Regionalliga-Tipp: Erste Punkte für RWO, BVB kommt nicht in Tritt

Nachdem FuPa-Niederrhein-Leiter André Nückel in der Vorwoche mit seinen Tipps nicht vom Glück beseelt war, versucht es in Woche drei Redakteur Markus Becker. Er setzt auf eine Trendwende bei RW Oberhausen, einen makellosen Tabellenführer und einen 1. FC Bocholt mit Wut im Bauch.

FCB gewinnt deutlich, Velbert mit der Nase vorn im Aufsteigerduell

Einen Favoriten auszumachen, fällt hier besonders schwer. Beide Seiten zeigten im Saisonverlauf schon ihr Leistungsvermögen, ob des jeweils jungen Alters dürften jedoch auch immer wieder gelegentliche Fehlleistungen eingestreut werden. Tipp: Im direkten Aufeinandertreffen am Freitagabend nehmen sich beiden Teams nicht sonderlich viel. Am Ende steht ein gerechtes 1:1.

Auch wenn Bocholt mit der 3:6-Niederlage gegen Gütersloh einen ersten Rückschlag einstecken musste, unterstrich die Partie einmal mehr das offensive Potenzial der Schwatten. Wiedenbrück zeigte in der Vorwoche gegen Köln, dass defensiv noch reichlich Luft nach oben existiert. Tipp: Bocholt zeigt eine eindrucksvolle Reaktion und gewinnt dank einer dominanten ersten Hälfte mit 3:0 am heimischen Hünting.

Sa., 09.08.2025, 14:00 Uhr Borussia Mönchengladbach Borussia MG II SC Fortuna Köln Fortuna Köln 14:00 PUSH