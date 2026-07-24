Regionalliga: Tasmania schnappt sich Ex Zweitliga-Profi

Berko im Trikot vom Halleschen FC – Foto: Sebastian Harbke

Kurz vor dem Saisonstart hat Tasmania Berlin noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Mit Erich Berko verpflichtet der Regionalliga-Aufsteiger einen erfahrenen Offensivspieler, der auf eine lange Profikarriere unter anderem bei Dynamo Dresden, Darmstadt 98, dem SV Sandhausen und dem Halleschen FC zurückblickt

Erich Berko kommt vom VFR Mannheim Tasmania Berlin hat sich die Dienste von Erich Berko gesichert. Der 31-jährige Offensivspieler wechselt vom VfR Mannheim nach Berlin und wird künftig in der Regionalliga Nordost auflaufen. Berichten zufolge unterschrieb Berko einen Vertrag über zwei Jahre.

Ausrufezeichen für Tasmania Berlin Für den Berliner Aufsteiger ist die Verpflichtung ein echtes Ausrufezeichen. Berko bringt die Erfahrung aus zahlreichen Einsätzen in der 2. Bundesliga und 3. Liga mit. Seine erfolgreichste Zeit erlebte der Flügelspieler bei Dynamo Dresden, für das er mehrere Spielzeiten in der 2. Bundesliga absolvierte. Weitere Stationen seiner Karriere waren unter anderem der SV Darmstadt 98, der SV Sandhausen, Maccabi Netanya in Israel sowie der Hallesche FC.

Neustart in Berlin Nach einem kurzen Engagement beim VfR Mannheim wagt Berko nun den Neustart in Berlin. Tasmania setzt mit der Verpflichtung auf Qualität und Erfahrung, um sich nach dem Aufstieg dauerhaft in der Regionalliga Nordost zu etablieren. Der Offensivspieler soll mit seiner Schnelligkeit, seiner Technik und seiner Routine eine Führungsrolle in der Mannschaft übernehmen.

Erich Berko in Aktion – Foto: Ulf Schubert

Tasmania bestreitet Auftakt gegen Magdeburg II Mit Berko gewinnt Tasmania einen Spieler, der trotz schwierigerer Jahre zuletzt auf eine bemerkenswerte Vita zurückblicken kann und den Konkurrenzkampf in der Offensive deutlich beleben dürfte. Bereits zum Saisonauftakt könnte der Neuzugang erstmals für die Berliner auflaufen.