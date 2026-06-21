Regionalliga-Testspiele: Gütersloh verliert, Paderborn II gewinnt

Der FC Gütersloh ist mit einer Niederlage in die Vorbereitung gestartet. Der Tabellenvierte der abgelaufenen Regionalliga West verlor beim niedersächsischen Oberligisten SC Spelle-Venhaus mit 0:1. Das einzige Tor der Begegnung erzielte Tjark Höpfner, der die Gastgeber nach 20 Minuten in Führung brachte. Trainer Julian Hesse probierte im ersten Spiel der Vorbereitung viel aus, einen Treffer bleib den Ostwestfalen allerdings verwehrt.

Einen erfolgreichen Auftakt verbuchte dagegen der SC Paderborn 07 II. Der Regionalligist gewann beim Bezirksligisten SC Borchen standesgemäß mit 4:0, benötigte allerdings bis kurz vor der Pause, um erstmals zu treffen. Travis de Jong erzielte in der 44. Minute das 1:0. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Julius Bugenhagen schnell auf 2:0 (48.), ehe Tristan Zobel nur neun Minuten später den dritten Treffer folgen ließ. Den Schlusspunkt setzte Luca Löwelt mit dem 4:0 in der 87. Minute. Die Paderborner U21 hatte die vergangene Regionalliga-Saison mit 46 Punkten und einem positiven Torverhältnis auf dem achten Tabellenplatz beendet. Gegen den deutlich niedriger spielenden Gegner erfüllte sie nun ihre erste Aufgabe der Vorbereitung ohne Gegentor.