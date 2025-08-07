Regionalliga-Tipp: Erste Punkte für RWO, BVB kommt nicht in Tritt

Nachdem FuPa-Niederrhein-Leiter André Nückel in der Vorwoche mit seinen Tipps nicht vom Glück beseelt war, versucht es in Woche drei Redakteur Markus Becker. Er setzt auf eine Trendwende bei RW Oberhausen, einen makellosen Tabellenführer und einen 1. FC Bocholt mit Wut im Bauch.
Einen Favoriten auszumachen, fällt hier besonders schwer. Beide Seiten zeigten im Saisonverlauf schon ihr Leistungsvermögen, ob des jeweils jungen Alters dürften jedoch auch immer wieder gelegentliche Fehlleistungen eingestreut werden.
Tipp: Im direkten Aufeinandertreffen am Freitagabend nehmen sich beiden Teams nicht sonderlich viel. Am Ende steht ein gerechtes 1:1.
Auch wenn Bocholt mit der 3:6-Niederlage gegen Gütersloh einen ersten Rückschlag einstecken musste, unterstrich die Partie einmal mehr das offensive Potenzial der Schwatten. Wiedenbrück zeigte in der Vorwoche gegen Köln, dass defensiv noch reichlich Luft nach oben existiert.
Tipp: Bocholt zeigt eine eindrucksvolle Reaktion und gewinnt dank einer dominanten ersten Hälfte mit 3:0 am heimischen Hünting.
Trotz bislang vier Punkten aus den ersten beiden Spielen, war es rein spielerisch von den Kölnern über weite Strecken durchaus mau. Die Fohlen scheinen wiederum den Verlust von so manchem Stammspieler der Vorsaison gut kompensieren zu können. Nicht zuletzt Jan Urbich könnte womöglich die Rolle des Vollstreckers einnehmen, die in der vergangenen Spielzeit noch der inzwischen abgewanderte Noah Pesch innehatte.
Tipp: Gladbach ringt Fortuna Köln mit 2:0 nieder.
Auch wenn viele Akteure der Velberter zum ersten Mal auf dem Parkett der Regionalliga auftraten, zeigte sich die SSVg bislang aufmüpfig auch offensiv mutig. Ein Ansatz, der sich wohl kaum gegen den Bochumer Mitaufsteiger ändern dürfte.
Tipp: Der Oberliga-Meister vom Niederrhein bezwingt jenen aus Westfalen mit 2:1.
Den Spirit des ersten Saisonsiegs gilt es für den WSV in die kommenden Wochen mitzunehmen. Schon im Eröffnungsspiel gegen Köln machte die körperbetonte Spielweise der Wuppertaler Lust auf mehr. Rödinghausen hofft nach einem dürftigen Saisonbeginn auf die ersten Punkte der neuen Saison.
Tipp: Auch wenn vieles auf Wuppertal zeigt, beißt sich die Elf von Sebastian Tyrala gegen den SV Rödinghausen größtenteils die Zähne aus. Den Punkt aus dem 1:1-Remis nehmen dafür beide Seiten gerne mit.
Aus dem Quartett der Aufsteiger machen die Sportfreunde Siegen – wie vielerorts prognostiziert – den überzeugendsten Eindruck. Gemessen an den ersten beiden Auftritten dürfte es S04 II wiederum recht schwierig haben.
Tipp: Nach drei unbeantworteten Treffern von Siegen gelingt den Knappen immerhin noch der Ehrentreffer zum 1:3-Endstand.
Es braucht nicht die größte Vorstellungskraft, um Gütersloh nach der Vizemeisterschaft auch den ersten Platz zuzutrauen. Der 6:3-Sieg gegen Bocholt untermauerte nämlich eindrucksvoll, dass der FCG die Offensivpower aus der Vergangenheit keinesfalls eingebüßt hat. Gegen die gewohnt schwer zu bespielenden Düsseldorfer werden sich die Ostwestfalen wohl besonders in engen Räumen in der gegnerischen Hälfte behaupten müssen.
Tipp: Ein mühsamer 2:1-Erfolg für Gütersloh.
Noch wurde der BVB der nominellen Rolle des Aufstiegskandidaten nicht gerecht. Immerhin steht nach dem dramatischen 2:2 gegen Siegen der erste Punkt zu Buche. Lotte war in der vergangenen Saison eine Mannschaft, die immer wieder positive und negative Trends durchlaufen ist, rein ergebnistechnisch werden sich die Sportfreunde bislang aber nicht beschweren können.
Tipp: In einer kurzweiligen Partie haben die Sportfreunde Lotte mit einem 4:2 letztlich die Oberhand.
Überraschend wie enttäuschend steht RWO nach den ersten beiden Partie punkt- und torlos auf dem vorletzten Tabellenplatz. Damit die Oberhausener nicht schon früh den Anspruch oben mitzuspielen neu einordnen müssen, bräuchte es in den kommenden Wochen ein grundverbessertes Auftreten.
Tipp: Die Sorgenfalten der Kleeblätter entspannen sich. Nach dem 2:0-Sieg gegen den BSC darf Trainer Sebastian Gunkel mal wieder ein positives Fazit formulieren.