Regionalliga: Termine der Nachholspiele, Trainer wird vorgestellt

In der Regionalliga Südwest gibt es Neuigkeiten.

Die Begegnung SGV Freiberg Fußball – SV Eintracht-Trier findet in der Ausweichspielstätte des Heimvereins (Kleiner-Arena, Nöttingen) statt.

Die Nachholspiele des 21. Spieltags der Regionalliga Südwest wurden terminiert.

Die Partie FC Bayern Alzenau – Bahlinger SC findet in der Ausweichspielstätte des Heimvereins (Stadion am Schönbusch, Aschaffenburg) statt.

Mittwoch, 25.02.26 um 19:00 Uhr: SG Sonnenhof Großaspach – SC Freiburg II

Dienstag, 03.03.26 um 19:00 Uhr: SGV Freiberg – SV Eintracht Trier 05

Dienstag, 03.03.26 um 19:00 Uhr: FSV Frankfurt – KSV Hessen Kassel

Dienstag, 03.03.26 um 19:00 Uhr: Bayern Alzenau – Bahlinger SC

Mittwoch, 04.03.26 um 19:00 Uhr: TSV Steinbach Haiger – Kickers Offenbach

TSG Balingen

Der Regionalligist TSG Balingen hat die Trainerfrage für die kommende Saison 2026/2027 geklärt. Nach der einvernehmlichen Trennung von Trainer Murat Isik zum Ende der laufenden Spielzeit konnten die Verantwortlichen zeitnah einen neuen Trainer verpflichten.

Für Geschäftsführung, Aufsichtsrat und Vorstand hatte die frühzeitige Besetzung dieser Schlüsselposition oberste Priorität. Sie bildet eine wesentliche Grundlage, um die sportliche und strategische Planung für die kommenden Jahre gezielt voranzutreiben.

Die offizielle Vorstellung des neuen Trainers ist öffentlich und findet in der Sülzle Lounge der Bizerba Arena statt. Termin ist Mittwoch, 25. Februar 2026, um 11 Uhr. Alle Interessierten sind hierzu eingeladen.

