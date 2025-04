Regionalliga-Team gewinnt vereinsinternes VfB-Duell im Halbfinale

Das Viertelfinale



SV Eutingen – VfB Stuttgart 0:5

Tore: 0:1 Jana Beuschlein (8.), 0:2 Maximiliane Rall (42.), 0:3 Farah Jusufovic (54.), 0:4 Lavinia Haas (62.), 0:5 Leonie Kopp (86.)

1. FC Donzdorf – TSV Tettnang 1:4

Tore: 0:1 Alica Reiner (25.), 0:2 Svenja Kunz (45.), 0:3 Alicia Serafini (55.), 0:4 Anja Stiefenhofer (57.), 1:4 Lena Scheiring (89.)

TSV Münchingen II – VfL Herrenberg 0:1

Schiedsrichter: Jule Gebhardt

Tore: 0:1 Marie Gleixner (89.)

TSV Wendlingen – VfB Stuttgart II 1:2

Schiedsrichter: Philipp Lehmann (Seitiingen-Oberflacht)

Tore: 1:0 Hanna Schmidt (34.), 1:1 Florentina Holz (80.), 1:2 Lena Tarmann (90.+3)

Die Ergebnisse aus dem Achtelfinale



Do., 03.10.24 12:00 Uhr TSV Neuenstein II - SV Eutingen 1:4

Do., 03.10.24 13:00 Uhr TSV Wendlingen - TSV Albeck 5:4

Do., 03.10.24 15:00 Uhr Spvgg Aldingen - 1. FC Donzdorf 1:6

Do., 03.10.24 15:00 Uhr VfB Stuttgart II - 1. FC Heidenheim 2:1

Do., 03.10.24 16:30 Uhr TSV Münchingen II - SV Alberweiler 6:4

Do., 03.10.24 17:00 Uhr Spvgg Berneck-Zwerenberg - TSV Tettnang 0:3

Mi., 16.10.24 19:00 Uhr SV Jungingen - VfB Stuttgart 1:10

So., 01.12.24 12:00 Uhr VfL Herrenberg - TSV Neuenstein 6:5

Die Ergebnisse aus der 2. Runde



So., 25.08.24 10:30 Uhr TSV Ottmarsheim - TSV Münchingen II 1:3

So., 25.08.24 11:00 Uhr SC Unterzeil-Reichenhofen - SV Jungingen 0:7

So., 25.08.24 11:00 Uhr SV Deuchelried - TSV Tettnang 0:3

So., 25.08.24 11:00 Uhr Spvgg Aldingen - FV 08 Rottweil zg. 1:0

So., 25.08.24 11:00 Uhr TSV Frommern - VfL Herrenberg 2:4

So., 25.08.24 11:00 Uhr SGM SV Lautertal/FC Engstingen - Spvgg Berneck-Zwerenberg 1:3

So., 25.08.24 11:00 Uhr SV Eutingen - TV Derendingen 6:0

So., 25.08.24 11:00 Uhr TSV Wendlingen - VfL Sindelfingen Ladies 2:1

So., 25.08.24 11:00 Uhr SSG Ulm 99 - 1. FC Donzdorf 1:3

So., 25.08.24 11:00 Uhr FSV Waldebene Stuttgart Ost - VfB Stuttgart 0:3

So., 25.08.24 11:00 Uhr VfB Stuttgart II - SV Hegnach 1:0

So., 25.08.24 11:00 Uhr SV Winnenden - TSV Neuenstein 0:3

So., 25.08.24 11:00 Uhr TSV Münchingen - 1. FC Heidenheim 1:6

So., 25.08.24 11:00 Uhr TSV Neuenstein II - TGV Dürrenzimmern 4:3

So., 25.08.24 17:00 Uhr FC Blau-Weiß Bellamont - SV Alberweiler 3:11

So., 01.09.24 11:00 Uhr TSV Albeck - FV Bellenberg 2:1