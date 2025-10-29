Regionalliga-Tipp: In Siegen wirkt der Trainereffekt, Bocholter Coup

Zwischen Kellerkindern und Aufstiegskandidaten wird die Rollenverteilung in der Regionalliga West immer klarer. Im Normallfall sollte dies auch das Tippspiel der FuPa-Redaktion vereinfachen. Für den 14. Spieltag versucht sich Redakteur Markus Becker und setzt auf ein erfolgreiches Spitzentrio, ein Remis im Niederrheinschlager zwischen RW Oberhausen und dem Wuppertaler SV, sowie erfolgreichen Sportfreunden Siegen unter neuer Führung.

Aufsteiger haben es in dieser Saison nicht sonderlich leicht. Der letztmalige Sieg des VfL reicht inzwischen sogar bis in den August (2:0 gegen den SV Rödinghausen zurück). Seither präsentierte sich das Team von Heiko Butscher gerne als bissiger, aber eben auch als schlagbarer Kontrahent. Gladbach bestach in der laufenden Saison zwar oftmals nicht mit besonders schönem, dafür oft erfolgreichem Fußball.

Der Oberhausener Höhenflug nahm zumindest sein zwischenzeitliches Ende. Die Kleeblätter müssen dabei weiterhin auf Drew Murry verzichtet, der nach unsportlichen Verhaltens gegen Rot-Weiss Essen im Pokal für weitere drei Spiele gesperrt ist. Der WSV ist in jedem Fall ein unangenehmer Kontrahent, der in dieser Saison auch gerne für eine Überraschung gut war.

Das Loch zwischen Lotte und Gütersloh ist schon zu diesem frühen Zeitpunkt in der Saison auf zehn Punkte angewachsen. Generell lassen sich echte Erfolgserlebnisse der Sportfreunde ziemlich schnell abzählen. Es bräuchte unter aller Wahrscheinlicht also einen schwachen Tag des FCG, um Zählbares mitzunehmen.

Zuletzt unterstützt von einigen Spieler aus der ersten Mannschaft hat die Reserve der Knappen den erstmaligen Aufstieg in die Drittklassigkeit im Visier. Schlusslicht Velbert war wie erwartet kein Stolperstein für die gewachsenen Ambitionen der Gelsenkirchener, auch Rödinghausen ist auf dem Papier klarer Außenseiter.

Im erweiterten Kreis der Aufstiegskandidaten gilt es, nicht abreißen zu lassen. Bocholt und Dortmund waren vor der Saison womöglich als die beiden großen Meisterfavoriten gehandelt, konnten dies aber nur unbeständig auf dem Platz darbieten. Ein beidseitig offenes Visier käme dem Spielstil der beiden Mannschaften entgegen.

Es treffen sich zwei der ligaweit formschwächsten Teams der Liga. Während die Fortuna noch weiter an Jens Langeneke festhält, zog Siegen trotz insgesamt eigentlich ordentlicher Ausbeute die Reißleine und tauschte Thorsten Nehrbauer mit Boris Schommers aus. Eine Entscheidung, die im Fanlager nicht gänzlich von Verständnis gesegnet wurde. Spielanalage, Qualität und Heimbonus und vielleicht auch der Trainereffekt sprechend für die Krönchenstädter, bei denen ein Erfolgserlebnis sehnlichst erwartet wird. Tipp: 2:0 für die Sportfreunde Siegen SC Paderborn II - Bonner SC

Erstes Zwischenfazit: Der Wechsel von Sascha Glatzel zu Björn Mehnert auf der Trainerbank des BSC scheint sich gelohnt zu haben. Zwölf Punkte aus acht Spielen unter neuer Führung sind in jedem Fall aller Ehren wert. Bestätigt Bonn die Quote, wird es wohl auch mit dem Klassenerhalt reichen. Gegen die Wundertüte aus Bonn ist jedenfalls alles möglich. Tipp: 1:1 SC Wiedenbrück - Fortuna Köln

Die Konkurrenz schläft nicht: Das kann sowohl in Wiedenbrück als auch beim Fortuna Köln das derzeitige Motto sein. Während es beim SCW jedoch ums nackte Überleben und dem Verbleib in der Regionalliga geht, schielen die Südstädter auf die Tabellenspitze. Die Rollenverteilung könnte also kaum deutlicher sein, zumal die Kölner gerade gegen die Kellerkinder nie wirklich etwas anbrennen ließen. Tipp: 5:1 für Fortuna Köln 1. FC Köln II - SSVg Velbert