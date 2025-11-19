Regionalliga-Tipp: Gladbach II übernimmt die Spitze

Am 16. Spieltag tobt er weiter, der Kampf um die Tabellenspitze in der Regionalliga West. Dabei prognostiziert Sascha Köppen, der stellvertretende Leiter von FuPa Niederrhein, in seinem Tipp einen erneuten Wechsel an der Tabellenspitze, die Borussia Mönchengladbach II übernehmen könnte. Im Keller geht er hingegen von einem Duell in Wuppertal aus, das keinem der Teams wirklich weiterhilft. Der SC Wiedenbrück hingegen könnte demnach einen wichtigen Sieg einfahren.

Die Partie ging bereits während der Länderspielpause, die ja auch die Regionalliga West eingelegt hat, über die Bühne. Die Velberter glichen zwischenzeitlich zum 1:1 aus, kamen nach dem 3:1 der Gastgeber in der 90. Minute noch zum Anschluss, doch es blieb beim 3:2 des SC Paderborn II

1. FC Bocholt - FC Schalke 04 II

Der 1. FC Bocholt ist in dieser Saison für eine Prognose eine harte Nuss, zuletzt gab es nach zwei Siegen wieder mal eine Niederlage, beim 0:2 gegen die formstarken Gladbacher. Der FC Schalke II mussten zuletzt einen Rückschlag beim 1:4 gegen Dortmund II einstecken und gaben die Tabellenführung ab. Tipp: Der 1. FC Bocholt, der in der Heimtabelle im oberen Drittel rangiert, erkämpft beim 2:2 gegen Schalke II einen Punkt. Borussia Mönchengladbach II - Rot-Weiß Oberhausen

Die Zweite von Borussia Mönchengladbach hatte rund um den Wechsel von Eugen Polanski zu den Profis einen kleinen Durchhänger, ist inzwischen aber mit vier Siegen in Folge das formstärkste Team der Liga. Es wartet gegen Rot-Weiß Oberhausen allerdings ein echtes Topspiel, weil auch RWO vier der letzten fünf Spiele gewonnen hat und Zweite in der Formtabelle ist. Tipp: Es wird ein echtes Topspiel, bei dem die Zuschauer eine Menge geboten bekommen werden. Am Ende setzen sich die Gladbacher mit 3:2 durch und übernehmen die Tabellenspitze. VfL Bochum II - FC Gütersloh

Der VfL Bochum II hatte sich den Start in die Regionalliga nach dem Rausch in der Oberliga Westfalen fraglos anders vorgestellt, kommt als Vorletzter einfach nicht auf die Beine. Gerade einmal einen Zähler gab es in den vergangenen fünf Spielen. Das kommt für den FC Gütersloh genau zur rechten Zeit, der zuletzt zweimal nur die Punkte teilte, ansonsten bereits Spitzenreiter sein könnte. Tipp: Der FC Gütersloh gewinnt ohne Probleme in Bochum mit 3:1. Wuppertaler SV - Fortuna Düsseldorf II

Diejenigen, die für den Wuppertaler SV eine Saison im Abstiegskampf vorausgesagt haben, scheinen aktuell Recht zu behalten. Im Niederrheinpokal gab es für den WSV sogar das Aus beim Oberligisten FC Büderich. Fortuna Düsseldorf II steht allerdings mit noch einem Punkt weniger da, kassierte zudem zuletzt vier Niederlagen in Folge. Tipp: Das Spiel wird keinem der beiden Teams am Ende weiterhelfen, es endet nämlich 1:1.

Sportfreunde Lotte - Bonner SC

Die Sportfreunde Lotte und der Bonner SC sind aktuell auf den Plätzen 11 und 12 direkte Tabellennachbarn, einen Punkt hat Lotte mehr auf dem Konto. Der vergangene Spieltag spricht allerdings für Lotte, das zuletzt nach drei Partien ohne Sieg wieder drei Punkte einfuhr. Die Bonner hingegen teilten die Punkte, nachdem sie zuvor drei Siege in Serie feierten. Tipp: Der langfristige Trend setzt sich am 16. Spieltag in dieser Partie durch. Die Bonner gewinnen mit 2:1 am Lotter Kreuz. Sportfreunde Siegen - Fortuna Köln

Der Spitzenreiter Fortuna Köln hat bei Sportfreunde Siegen eine harte Aufgabe vor sich, allerdings gegen einen Gegner, der zuletzt in fünf Partien nur einmal als Sieger den Platz verließ. Mit drei Punkteteilungen aus fünf Spielen hat allerdings auch die Fortuna Federn gelassen. Tipp: In einem rassigen Duell gibt es keinen Sieger, das 1:1 kostet die Fortunen die Tabellenspitze. SC Wiedenbrück - SV Rödinghausen

Die Zeiten, in denen der SV Rödinghausen ganz oben mitmischte und der Aufstieg in die Dritte Liga nur an der Infrastruktur zu scheitern schien, wirken aktuell weit in den Hintergrund gedrängt. Wenn der SV beim SC Wiedenbrück antritt, geht es aktuell nur um den Verbleib in der Liga - für beide Teams. Tipp: Beide Teams haben seit drei Spieltagen keinen einzigen Punkt auf die Habenseite gebracht - und für Rödinghausen kommt es noch dicker. Der SC Wiedenbrück siegt 2:1 und zieht nach Punkten gleich. 1. FC Köln II - Borussia Dortmund II