dem Papier steht natürlich ein absoluter Abstiegskracher, doch sollte in der 3. Liga nicht bis zum Saisonende urplötzlich ein NRW-Team komplett einbrechen, müssen sich beide Teams keine wesentlichen Sorgen um den Klassenerhalt machen. Um das sportliche Schicksal in jedem Fall in der eigenen Hand zu halten, kann ein Dreier nicht schaden. Am Ende eines packenden Kampfes sollte es jedoch für beide Seiten nicht dafür reichen.

Tipp: 1:1

SV Rödinghausen - RW Oberhausen