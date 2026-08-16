Regionalliga terminiert: Zwei Wiesn-Heimspiele für TSV 1860

Zweimal darf der TSV 1860 während des Oktoberfests im Grünwalder Stadion ran. – Foto: Stefan Matzke

Der BFV hat die Termine der Spieltage neun bis zwölf der Regionalliga Bayern bekannt gegeben. Der TSV 1860 München trägt zwei Heimspiele während der Wiesn aus.

Fünf Punkte aus den ersten drei Spielen lautet die Bilanz des TSV 1860 München in der neuen Ära nach dem Zwangsabstieg in die Regionalliga Bayern. Beim FC Memmingen II gab es am Freitag den ersten Sieg. In der Liga stehen als Nächstes die Duelle mit dem TSV Aubstadt, dem TSV Landsberg, der DJK Vilzing und dem TSV Schwaben Augsburg an.

Am kommenden Wochenende kommt es zudem zum absoluten Highlight, dem DFB-Pokal-Heimspiel gegen Holstein Kiel. Danach findet das TOTO-Pokal-Achtelfinale gegen den TSV Buchbach statt, ebenfalls im Grünwalder Stadion.

TSV 1860 München mit zwei Heimspielen während des Oktoberfests

Nun hat der Bayerische Fußball-Verband (BFV) auch die Partien vom neunten bis zum zwölften Spieltag in der Regionalliga Bayern terminiert. Demnach stehen in wenigen Wochen schon die nächsten beiden Highlights für die Löwen an. Niederlechner, Weber, Deniz & Co. haben zwei Wiesn-Heimspiele bekommen.

Das erste gibt es am ersten Oktoberfest-Sonntag, dem 20. September, einen Tag nach der Eröffnung. Dann gastiert am zehnten Spieltag ab 15:00 Uhr der letztjährige Meister, der 1. FC Nürnberg II, im Grünwalder Stadion. Das zweite Wiesnheimspiel findet am zwölften Spieltag gegen die SpVgg Ansbach, am Samstag, dem 3. Oktober, einen Tag vor dem Abschluss des diesjährigen Oktoberfests, um 14:00 Uhr statt.

Löwen-Spiele bei Merkur.de und Absolut Fussball

Am neunten Spieltag ist der TSV 1860 bei der zweiten Mannschaft der SpVgg Greuther Fürth (Dienstag, 15. September, 19:00 Uhr) zu Gast. Zwischen den beiden Wiesn-Heimspielen kommt es auswärts zum Topduell mit dem SV Wacker Burghausen (Samstag, 26. September, 14:00 Uhr).

Neben den zwei Partien vor heimischem Publikum während der Wiesn-Zeit gibt es noch eine weitere gute Nachricht für alle Löwen-Anhänger. Der Bayerische Rundfunk (BR) zeigt alle kommenden Begegnungen der Löwen, die bereits terminiert sind, live. Übrigens: Auch auf Merkur.de und Absolut Fussball laufen die Spiele der Sechzger im Livestream. (Alexander Nikel)