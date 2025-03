Regionalliga-Tipp: MSV baut Serie aus, Gladbach schießt Düren ab

Sowohl beim 1. FC Bocholt als auch dem Wuppertaler SV läuft die Saison längst nicht so, wie geplant. Der WSV steht auf dem letzten Platz und damit kurz vor dem Abstieg in die Oberliga. Bocholt hat sich am unteren Ende des Mittelfeldes eingefunden. Am Samstag wird der FCB einen gewaltigen Schritt in Richtung sicheren Klassenerhalt machen. Tipp: Bocholt lässt es richtig krachen und schlägt Wuppertal 5:1.

Gladbach sticht ins Dürener Herz